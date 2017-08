“No hemos tenido alguna señal de presión”

Entrevista con el integrante del Comité de Escogencia Diego García-Sayán, delegado allí por el Secretario General de las Naciones Unidas, quien señala que el proceso para llegar a ser magistrado de la JEP no será un ‘aplausómetro’.

23 Ago 2017 - 3:01am

El Comité de Escogencia tiene claro que el proceso de selección de los magistrados del Tribunal de Paz no se guiará por recomendaciones, adulaciones o presiones.

Tras la publicación de un listado de 652 aspirantes para ser magistrado del Tribunal, de 1424 personas para las salas que integrarán la Jurisdicción Especial para la Paz, de 37 para la Unidad de Investigaciones y Acusaciones de la JEP y 22 para de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, iniciará un proceso de revisión de hojas de vida y de recepción de observaciones de la ciudadanía.

En entrevista con Colprensa, uno de los cinco integrantes del Comité de Escogencia, el peruano Diego García-Sayán, delegado allí por el Secretario General de las Naciones Unidas, afirma que no han recibido presiones al respecto.

¿En qué etapa va el proceso?

Estamos en la primera etapa de procesamiento de postulaciones. El viernes 11 de agosto se concretó el primer proceso de revisión para que no quedaran en la lista personas que no cumplieran los requisitos formales mínimos y se abrió el proceso para recoger observaciones de la ciudadanía. Este es un momento sumamente importante porque le permite al Comité de Escogencia recoger de la sociedad, de la opinión pública y de organizaciones valoraciones de las personas postuladas.

¿Qué aspiran recibir en estas observaciones?

Estamos viendo que algunas de las apreciaciones que llegan parecen elogios rimbombantes de candidatos o candidatas, en un criterio equivocado de que estaríamos nosotros, como en una especie de ‘aplausómetro’, viendo a ver quién recibe más comunicaciones de apoyo o de rechazo. Nosotros quisiéramos recibir aspectos concretos y precisos de información debidamente fundamentadas sobre cualidades o defectos en la trayectoria de las personas. Apreciaciones generales, en favor o en contra, de poco le pueden servir al Comité para sacar alguna conclusión concreta.

Quisiéramos aprovechar para pedir a las organizaciones que tienen interés en dar seguimiento a las postulaciones, que las hagan con apreciaciones concretas y fundamentadas en hechos, porque apreciaciones generales clasificatorias o descalificatorias ni suman y ni restan a las personas postuladas.

¿Cómo se pueden hacer las observaciones y hasta cuándo?

Se pueden alcanzar por vía electrónica a través de la página web www.comitedescogencia.com No pueden ser anónimas, sino personas o instituciones debidamente identificadas y el Comité hará un uso privado de ellas, ninguna será publicada. Las observaciones se abrieron el 12 de agosto y se pueden realizar hasta el día 22.

La Defensoría del Pueblo le pidió al Comité no tener en cuenta aspiraciones de personas que hayan trabajado en la construcción del Acuerdo de Paz. ¿Hay algún parámetro al respecto?

El Comité se guía por lo que está establecido en los Acuerdos y en las normas legales que se dictaron con posterioridad y en los criterios para la convocatoria que han sido fijados por el Comité y la cuestión de haber participado en el proceso de paz no aparece como un criterio de exclusión. Esa opinión de la Defensoría, el Comité la analizará con cuidado.

Entonces, no es ninguna restricción…

No digo que vaya a ser un argumento a favor o en contra. El Comité, en su momento, cuando analice las postulaciones, tomará en cuenta toda la trayectoria de la persona, incluido ese aspecto, pero de ninguna manera, en esta etapa, se pueden inventar exclusiones que no habían sido previamente establecidas.

Tras esta valoración de las hojas de vida, ¿qué sigue?

