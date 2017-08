Eclipse solar del 21 de agosto se verá en Colombia de manera parcial

A 99 años de que ocurriera el primer eclipse solar total en el continente americano, el próximo 21 de agosto tendrá lugar uno de similares características, el cual cubrirá gran parte de América del Norte y se podrá observar en diferentes porcentajes de acuerdo con la ubicación geográfica de cada país

11 Ago 2017 - 3:01am

En Estados Unidos todo el país se sumirá en las sombras mientras transcurre el eclipse, aunque su senda de oscuridad total será una franja de 113 kilómetros que se moverá desde Oregon, en el extremo noroeste del país, a media mañana, hasta Carolina del Sur, en el otro extremo, por la tarde, atravesando en total 14 estados en casi dos horas.

Los observadores quedarán en plena oscuridad a mitad del día durante más de dos minutos y podrán ver las estrellas y planetas en el cielo, así como la corona del Sol, normalmente invisible.

En Colombia, el fenómeno podrá ser visto solo de manera parcial, siendo la ciudad de Riohacha, en La Guajira, donde habrá un oscurecimiento del sol del 51 por ciento.

En Bogotá el evento tendrá una duración total de dos horas y cinco minutos, y el momento de máximo oscurecimiento (24%) será a las 2:43 p.m

El perfecto ocultamiento del Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre éste y la Tierra, lo que les permite a los científicos capturar con gran detalle la elusiva atmósfera exterior del sol, o corona solar.

La Nasa recuerda al público que deben tomar las precauciones debidas, pues nunca es seguro mirar al sol directamente durante un eclipse, ni siquiera con lentes oscuros normales.

Un método alternativo para la visión segura del Sol parcialmente eclipsado es con un proyector de agujeros. Con este método, la luz del Sol fluye a través de un pequeño agujero -como un agujero de lápiz en un pedazo de papel, o incluso el espacio entre los dedos- en una pantalla improvisada, como un trozo de papel o el suelo.

Es importante sólo mirar la pantalla, no el Sol. Nunca mire el Sol a través del agujero de alfiler no es seguro, recalcó.

Nasa Television realizará una cobertura especial del programa en vivo titulado “Eclipse Across America: Through the Eyes of Nasa”.

La emisión de casi cuatro horas incluirá imágenes sin precedentes del eclipse, de numerosas naves espaciales como la Estación Espacial Internacional, aviones y globos de gran altitud, además de observaciones en tierra.