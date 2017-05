“Hubiera querido que el recibimiento fuera mucho más tranquilo ”

Entrevista con Griselda Janeth Restrepo Gallego, recién nombrada ministra de Trabajo, quien habla sobre sus principales retos y los encargos del presidente Santos.

16 Mayo 2017 - 3:01am

Sin duda alguna, la palmireña Griselda Janeth Restrepo Gallego, recién nombrada Ministra de Trabajo, sabe del sector público. En su voz se nota tranquilidad y firmeza y ese fue su sello personal que puso al llegar a la cartera, en medio de un panorama de paros que inclusive tocan a su puerta.

Ese talante se observó desde el momento en que llamó al diálogo al sindicato del Ministerio del Trabajo y a los demás sectores que protestan por estos días, a quienes les dijo estar dispuesta a sentarse a la mesa para dialogar, claro -precisó- con respeto por el otro, y por la ley.

Mantener las cifras de desempleo en un dígito, buscar que se avance en el trabajo juvenil que vincula jóvenes con el Estado, además de reducir mucho más los números que dan cuenta del trabajo infantil, son algunos de los retos a los que se enfrenta esta vallecaucana, quien desde ya traza estrategias para ayudarle a su Departamento y para apoyar el desarrollo laboral en las distintas regiones del país.

- ¿Cuáles fueron los encargos del Presidente de la República?

Lo principal fue darle continuidad a la política de empleo. En los 81 meses de Gobierno del presidente Santos el país ha tenido empleo, las cifras de empleabilidad han aumentado y eso demuestra una agenda pública muy clara. La idea es continuar con las políticas que permiten que tanto empleados como trabajadores tengan garantías.

- Dialogante y concertadora…

Sí. El presidente me conoce, y esa es una de las cosas que quiere que se den. Es uno de los temas centrales y se busca equilibrio en las relaciones de trabajadores y empresarios.

- ¿Cómo afrontará los retos que se ven en el horizonte?

Son muchos. Hay que dialogar mucho, esa es la misión. En este momento es muy necesario que las partes se sienten a trazar políticas públicas para garantizar condiciones laborales y garantías para los trabajadores y a los empresarios.

- Llega en un momento muy difícil por los paros anunciados. ¿Cómo es eso de recibir una cartera cuando está tan caldeado el ambiente?

La verdad no ha sido fácil, pero yo tengo mucha experiencia en el manejo de lo público, estoy formada para ello. Yo fui congresista y eso me dio el manejo de muchas dinámicas. Aunque hubiera querido que el recibimiento fuera mucho más tranquilo.

- ¿Qué hacer con cada uno de esos frentes abiertos?

Soy muy optimista. Todo esto es parte de la democracia y de un estado social de derecho. Hay una agenda pública clara de respuesta a cada uno de los sectores, y en cada uno de los frentes están trabajando las carteras correspondientes.

- Hay paro inclusive hasta en el Ministerio de Trabajo

Sí pero apenas llegué hablé con el sindicato y ya entablamos una mesa de trabajo. Nadie más que la Ministra de Trabajo quiere que su sector esté bien, que esté estable. Estoy pidiéndoles que me permitan darle continuidad a la mesa.

- ¿Qué le preocupa de todo esto?

Yo estoy abierta al diálogo y a la concertación. Esa es mi tarea, claro, siempre guardando el respeto y acatando la ley y la Constitución. Pero le soy sincera, estoy muy tranquila.

- ¿Qué decirles a los sindicatos?

Yo me reuní con el Sindicato del Ministerio de Trabajo y me dijeron que claramente el paro no tiene nada que ver conmigo. Pero no importa con quién tiene que ver, lo que les manifesté es que ellos se pararon de la mesa y que yo quiero volverme a sentarme con ellos para dialogar.

- El presidente le dijo a Fecode que ya no había más dinero, que la olla estaba raspada. ¿Podría entrar usted a mediar en este caso?

Yo creo mucho en el diálogo, y este Gobierno ha dado la cara a la protesta social. Tengo fe con lo que pueda pasar con Fecode, creo en las capacidades y la voluntad de la ministra y espero que pronto encuentren fórmulas, es necesario pensar en los estudiantes que van a la mitad del año escolar, hay que generarles estabilidad.

- ¿Hasta cuánto puede ceder el Gobierno en este caso?

Sobre eso lo que sí quiero decir es que el Gobierno ha venido haciendo esfuerzos, pero claramente tiene limitantes, y una de estas es la economía. Todos debemos entender que todo lo que se plantea no se puede obtener y que hay que llegar a un punto medio donde unos y otros ganen.

- Entre las tareas que el Presidente ha impartido a sus Ministros están las relacionadas con el posconflicto. ¿Cómo va a ser ese capítulo?

Nosotros venimos cumpliendo una agenda muy importante en el posconflicto. Una de las tareas está relacionada con los desarrollos que se han dado desde las Cajas de Compensación Familiar que han desempeñado una importante agenda de empleabilidad, y se ha venido avanzando en esa ruta.

- ¿Cómo ha sido el diálogo con los desmovilizados, hay mesas de trabajo?

