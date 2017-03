Congreso podría poner a ‘patalear’ al ‘Vice’ hasta el 14 de mayo

Una verdadera labor de filigrana política tendrá que realizar el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, si quiere que el Congreso de la República le acepte ‘sin chistarle ni pío’ su dimisión al cargo a partir del próximo 14 de marzo.

7 Mar 2017 - 3:01am

Todo porque comenzó a barajarse la idea en algunos sectores parlamentarios en los que Vargas Lleras genera resistencias: Partido Liberal, Partido de La U, el Polo y la Alianza Verde, de poner en marcha el famoso ‘Toconvar’ (‘Todos contra Vargas’), para ponerlo en espera dos meses más, pues constitucionalmente tiene plazo de renunciar hasta el 14 de mayo entrante.

Esa posibilidad -rechazarle la renuncia a la Vicepresidencia- está contemplada en el artículo 313 de la Ley Quinta de 1992 (Reglamento Interno del Congreso), en el que se advierte, dentro de las atribuciones especiales del Senado: “Son atribuciones especiales del Senado de la República: 1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente”.

También está prevista en el primer inciso del artículo 173 de la Constitucional Nacional: “Son atribuciones del Senado. 1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente”.

Sin embargo, esa norma se presta para varias interpretaciones y tiene sus límites. La reforma constitucional de Equilibrio de Poderes fijó en un año antes el plazo para que el segundo al mando de la Nación deje su cargo, si quiere aspirar a reemplazar a su jefe. Ese plazo vence el 14 de mayo.

Pero el Congreso bien podría oponerse a aceptar el deseo de Vargas Lleras y esperar hasta el último día. “Jurídicamente debe existir una razón de peso para no aceptarle ya la renuncia al Vicepresidente, porque no podría argumentar razones de interés político para no hacerlo. Tratar de inhabilitar al Vicepresidente un error muy grande”, señala el constitucionalista Juan Manuel Charry.

Claro que Vargas Lleras también tiene su as bajo la manga, en otro texto del Reglamento Interno del Congreso: el Artículo 321, que al referirse a las dimisiones del presidente y vicepresidente dice: “La renuncia podrá ser reiterada”, es decir hasta convertirla en una decisión irrevocable.

Al respecto, el exministro de Gobierno y constitucionalista Armando Estrada Villa, recuerda que por mandato superior “no es posible obligar a que una persona permanezca, contra su voluntad, en un cargo en el que no quiere estar”.

El experto recuerda que, como no existen antecedentes jurisprudenciales en la materia, de llegarse a tal situación el Ministerio del Interior tendría que formularle una consulta al Consejo de Estado, cuyo concepto no es vinculante, “pero sí marcaría un tema nuevo para nuestra democracia”.

El único precedente es la renuncia de Humberto de la Calle Lombana a la Vicepresidencia de la República en septiembre de 1996, por cuenta del escándalo del ‘proceso ocho mil’ que afectó al Gobierno de Ernesto Samper Pizano.

En esa ocasión en pocas horas se tramitó su dimisión en el Congreso y, de paso, se nombró como nuevo designado a la Presidencia al ex ministro Carlos Lemos Simmons.

‘Lo quieren desgastar’

Empero, otros expertos plantean con la tesis del aplazamiento de la renuncia lo que buscarían los malquerientes del ‘vice’ sería “hacerlo patalear dos meses más”. Incluso, plantean que esa intención buscaría generar más desgaste de Vargas Lleras por su cercanía con el presidente Juan Manuel Santos, a quien no le fue muy bien en la última encuesta de Gallup.

“La estrategia es clara: lo que quieren es hacerlo ‘sufrir’ dos meses más al lado de Santos para que el Vicepresidente siga bajando en las encuestas”, sostiene el analista Aurelio Suárez.

De hecho, Vargas Lleras anunció su intención de dejar el cargo para aspirar a la Presidencia de la República apenas un día después de que se conociera la encuesta de Gallup, según la cual su imagen negativa pasó del 24% en diciembre al 40% en febrero, es decir que perdió 16 puntos en solo dos meses. Mientras su imagen favorable bajó de 61% a 40% en el mismo lapso.

Ese mal momento tiene varias explicaciones, según los entendidos: la crisis interna de su partido, Cambio Radical, por cuenta de los avales que dio en las pasadas elecciones a candidatos que hoy están destituidos o en la cárcel; la opinión pública también parece estarle cobrando el ‘coscorrón’ a uno de sus escoltas y, sobre todo, los escándalos del sector infraestructura, incluido el de Odebrecht.

“El tema de la infraestructura se convirtió en una ‘papa caliente’, las principales obras del país están paralizadas: el Túnel de La Línea, el Tren del Pacífico, la navegación por el río Magdalena, los escándalos de la Ruta del Sol, las demoras en el tercer carril Bogotá- Girardot y la doble calzada Buga-Buenaventura. Entre otras”, agrega el analista Suárez.

“Cinco años de candidato”

El pasado jueves, el vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que estará en el cargo hasta el 14 de marzo próximo.

“Estoy invitando a una rendición de cuentas que haré en compañía del presidente Santos y hasta ese día estaré en el cargo que ocupo”, indicó.

Las fuentes consultadas por Colprensa consideran que el funcionario debería desligar la rendición de cuentas de su gestión del lanzamiento de su campaña presidencial, pues son más de mil los invitados a ese evento en Corferias, con tarjeta que lleva el membrete de la Vicepresidencia de la República.

“Esta es una campaña retardada que lleva año y medio anunciándose, pero en verdad comenzó desde 2010, cuando llegó al Gobierno: todo el tiempo ha utilizado su cargo como plataforma política.

“Ya es bueno que se ponga serio. Eso que va a hacer en Corferias es otro abuso de poder”, afirma el senador del partido Verde, Antonio Navarro Wolf.

Otros voceros parlamentarios piensan igual. “El Vicepresidente ha manejado una chequera de $20 billones inaugurando obras con dinero de todos nosotros, para impulsar su campaña presidencial. Ya está bueno”, dice el senador del partido de La U, Armando Benedetti.

No obstante, el congresista costeño dice que antes de aceptarle la renuncia “muchos sectores del Congreso quieren hacerlo desgastar una semana explicando su obra de Gobierno”, agrega Benedetti.

Por el Centro Democrático, el representante a la Cámara Edward Rodríguez, dice que su colectividad no se opondrá a que Vargas Lleras renuncie, “porque ya nos cansamos de sus abusos con los recursos públicos y de la politiquería de este Gobierno”.

Así las cosas, todo apunta a que el saliente vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, tendrá que manejar con pinzas el tema de su dimisión, si pretende convencer al Legislativo de que le acepte cuanto antes la renuncia.

De lo contrario, tendría que soportar dos meses más el ‘chaparrón’ de sus malquerientes en el Congreso, y su sucesor, el general retirado Óscar Naranjo, tendrá que esperar otros días para darse el ‘palomazo’.