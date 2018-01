“La reforma a la justicia tiene que ser hecha de cara a la gente”

25 Ene 2018 - 3:01am

Bula Escobar, quien integra la Sala de Consulta y Servicio Civil, señala como una de las principales prioridades para este 2018 la implementación de la doble instancia para el estudio de demandas de pérdida de investidura y la descongestión judicial.

Así lo hizo saber en sus primeras declaraciones a medios tras su elección ayer por la Sala Plena, junto con la de Ramiro Pazos, magistrado de la Sección Tercera, como vicepresidente.

¿Cuáles son los retos este año para el Consejo de Estado?

Tenemos una política institucional que viene de atrás que hay que continuar. Hay tareas que tienen que ver con descongestión ya que el éxito de la que se realizó en Tribunales, derivó que llegarán más procesos al Consejo de Estado. Tenemos todo el programa de transparencia que empezó a discutirse en el año 2014, que empezó acciones con la Alianza para el Gobierno Abierto en el 2015, y que va a continuar. Vamos a seguir con los programas de calidad, ya la Corporación está certificada en lo que es la Presidencia y la Sección Quinta, y hay tres Secciones más que van a entrar este año en el proceso.

Todas las Cortes hicieron una modificación de reglamento interno a raíz de los escándalos que las han tocado. Ustedes han avanzado en ello también, ¿qué elementos se van a reformar?

Nosotros hemos venido haciendo reformas al reglamento y queremos hacer otras este año. Las reformas no fueron respuestas a escándalos de corrupción, que por fortuna no hemos tenido, no es nuestro caso en los últimos años. Se hicieron reformas para facilitar la elección de las plazas vacantes y hoy en día hay 31 colegas, ocupando las 31 plazas del Consejo de Estado. Tampoco tenemos el caso ahora de que la elección de la Presidencia y la Vicepresidencia sea un tema de discordias.

También lo hemos modificado para ayudar a la eficiencia del Consejo de Estado. Hemos creado las salas especiales de decisión y seguramente lo vamos a tener que afectar este año con base en las leyes que se van dictando, como los temas de doble instancia. Y elevamos a condición de norma reglamentaria la condición de transparencia. Pero, insisto, no fue una reacción. Las reformas buscan dos cosas: una, mejorar la eficiencia del Consejo de Estado. Y, dos, elevar más murallas cautelares a cualquier tipo de conducta que vaya en demérito de la legitimidad y la dignidad del Consejo de Estado.

¿Cómo se va a implementar la doble instancia para la pérdida de investidura?

La Ley es bastante clara y prevé transición y esperamos en muy corto plazo hacer lo que nos corresponde internamente. Contamos con salas de decisión y eso nos va a permitir organizar la primera instancia en esas salas y la segunda en la Sala Plena. Estamos con eso, ya abordamos el tema, la idea es darle absoluta prioridad de manera que las reglas y subreglas estén claras para todos.

¿Cómo debe ser una reforma a la justicia?

Tenemos el reto de lo que nosotros hemos llamado la Misión Justicia. Las reformas a la justicia, tal como las concebimos, tienen que estar orientadas principalmente a lo que le interesa a la gente, la justicia desde el juzgado municipal, el juzgado de circuito, los jueces de paz, el papel que juegan las personerías en la solución de los problemas de la gente. Todo esto bajo el marco de la credibilidad de la justicia por la propiedad de los jueces, desde el punto de vista de su conducta imparcial como por su capacidad. Estaremos trabajando con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte Constitucional y con la Justicia para la Paz. Esperamos poder aportar desde nuestro ángulo, en la construcción del país que la gente quiere.

En el Congreso actualmente cursa una propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia, ¿está de acuerdo?

Hay dos temas. Uno es el contenido de lo que se quiere reformar y otro tema es el medio para hacer la reforma. Se han propuesto desde constituyentes, referendos, actos legislativos, en fin. Nosotros no tenemos una particular preferencia consensuada en relación con el medio, lo que nos interesa es qué es lo que se quiere y se debe reformar. En ese sentido, quisiera decir que el hecho de haber suprimido la función del Consejo de Estado en materia de formulación de terna para la Contraloría General contó con el apoyo de la Corporación y hoy el Consejo de Estado está interesado en que se le quiten otras funciones del mismo corte electoral, en relación con la Procuraduría o la Auditoría General.

¿Qué otro punto les interesa?