El Comité está haciendo un análisis más profundo de la documentación y los criterios de postulación que ha presentado cada candidato o candidata. Con base en este análisis y de las observaciones pertinentes, el Comité hará una lista corta para proceder a llamar a un número más reducido de postulados a entrevistas, en fecha que será informada oportunamente. Estas entrevistas podrán ser de conocimiento público, ya veremos con posterioridad si se podrán transmitir en vivo, pero en todo caso habrá transparencia total. Después, se hará la selección de las personas que ocuparán dichas posiciones.

¿Cuáles serán los criterios que tendrá en cuenta el Comité para esa elección?

Los criterios están especificados en la convocatoria, en donde se pide, en el caso de magistrados, los años de ejercicio profesional como abogado o abogada, que establecen además la Constitución y la Ley.

También será una ponderación de la trayectoria académica, profesional y todos los elementos que acrediten compromiso con los conceptos y esencia de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y del proceso de afirmación de la paz y la democracia. Son una serie de criterios. No necesariamente tendrán más puntos quien tenga más doctorados o maestrías, o el que tenga más años de ejercicio profesional, sino también la forma cómo la persona ha actuado en su vida en relación con estos temas fundamentales que tienen que ver con la justicia transicional.

¿Cómo creen que ha sido la respuesta a las postulaciones teniendo en cuenta que, por ejemplo, para la Unidad de Investigación se inscribieron 42 personas y quedaron 22 tras el primer filtro?

Las cifras que han salido al final dan resultados distintos a lo esperado. Tenemos una cantidad enorme de personas que se ha postulado para la Justicia. Y, sin duda, hubiéramos deseado que para la Unidad de Investigación haya un número mayor.

Tal vez lo que ha influido es, primero, que la atención mayor de la opinión pública ha estado en el Tribunal para la Paz y, en segundo lugar, que los requisitos profesionales son mucho más específicos y restringidos. En todo caso, tenemos un número importante de candidatos y el Comité tiene elementos de sobra para poder escoger a una buena o a un buen profesional para desempeñar esa función.

Se viene el proceso para elegir integrantes de la Comisión de la Verdad, ¿qué se busca?

La difusión ya empezó, pero la postulación se abre el 21 de agosto y allí estarán especificadas todas las condiciones. A diferencia de lo que se ha exigido para la Justicia de Paz o la Unidad de Investigación o de Búsqueda, para la Comisión de la Verdad los requerimientos profesionales no son esenciales. Allí lo que importará mucho es la trayectoria de la persona, su conocimiento de procesos de la Comisión de la Verdad y de la realidad colombiana. Y, por supuesto, una trayectoria de compromiso con los derechos humanos, la democracia, la verdad y los procesos de reconciliación.

¿El Acuerdo fija algún parámetro para la Comisión de la Verdad?

Le damos tremenda importancia a postulaciones que puedan venir acompañadas de la opinión de organizaciones de la sociedad y que vayan en un sentido prospectivo y positivo. Se trata de apuntar a un proceso de reconocimiento de la verdad en una perspectiva de reconciliación nacional.

Es lo que dicen los Acuerdos, eso no lo está inventando el Comité y por eso es muy importante que personas de diferentes zonas del país, de distintos sectores sociales, con representación también de espacios étnicos relevantes -el sector afrocolombiano, los indígenas- puedan participar de manera activa.

Preguntas y respuestas

¿El criterio diferencial implica una prioridad a los sectores indígenas o afros?

No, no estoy hablando de prioridades. Estoy dando la señal que ese tema será tenido en cuenta. Naturalmente, en las postulaciones tendrá que haber un grado de representación de comunidades étnicas también, pero no es ese el único componente. Hay otros criterios.

Usted señala que este proceso no es un ‘aplausómetro’, ¿cómo evitar presiones sobre el Comité?

El día que yo sienta que alguien quiere ejercer presión sobre mí para designar a una persona o designar a otra, me sentiré agredido. Creo que la mejor forma a través de la cual la sociedad puede acompañar el trabajo del Comité de Escogencia es abstenerse de todo tipo de presión, porque esa presión no conduce a ningún resultado positivo. No hemos tenido alguna señal de presión, en ningún momento, y, si eso se presentara, sería totalmente inconducente.

