“Sería muy grave dejar la implementación en el Limbo”

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el vargista Rodrigo Lara, habla de su compromiso para acabar de implementar los acuerdos de paz. Dice que ejercerá de forma independiente su labor, sin aceptar presión alguna de Germán Vargas.

25 Jul 2017 - 3:01am

- ¿Muy luchada la presidencia para ganarla, le tocó pelearla más de lo que pensaba?

Sin duda, no fue un proceso fácil, y sobre todo porque estamos en el último año de este cuatrienio y en el último de los ocho años de un gobierno. Hubo en un inicio inquietudes respecto de las posiciones del partido (Cambio Radical) y de las mías en particular en aspectos como la implementación del acuerdo de paz, y la cercanía del proceso electoral del 2018 atiza naturalmente las rivalidades y lleva a que las sensibilidades políticas sean mayores. Sin embargo, saque 149 votos de 152 totales, lo cual me deja agradecido con la Cámara.

- Dejó en claro usted en su discurso que el tema de la paz lo acompaña de lleno, ¿pero esto es contrario a lo que ha sido la tendencia de Cambio Radical frente a los acuerdos?

Al interior de Cambio Radical yo siempre he defendido la implementación de este proceso de paz, estamos ante un conflicto que ganaron las fuerzas militares, gracias a esa victoria estratégica llegó el momento de una negociación que duró cinco años, llegó la hora de implementar los acuerdos y esta es nuestra responsabilidad, el grueso de los acuerdos ya fue implementado, sobre todo con el acto legislativo de la JEP, que es el tema más importante.

Ahora nos corresponde, en el marco del ‘fast trak’, aprobar la ley estatutaria de la JEP; es decir, desarrollo de principios que existen en ese acto legislativo. Me parece que sería muy grave dejar la implementación en un limbo; y en segundo lugar, no terminar un proceso que se inició. A mí me enseñaron que lo que se inicia se termina. Nosotros desde el Congreso, y cuando fui coordinador ponente de la JEP, mejoramos el texto del Gobierno.

- ¿Va a buscar concertar lo que queda de paz con su partido y más cuando el presidente de Cambio Radical, Jorge Vélez, dijo que no va apoyar esos proyectos?

Lo que advierten los senadores de Cambio Radical es que el texto de la ley estatutaria debe ser un fiel reflejo del acto legislativo, no puede contrariar aspectos del mismo, ese es el sentido de lo que ha manifestado Vélez. En lo que tiene que ver con la ley de tierras aún no sabemos cómo va ser, el Gobierno no lo ha radicado. En todo caso a mí como presidente de la corporación no me corresponde imponerles mi punto de vista a los 166 representantes, ni mi punto de vista puede entorpecer un debate democrático. Me corresponde ser ecuánime, garantizar la regla de la mayoría, pero debo ofrecer garantías a las minorías y a la oposición.

- ¿Cree que este año electoral su jefe político, Germán Vargas Lleras, va a presionarlo en algún momento en su labor de presidente de la Cámara?

Germán Vargas, como lo ha demostrado a lo largo de su carrera, no está para hacer pequeña política, él es un hombre de grandes realizaciones, es el candidato presidencial más opcionado, se encuentra en el centro de la acción política porque los colombianos ven en él, el liderazgo que necesita el país, yo no lo veo entrando en minucias, ni en juegos soterrados, no es su estilo y nunca lo ha sido.

- ¿Es decir que usted será Rodrigo Lara?

Yo me debo realmente a la Cámara de Representantes, pero me debo sobre todo a los colombianos. Germán Vargas ha sido mi jefe político y estamos trabajando para hacerlo presidente de la República, pero sé que nunca me pediría algo indebido y contrario al interés del país. No es un político de pequeñas cosas, ni de minucias, es un político de grandes proyectos para el país.

- ¿Cómo hacer que la Cámara sea más transparente en su labor legislativa?

Los índices que saca Transparencia por Colombia muestran un importante avance de las dos últimas presidencias. Voy a esforzarme mucho y en las próximas semanas haré anuncios sobre la política de transparencia acá en esta corporación, pero no se los puedo anticipar. Esta será una gestión muy transparente y los anuncios serán drásticos para mostrar cómo se harán las inversiones.

- ¿Qué hacer con la reforma electoral que se tramita?

No conozco el propósito del Gobierno respecto de esta reforma, pero le puedo señalar dos cosas. Las normas electorales son legítimas cuando respetan dos principios: su claridad y su previsibilidad. Debe haber un mínimo de previsibilidad de cara a unas elecciones que son en marzo y cuyas inscripciones empiezan en noviembre. Hay que ser muy prudentes a la hora de cambiar las reglas de juego para no entregarle ventajas indebidas a un sector sobre otros.

- ¿Qué le gusta y qué no?

A mi siempre me ha gustado la lista cerrada. Ahora bien, una cosa es que nos guste la lista cerrada y otra cosa es implementarla ad portas de unas elecciones. ¿Qué van opinar los partidos? ¿Qué pueden opinar los sectores de la ciudadanía que quieren participar y pensaban hacerlo con otras reglas? Eso es lo que debemos mirar con mucho detenimiento. Las normas electorales son legítimas, si son claras.

- ¿Usted cree que sí aguantarán las mayorías que tiene el Gobierno para tramitar las normas de su interés?

No me corresponde pastorear a los integrantes de la Unidad Nacional para que trabajen en determinado sentido, pero sí me corresponde hacerle un llamado a mis compañeros para que los grandes temas del país se discutan con seriedad y por encima de las diferencias políticas.

- ¿Cómo va a impulsar democráticamente a la mujer, que es uno de sus propósitos en la Cámara?

Si hay más mujeres en la política, se combate mucho más el maltrato a ellas; si hay más mujeres en la política, logramos combatir la desigualdad de género en temas como el salario y el trabajo. Lo que voy a organizar desde la Presidencia de la Cámara son unos foros regionales y uno nacional a los cuales quiero invitar a las lideresas de Colombia, en todos los aspectos, para que se encuentren con los partidos, con sus dirigentes y se inscriban en las listas del Congreso.

Yo fui criado por una madre cabeza de hogar, yo sé lo difícil que es ser mamá y papá al mismo tiempo, y desde estas instancias debemos darles la mano a tantas mujeres que les toca solas, que les toca enfrentar el machismo. Para servir de ejemplo en todo el país ante las instituciones públicas y privadas, vamos a crear aquí en la Cámara de Representantes una sala de lactancia y una guardería, para que las mujeres que trabajan aquí y las legisladoras puedan venir a trabajar con sus hijos y que su maternidad no sea un obstáculo en su desarrollo profesional.

- ¿Si su padre (Rodrigo Lara, exministro asesinado por el narcotráfico) estuviera vivo, qué le estaría diciendo en este momento en que usted es el presidente de la Cámara?

(Silencio)... sentido del deber, tolerancia y respeto por las ideas de los demás y mucha serenidad.