“La reconciliación es la oportunidad sanadora de todo colombiano”, Rivera

El nuevo alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, explica cómo adelantará la misión de buscar la reconciliación luego de estar ya las Farc desmovilizadas. Habla también de la prioridad que será el proceso de paz con el ELN, en que pide a esa guerrilla aprovechar la oportunidad.

22 Ago 2017 - 3:01am

El Ministro de Defensa de este gobierno que lideró el golpe recordado al jefe guerrillero de las Farc, alias el ‘Mono Jojoy’, Rodrigo Rivera, por suerte de la vida pública de un dirigente como él, está hoy desde un cargo en el que su labor ahora será clave para ayudar a la reincorporación de los excombatientes de esa antigua guerrilla: la Oficina del Alto Comisionado de Paz.

Este pereirano, con su estilo tradicional que le ha caracterizado de ser tranquilo pero directo y concreto, asegura que ahora en esta labor liderará una gran cruzada por la reconciliación, y lo hará porque con la misma no sólo se ayuda a que las Farc vuelven a la vida civil, sino porque también ayuda a sanar los espíritud.

De la misma forma, en este entrevista con Colprensa, el funcionario habla de cómo avanza el proceso de paz con el ELN, a la que envía el mensaje de que aproveche la oportunidad para cerrar la paz de forma definitiva y reitera que el Gobierno tiene sincera voluntad en esa negociación.

¿Hace siete años, cuando fue ministro de Defensa, llegó a imaginar que hoy se tenga firmada la paz con las Farc?

Cuando fui ministro de la Defensa y bajo la dirección del Presidente diseñamos una política, la primera política de seguridad del primero de sus gobiernos, que tenía dentro de sus objetivos este, crear las condiciones desde el punto de vista de la fuerza pública, pero incluyendo otros ingredientes para conseguir que las Farc llegaran a un punto de inflexión, en el que reconocieran y tomaran la determinación de que tenían que abandonar la violencia, el terrorismo y las acciones criminales, y así buscar el camino de una negociación que fuera aceptable para el pueblo colombiano.

Lo que ha ocurrido no es fruto del azar, es consecuencia de la estrategia de fortaleza institucional del Estado, gran activismo de la sociedad, trazando rayas de que nunca más serán admisibles el terrorismo y la violencia, además de un gran trono moral de legitimidad del Estado para que hubiera una salida negociada. El propósito de esa política de seguridad nunca fue el aniquilamiento de las Farc, el propósito era parar sus acciones criminales.

¿Por qué el proceso de paz como se vivió en Colombia generó tanta polarización?

Porque no es un proceso fácil, ha sido mucho el dolor, el sufrimiento, y muchas las víctimas, porque hay una violencia agridulce en una negociación como esta.

Dulce, porque una negociación exitosa produce la gran convicción de que esa violencia no se va a repetir, hay una sincera voluntad de dejar las armas. Agria, porque hay un costo que pagar y está en los delicados equilibrios y balances que en la negociación se lograron para alcanzar el acuerdo final que no es perfecto, pero es el mejor acuerdo.

¿En Europa -viene usted de ser embajador ante la UE- cuáles fueron las críticas más frecuentes al acuerdo?

Hablemos del escenario político que nos da la respuesta autorizada a la pregunta, el Parlamento Europeo, en materia de apoyo a Colombia en el proceso de paz fue unánime.

Hablamos de un continente que no vivió como Colombia un conflicto de 53 años, sino uno de décadas y siglos en cuya expresión más extrema y terrible fueron las dos guerras mundiales y en virtud de tanto dolor firmaron un acuerdo de paz y hoy es la Unión Europea. Lo que hubo para el proceso de paz fue respaldo, admiración y respeto a los esfuerzos de Colombia y lo reiteraron que era tal vez el único esfuerzo de solución de un conflicto de esta naturaleza y de paz que se podía mostrar en los tiempos recientes.

¿Cómo va a hacer la tarea de ser el reconciliador, como le solicitó el presidente Santos al posesionarlo?

La reconciliación no es un signo de debilidad, sino de gran fortaleza de una sociedad o de personas. Resumo en cuatro palabras lo que tengo que hacer: desprivatizarla, extenderla, entenderla y profundizarla. Desprivatizarla, porque no podemos seguir creyendo que la reconciliación se circunscribe a víctimas y victimarios: se extiende a sus familias, a sus comunidades, a todos los colombianos, no es sólo para la Colombia rural, también para la urbana que ha vivido durante décadas con ese fantasma de que el país no es normal.

Hay que extenderla, ya hay muchos ejercicios de reconciliación, hay hay muchos encuentros entre colombianos que hasta hace poco eran enemigos y se buscaban para matarse, eso ya se está produciendo.

Hay que entenderla, pues va más allá de la tolerancia y el respeto, esos parámetros se quedan cortos frente a la reconciliación, que implica más que tolerar y respetar, es atrevernos a dar pasos de confianza, de servicio al otro que hasta ayer fue mi enemigo y que me buscaba para matarme. La reconciliación es la oportunidad sanadora de todo colombiano.

¿Y cómo profundizar la reconciliación?

Esto significa que va más allá de la epidermis, no es sólo un hecho exterior, formal o jurídico: es una decisión íntima, moral, ética, de cada colombiano y debemos decidir de si aprovechamos la oportunidad para reconciliarnos o si nos quedamos callados o si producimos hechos y palabras que van en contra de esa política de reconciliación.

¿Esa reconciliación puede ser entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y ayudaría usted a que se diera?