Daremos la bienvenida, a través de las observaciones, de información debidamente sustentada que puedan reforzar algunas postulaciones o cuestionar la calidad profesional o ética de algunas otras. Pero, por favor, insisto, abstenerse de pensar que por más cartas de apoyo se pondrá a un candidato o candidata en un pedestal.

La justicia colombiana está sumida en varios escándalos de corrupción. ¿Este proceso garantiza que no haya un manto de duda sobre la JEP?

Espero que sí porque se está haciendo un esfuerzo para seleccionar a los mejores y, dentro de las categorías, tiene que haber una trayectoria absolutamente transparente y pulcra. Como en toda obra y proyecto humano, puede haber algunos problemas después y existen los canales adecuados para que pueda hacerse una vigilancia a cómo funcionan estos nuevos entes que se podrán en marcha. La corrupción es un problema que afecta, me atrevería a decir, de manera democrática, a distintos países del mundo, entre ellos los latinoamericanos y es un tema que, lamentablemente, es recurrente. Lo importante es que haya mecanismos de control, de ejercicio transparente de la función y, en este caso, lo estamos haciendo como un mecanismo transparente de escogencia y designación.





Preguntas y respuestas

El Comité tiene integrantes de diferentes países, ¿cómo están trabajando?

Hay un equipo profesional en Colombia que trabaja en el Comité con el cual estamos en permanente comunicación. El Comité se reúne y tiene sesiones a través de medios electrónicos, lo que nos permite estar a todos informados sobre el proceso. Y esta semana, por ejemplo, nos encontramos todos aquí para dar seguimiento a lo que viene ocurriendo y para definir criterios de las etapas siguientes.

Por su rol como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas organizaciones, como de militares en retiro, lo han cuestionado. ¿Cómo responderles?

No voy a responder a ninguna crítica. El derecho de expresar opiniones es libertad de expresión que hay que respetar. Lo importante es que cuando se ejerza ese derecho a la libertad de expresión, se haga con sustento y que se tome en cuenta que tiene que estar respaldado con información concreta. No tengo nada que comentar al respecto, no me interesa abrir una polémica. Es evidente que las decisiones de un Tribunal como la CorteIDH son colegiadas y, de ninguna manera, uno de los siete integrantes de ese colegiado, puede ser sindicado como el que dictó una sentencia de un Tribunal que, además, ha contado todo el tiempo con una comunicación muy fluida con el Estado Colombiano y sus representantes. Ninguno de los cuales jamás ha ejercido una apreciación de confrontación o crítica del tribunal interamericano o de sus integrantes. De manera que si alguien, por fuera de ellos, decide hacerlo, es algo de su criterio personal.

Por su experiencia, ¿qué elementos destaca del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación que se pactó en el Acuerdo de Paz?

Lo más importante de este proceso es que se está dando una apuesta de creación, para América Latina y para el mundo, de un sistema en el que se combinan una apuesta por la justicia, por la reparación de las víctimas y por la reconciliación. Hubiera sido “muy fácil” dejar todo en el sistema tradicional de justicia para que se abran miles de procesos que costarían miles de millones de dólares, durante muchos años a la sociedad colombiana, para que centenares de personas fueran por años a la cárcel. Eso hubiera impedido el proceso de paz y significado un alto costo económico y social para Colombia, sin apuntar a la reconciliación.

Creo que el modelo de justicia que se ha creado en Colombia es un salto hacia adelante, cualitativo en el mundo, que sienta un positivo ejemplo para otras experiencias. Creo que lo que ha hecho Colombia es algo que el mundo tendrá que agradecer. Combinar justicia, reparaciones y reconciliación es algo que, como extranjero, me ha traído para aceptar estar en este Comité de Escogencia y poder aportar y apoyar este esfuerzo de la sociedad colombiana que me parece ejemplar para el mundo.