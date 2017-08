“Esta reforma no tiene absolutamente nada que ver con las Farc”

Rivera también es optimista en que pese a las dificultades la reforma pasará, aunque desde Cambio Radical, al menos uno de sus congresistas, ya presentó ponencia negativa.

12 Ago 2017 - 3:01am

En términos coloquiales se dice que cuando se pasa por un mal momento “toca bailar con la más fea”, en materia política esto sería lo que le está sucediendo por estos días al ministro del Interior, Guillermo Rivera, a quien le tocó liderar el trámite de la segunda fase de los acuerdos de paz, encabezados por la reforma electoral, la cual tiene en el Congreso más críticos que respaldos.

Fue por eso por lo que al inicio de la discusión esta semana en la Cámara de Representantes, Rivera habló duro. En entrevista con Colprensa reitera la posición y sostiene que el texto no está siendo bien leído, que no se están cambiando funciones propias de organismos como el Consejo de Estado, la Procuraduría o la Contraloría.

- Esta semana ya el Gobierno puso sobre la mesa del Congreso sus cartas sobre la reforma política, ¿hasta dónde están dispuestos ustedes a dejar cambiar el articulado?

Todos los cambios que no vayan en contravía con lo que dice el acuerdo de paz, nosotros estamos dispuestos a modificar el texto de esta reforma, siempre y cuando, no vaya en dirección contraria al acuerdo.

- ¿Cómo explicarle a la gente que esta no es una reforma para las Farc si sale fruto de los acuerdos que llevaron a desmovilizarla?

El acuerdo tiene dos grandes bloques, uno que tiene que ver con la reincorporación política, social y económica de las Farc, que en gran medida ese bloque ya fue objeto de una implementación legislativa, pero tiene otro gran bloque que es hacer de la sociedad colombiana más democrática e incluyente, en lo social y lo económico. Este bloque no tiene nada que ver con las Farc, tiene que ver con reformas de nuestro sistema político, con reformas económicas y sociales.

Por esta razón insistimos que esta reforma no tiene absolutamente nada que ver con las Farc, nada que ver con la reincorporación de las Farc. La reforma política, así lo dicen los acuerdos, tiene que ver con una mayor apertura política en la sociedad colombiana, con mayores garantías para el ejercicio de los derechos.

- Esta semana usted respondió fuerte al Consejo de Estado, al contralor Maya y al procurador Carrillo, ¿cazó pelea con ellos por las críticas a la reforma?

Yo no tengo ningún tipo de pelea con ninguna entidad, he tenido un diálogo constructivo con el presidente y el vicepresidente del Consejo de Estado y hemos mantenido siempre una relación cordial y constructiva con el procurador y el contralor, lo que ocurre es que en esta reforma han existido lecturas muy parciales de algunos de los temas que están incorporados, por eso invitamos a hacer una lectura integral.

- ¿Es decir esos comentarios de ellos son infundados?

El Consejo de Estado nos critica porque se excluye como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades, resulta que en la reforma estamos señalando que el propio Consejo de Estado resolverá de fondo y de forma definitiva las impugnaciones que sobre inhabilidades existan de los candidatos, de tal manera que ningún candidato llegue a las elecciones estando sub iudice por razones de presunta violación a ese régimen. Si eso se resuelve antes de las elecciones no tiene sentido que se mantenga como una causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades.

- Pero también se oponen a la reforma porque consideran que la misma no es conexa a los acuerdos…

Los organismos de control dicen que algunos puntos de la reforma no guardan conexidad con el acuerdo de paz, resulta que el acuerdo definió un procedimiento en términos de lo que sería una reforma al régimen, al sistema y la organización electoral. El acuerdo señaló que se conformaría una misión electoral de expertos que le presentarán recomendaciones al Gobierno y se buscaría un consenso y eso hizo el Gobierno.

- ¿No le quitan funciones en cuanto a las sanciones a la Procuraduría y la Contraloría?