Nos interesa que se debata sobre problemas fundamentales de la Justicia. Estos tienen que ver con la pronta y cumplida justicia en todo el país y creemos que se debe definir con bastante claridad cuál es el juez del juez de Alta Corte. Nosotros no nos oponemos a tener juez, sino queremos un juez idóneo, cualquiera que el sea. No porque consideremos que va a tener una inmensa capacidad de trabajo, no se trata de pensar en Altas Cortes de mala calidad que necesiten un juez muy activo, sino que siempre es mejor tener claridad en quién es el juez de las altas cortes para todos los efectos: fiscales, penales y disciplinarios. Y estamos interesados también en revisar la forma como se conforman las Altas Cortes. No tenemos ninguna dificultad en decir que la cooptación en el Consejo de Estado está funcionando. Las últimas elecciones de magistrados a nosotros no nos causan sino satisfacción. La última magistrada elegida, la doctora Adriana Marín, varias décadas sirviendo a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Magistrado, pero usted sabe que este año es electoral y la reforma a la justicia es ‘caballito’ de campaña. Ya un candidato propuso un referendo para reformar la justicia. ¿Cómo blindar el proceso de reforma?

El año electoral genera particularidades. La primera, que no son tiempos en los que se puede apostar que se van a hacer reformas en el Congreso en el último periodo, de aquí al 19 de junio. Pero podemos ver el vaso medio lleno: el hecho de que haya campaña implica que las distintas fuerzas políticas del país expresen su punto de vista sobre los contenidos y los medios para hacer las reformas. Eso va a generar un acervo de propuestas que nosotros vamos a tener en cuenta para efectos de las propuestas nuestras. Ojalá se debata con mucha altura alrededor de la justicia y va a sacar cosas en claro que van a beneficiar la llegada de una reforma a la justicia bien hecha.

Se han intentado varias reformas a la justicia. Nos parece en el Consejo de Estado que en algunos casos ha habido falta de preparación de esas reformas. Han salido adelante algunas cosas, pero si preparamos mejor la reforma y si nos ponemos del mismo lado de la mesa, porque la reforma a la justicia tiene que ser hecha de cara a la gente, en principio es posible llegar a acuerdos fundamentales que permitan hacer reforma a la justicia bien pensadas.

El magistrado Danilo Rojas fue seleccionado como magistrado del Tribunal de Paz de la JEP. ¿Cuál es su situación actual?

Tenemos entendido que el doctor Danilo Rojas está terminando de organizar algunos procesos importantes que tiene en su despacho y en el momento menos pensado anunciará su retiro para ir a la JEP.

Cuando habla de descongestión, ¿habla de tomar medidas como salas nuevas para tramitarlos?

Tenemos las Secciones Cuarta y Quinta que no tienen un problema mayor. Hay congestión en la Sección Primera, en la Segunda y en la Tercera y para cada caso estamos procurando medidas. De hecho, esperamos que el decreto dictado el año pasado para reorganizar las competencias en materia de tutelas, redunde en dejarle más capacidad a estas Secciones para abordar sus temas ordinarios, porque tienen un porcentaje de su trabajo dedicado a tutelas muy alto. Tenemos previsto presentar proyectos de ley o participar en iniciativas legislativas que tengan que ver con las cuantías, eventualmente, de manera que se empodere más desde abajo la pirámide, desde el juez administrativo y el Tribunal.

Creemos en la necesidad de medidas de descongestión concretas y en este momento estamos estudiando el proyecto de ley que se ha presentado para efectos de la Jurisdicción Agraria, que tiene que ver con compromisos que se han hecho con la Nación para mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas del campo colombiano. Haremos las aportaciones al Ministerio de Justicia y a la presidencia de la República y allí se prevé la creación de algunas plazas y salas especializadas tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado.

PROPONEN TRIBUNAL DE DESCONGESTIÓN PARA EL CONSEJO DE ESTADO

El nuevo vicepresidente del Consejo de Estado, magistrado Ramiro Pazos, propuso la creación de un Tribunal de Descongestión para la Sección Tercera del Tribunal que tiene 15 mil procesos represados.



“Son alrededor de 15 mil procesos de ciudadanos que tienen derecho a una solución pronta y efectiva. Nosotros vemos como una de las herramientas efectivas de descongestión, la creación de un tribunal especial de descongestión, similar al que actualmente está funcionando en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.



El magistrado Pazos sostuvo igualmente que la Corporación está trabajando en otra serie de medidas destinadas para la descongestión, entre ellas, la reforma de la Ley 1437 de 2011, “en relación con una asignación más racional y óptima de las competencias internas”.



“Somos optimistas que, a un mediano plazo, el Consejo de Estado puede lograr la descongestión”, agregó.