Hay una agenda que permite participar en una serie de mesas para ayudar en la reincorporación, allí se define cómo puede el Ministerio convocar al sector empresarial para generar políticas de incorporación de estos ciudadanos (exguerrilleros) a la vida civil, y dar las garantías necesarias para ello. Pero hay una cosa que quiero reiterar: este tema no lo puede sacar adelante el Estado solo, sino que se requiere la participación de todos, y el empresariado es muy importante.

- El desempleo ha venido rondando un dígito, en marzo se ubicó en 9,7 ¿cuál será su estrategia para mantener esa tendencia?

El Presidente es muy optimista por las cifras económicas del país. Y como él, les pedimos a los colombianos que crean. Nosotros creemos en la empleabilidad en Colombia, y así lo muestran los números. Ver que de 81 meses de Gobierno, 75 muestran mejoría en las condiciones laborales y que el desempleo haya bajado, lo que refleja es que la tarea se ha hecho con juicio. Las cifras no son solo del Gobierno, son respaldadas por el sistema de compensación familiar donde de 6,5 millones se pasó a casi 10 millones de afiliados. Eso demuestra que hay una ruta de empleo trazada.

- El empleo en el campo…

Toda la agenda de paz tiene mucho que ver con la empleabilidad rural. Desde el Ministerio se está trabajando en proyectos de emprendimiento. Lo que queremos es motivar a las empresas para que lleguen al campo con todas las garantías. Sin empleo de calidad no va a darse la tan anhelada paz estable.

- ¿Qué hacer con la informalidad?

El Gobierno ha venido trabajando muy fuerte en este tema, se han hecho pactos con empresas para que formalicen sus empleados. Esa es una agenda que no se puede mermar. La dinámica de invitar a los empresarios para construir garantías para los trabajadores va a seguir adelante. Creo firmemente que cuando los trabajadores tienen garantías y hay estabilidad en los hogares, el país crece.

- ¿Cuáles son las cifras a las que espera llegar en lo que tiene que ver con el empleo para los jóvenes sin experiencia?

Acaba de terminar un excelente ejercicio con 40 mil empleos para jóvenes entre 19 y 28 años de edad. Esta era una apuesta entre las Cajas de Compensación y los empresarios, estos llevaban las vacantes a las cajas y allí se escogían los jóvenes mediante convocatoria pública.

Desde la semana pasada estamos con ‘Estado joven’, una estrategia para buscar que los jóvenes puedan hacer prácticas en diferentes entes públicos. Muchos practicantes se quedarán en esas empresas, y los que no, saldrán muy preparados para la vida laboral. Queremos decirles a los jóvenes que tendrán una opción real de cara al futuro, un futuro con garantías.

- ¿Qué decirle a los venezolanos que están siendo explotados por algunos empleadores?

El Gobierno ha generado garantías en la frontera para que los venezolanos que llegan a buscar la mano amiga de Colombia la puedan tener, pero de manera legal. A quienes están explotando a los hermanos venezolanos les recuerdo que nosotros en algún momento también debimos dejar nuestro país por diferentes circunstancias.

Es muy triste que haya quien recurra a esas malas prácticas. Lo que debemos hacer, por la experiencia de haber vivido un conflicto, es que les demos todas las garantías a estas personas, tratémoslas con respecto, pues están pasando por una situación difícil.

- Cada región es distinta, y usted lo sabe bien, es vallecaucana. ¿Cómo ve su Departamento desde el Ministerio, y cómo el resto del país?

El país debe ser mirado por regiones. Como vallecaucana miro mi departamento con mucho cariño. El Ministerio ha venido haciendo cosas muy importantes en el Valle y quiero hacer equipo con la Gobernadora del Valle y el Alcalde de Cali. Y claro, cada región debe ser atendida en sus necesidades particulares. La idea es encontrar fórmulas que ayuden.

- A corto plazo…

Los retos son muchos, pero le cuento que vamos a seguir trabajando para generar propósitos de acuerdo a cada región, vamos a impulsar el empleo decente y a reducir mucho más el trabajo infantil, estrategia que ha ido avanzando muy bien. Vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de las agencias de empleo, vamos a trabajar de la mano del Sena que es un motor muy importante para la empleabilidad en el país.

- La Superintendencia de Subsidio, de donde usted viene, ha sido aliada del empleo…

Sí, y por eso creo necesario darle muchísimo apoyo para que se fortalezca.

- En medio de este ambiente de paros, usted ha sido muy bien recibida por los sindicatos…

Sí, es que cuando estuve en el Congreso, los sindicatos siempre tuvieron en mí una gran interlocutora, siempre ayudé en los temas que pude. Pero mire que no solo ellos me recibieron muy bien, ayer me reuní con la Andi y le puedo decir que también se me dio un buen recibo por parte de los empresarios.

- ¿Qué pasó con los problemas laborales y de acoso que le han sacado?

Son dos cosas. El tema de acoso laboral se presentó cuando recién llegue a la Superintendencia de Subsidio, yo decidí mover al Director de una Caja del país porque había resultados que nos inquietaban. Los agentes interventores no son estáticos, no son de la planta, además tengo todas las pruebas para mi defensa. Imagínese si uno no pudiera mover a un agente. En este tema intervinieron varias instancias para que todo fuera transparente.

El otro tema está relacionado con una funcionaria que declaré insubsistente y quien demandó la empresa. Por este caso, yo misma le pedí a la Procuraduría que me investigara. Mire, yo tengo 22 años en el servicio público, sin problemas.