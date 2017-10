Las noticias más leídas 26 de octubre del 2017

1.-Cuatro disparos silenciaron las enseñanzas de la ‘profe’



La comunidad estudiantil rechazó el asesinato de la docente, quien era muy apreciada en el colegio. Simatol exigió celeridad en la investigación para establecer por qué mataron a la líder social.



2.-Tolima Real ya piensa en los octavos de final



El conjunto ‘Pijao’ derrotó a La Rivera en Huila y clasificó anticipadamente a la segunda ronda del Campeonato Nacional Sub-21.





3.-Sicario asesinó a líder social en Coyaima



Un hombre disparó en varias oportunidades contra Liliana Astrid Ramírez, ingeniera de alimentos y docente de la institución educativa San Miguel, en zona rural de Coyaima.



4.-“El Gobernador no es consecuente con su discurso”, E. Buenaventura



Eduardo Buenaventura, uno de los colaboradores más cercanos a Barreto durante su primer año de gobierno, le reclamó duramente por las promesas incumplidas para Chaparral.



5.-Capturan a directora y funcionarios de Peces Vivos por presunta tortura contra menores



Estas detenciones son producto de un operativo que iniciaron la Policía y la Fiscalía a raíz de información brindada desde junio pasado.



6.-La zozobra seguiría por las calles de Natagaima



El exalcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade, indicó que hasta el momento no hay indicios concretos sobre el asesinato de su padre y que no es cierto que todas las muertes registradas en los últimos meses en esta población o en sectores vecinos, obedezcan a deudas pendientes.