Yo he escuchado al presidente Santos durante los últimos meses que él anhelaría una reconciliación personal con el expresidente Uribe, pero yo se lo pongo en estos términos: cómo es posible que algunos sectores de nuestra sociedad ven que es posible y deseable conversar con las Farc y con el ELN para poner fin al horror que hicieron, y otros piensan que es posible dialogar con las AUC para poner fin al horror y la tragedia que causaron, pero no es posible ni deseable que haya una conversación en donde se encuentren, por el bien de la patria, el Presidente de Colombia y un líder de la significación que representa Álvaro Uribe.

Por supuesto, tiene que ser deseable y posible. Las oportunidades históricas en este caso están sobre la mesa y hay cosas que valen mucho más que la política.

¿Pero usted lo haría como comisionado?

¿Qué puedo hacer yo? Voy a practicar el respeto, tengo un gran respecto por el expresidente Uribe. Vamos a hacer una alta consejería de Paz con puertas abiertas, con puentes tendidos, sin descalificación de la crítica y de la oposición, valorando la importancia democrática que tiene la oposición con respecto a este proceso.

¿Qué otros aspectos serán claves en su gestión como alto Comisionado de Paz?

Lo resumo en tres prioridades: la primera, la reincorporación; la segunda, la implementación de los acuerdos, y la tercera, la reconciliación. En la reincorporación ya logramos lo impensable, que las Farc entregaran sus armas y dieran la lista de sus bienes para reparar a las víctimas; ahora lo que sigue es reincorporarlos, que la Agencia Nacional para la Reincorporación funcione adecuadamente a que todos los excombatientes de las Farc reciban entrenamiento y capacitación, que tengan oportunidades laborales, de manera que frente a ellos los avances de la paz sean irreversibles y que tengan una segunda oportunidad.

Y frente a la implementación es como tener una orquesta muy grande, en la que todo debe salir muy bien, un ejercicio de coordinación interinstitucional al interior del Estado, del Gobierno, de la misma sociedad, con las Farc. Hay un reto más, que es humanizarla y la inclusión.

¿Por qué dice que hay que humanizar la implementación?

Porque la implementación no se nos puede convertir en una estadística, hay que ser capaces de ver los rostros humanos detrás de la implementación, de las víctimas, que son el centro del proceso, los rostros de los excombatientes, de los militares y de la sociedad, esto es un ejercicio colectivo para que sea exitoso.

Y debe ser incluyente porque todas las instituciones y los líderes políticos, también la oposición y los medios deben ser incluidos. Aquí va a haber una oficina de puertas abiertas, acá no hay camino, como decía el poeta Machado, estamos haciendo un camino al andar.

“La prudencia es fundamental”

¿En qué consistirá su papel con el proceso de paz que se adelanta con el ELN?

Es una prioridad, es un proceso distinto, que adelantamos con actores distintos y con niveles de complejidad que hacen que usted no pueda tener una especie de forma Minerva para abordar el proceso con el ELN. Es una prioridad para el presidente Santos, ya que él está dirigiendo todo este proceso. Yo estoy enterado de los avances de esa negociación, vamos a darle todo el apoyo como se le dio con las Farc, no es un proceso fácil pero después de haber alcanzado lo imposible con las Farc es un proceso que creemos que si hay voluntad, el Gobierno la tiene, puede ser exitoso. Actuaré con prudencia, que es el elemento fundamental para que la negociación que adelanta el equipo negociador sea exitoso.

Pero el ELN dice que ve imposible que el proceso con este gobierno, ¿será que así sucederá?

No quiero crear expectativas alrededor del tema, no quiero estar en el juego de especulaciones sobre el tema, lo único que le digo es que el proceso está en marcha, que el gobierno está obrando con toda la institucionalidad y tomando las decisiones correctas. En un proceso de esta naturaleza se requieren dos, se necesita de la voluntad de ambas partes, también el ELN tiene que entender que hay momentos que son singulares e irrepetibles y hay una oportunidad para tomar decisiones que generen credibilidad con hechos de paz y que el reclamo de la ciudadanía de que cesen los actos terroristas sean escuchados.

¿Ve cercano el cese bilateral?

No tengo comentarios sobre eso. Aportaré mi prudencia como elemento para que la negociación avance como debe avanzar.

¿Ya se reunió con los negociadores del Gobierno en la mesa con el ELN?

Ya me reuní con Juan Camilo Restrepo y con otros integrantes del equipo, estoy enterado de lo que está ocurriendo y repito: la Oficina del Alto Comisionado está apoyando el tema.

¿Se reunirá también con los negociadores del ELN?

Es posible. Si lo hago y si es prudente que sea público, se sabrá.

¿Cómo le fue al estar frente a frente con los jefes de las Farc a quienes usted combatió?

Yo los conozco bastante bien, porque cuando fui ministro de Defensa casi todos los días tenía los informes más completos sobre la mayoría de ellos, pero nunca había tenido la oportunidad de estar frente a frente con ellos, pero estoy practicando lo que estoy predicando, me estoy dando una oportunidad para la reconciliación, tenía personalmente muchas convicciones sobre ellos que obedecían a la conducta que estaban asumiendo en contra de los colombianos.

He sido un recio guerrero en contra del desafío que significaron las Farc, pero hoy, cuando ellos han decidido dejar el terrorismo y entregar las armas, he decidido aprovechar la oportunidad de la reconciliación y así lo hecho, porque esto me ayuda a sanar mi alma de dolor, de recuerdos.