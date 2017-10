Las noticias más leídas 27 de octubre del 2017

27 Oct 2017 - 5:49pm

1.-Alcaldía prevé recaudar $154 mil millones por valorización



La contribución iniciaría en septiembre de 2019. El costo total de los cinco proyectos a ejecutar es de $184 mil millones y los aportes de la Alcaldía estarían por el orden de 30 mil millones de pesos.



2.-Marco Pérez, la pieza clave en el victorioso retorno de Gamero



El jugador de Quibdó ha sido fundamental en el repunte que presenta el Deportes Tolima desde el regreso del ‘Sonero’.



3.-Capturado por presunto cambiazo de tarjetas



Gracias a las denuncias que instauraron la comunidad y algunas entidades públicas del Estado, se logró la captura de Nilson Javier León Ávila, conocido con el alias de ‘Javi’, quien al parecer se dedicaba al hurto por medios informáticos y a la violación de datos personales en los barrios Ricaurte, Jordán y en las zonas bancarias de la ciudad.



4.-Capturados minutos antes de efectuar el hurto



Gracias a la colaboración de la comunidad que alertó a los uniformados de lo que estaba por ocurrir, efectivos de la estación de Policía de Espinal lograron la captura de dos personas y la aprehensión de dos menores de edad.



5.-“No me sentía la más bonita, me sentía competencia”



Debido a las críticas por la elección de la Chica Exposalud en Ibagué, la modelo ganadora dio su versión, en la que confirmó que su cirugía de busto no era un impedimento para ganar.



6.-Parte de tranquilidad luego de consejo de seguridad en Roncesvalles



Luego del consejo de seguridad que se efectuó ayer, las autoridades indicaron que en Roncesvalles se respira tranquilidad y paz absoluta.