La misión electoral nos recomendó modificar el sistema de sanciones administrativas para los servidores públicos de elección popular para aproximarlo a la convención americana de los derechos humanos. La recomendación fue que la Procuraduría desarrollara las investigaciones disciplinarias contra esos servidores y que si a su juicio debería ser sancionado no lo podría hacer, sino que debería acusarlo ante el Consejo de Estado, pero esto ya se modificó, porque escuchamos a la propia Procuraduría y concluimos que no había que quitarles competencia a los organismos de control.

Hoy, según el texto de la reforma, los organismos de control pueden sancionar con la separación del cargo. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho se puede tomar años, como pasó con el exalcalde de Medellín Alonso Salazar o la exsenadora Piedad Córdoba, mientras que el Consejo resolvió. Lo que se dice ahora es que el Consejo de Estado tendrá máximo un mes, entonces lo que estamos es brindando mayores garantías para el ejercicio de los derechos políticos sin restarle competencia a los organismos de control.

- ¿Esta medida entonces beneficia al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro en sus sanciones que tiene por organismos de control?

El grave error es personalizar cualquier reforma, estoy seguro de que, si a Piedad Córdoba el Consejo de Estado aún no le hubiese resuelto su situación, estarían diciendo que esta es una reforma para favorecerla. No quiero caer en ese error de personalizar la reforma. Esta es una reforma institucional y tiene efectos para todos los ciudadanos.

- ¿Le preocupa que uno de los principales socios en la aprobación de las normas de la implementación de los acuerdos, Cambio Radical, haya presentado ponencia negativa a esta reforma?

Lo que he entendido es que el representante Jorge Rozo, ponente, no comparte esta reforma. No me parece que esa sea la opinión de la totalidad de los congresistas que hacen parte de Cambio Radical, me parece que cuando empiece la discusión detallada esperamos que se vean las observaciones que tenga no sólo Cambio Radical sino todas las fuerzas políticas.

- ¿Pero Usted ya se reunió con los vargaslleristas?

No he tenido reunión con la bancada, pero sí conversaciones con algunos congresistas de ellos.

- ¿Es decir está seguro que Cambio sí acompañará la reforma?

En cada uno de los partidos hay observaciones muy puntuales a la reforma y nosotros estamos abiertos a escucharlos. Como ocurre con toda reforma electoral, todos los congresistas tienen observaciones. Si hay una iniciativa que en el Congreso tenga observaciones provenientes de los congresistas es una reforma de carácter electoral y es apenas natural escucharlos.

- ¿Y con tanto interés que hay de por medio sí alcanzará el tiempo para tramitar, aprobar e implementar las normas, más cuando ya estamos en etapa preelectoral?

Nosotros creemos que el Congreso no es inferior al desafío histórico que tiene por delante, que es la implementación normativa del acuerdo de paz que incluye el nuevo modelo electoral y su organización. Además, en este momento de crisis de legitimidad que están viviendo las instituciones de origen popular. El Congreso, creemos, está dispuesto a enviarle un mensaje a la opinión pública en el sentido que tienen voluntad y capacidad de modificar esas reglas.

- ¿Se habla de que se presentará un artículo para el transfuguismo, lo respaldará el Gobierno?

El Gobierno lo ha dicho reiteradamente, no compartimos el transfuguismo por dos razones. La primera porque eso es engañar al elector, que cuando vota por un candidato no solo lo hace en consideración al perfil y su figura, sino también a la organización política a la que pertenece. Lo segundo, porque hay que irle dando mayor seriedad a la actividad política y permitir que los servidores públicos se trasladen una y otra vez de organización política es contribuir a que la misma no sea seria.

Otros temas

- ¿Cuáles cambios se darán en el tema de personería jurídica a los partidos?

Se propone que se les podrá dar personería jurídica a los movimientos que acrediten un número de afiliados, que es el 0,2% del censo electoral, es decir 70 mil, y podrían tener la reforma.

- ¿Se ponen en peligro las mayorías del Gobierno en el Congreso con la captura del senador ‘Ñoño’ Elías?

Las mayorías que tiene el acuerdo de paz no dependen de un congresista en particular, hemos contado con unos partidos que han estado dispuestos a apoyar la implementación normativa del acuerdo, y seguimos contando con esas fuerzas políticas y ellas tienen los integrantes que nos garantizan las mayorías.