El drama de los periodistas en el olvido

9 Feb 2018 - 3:01am

Las voces de antaño quedaron en el olvido, los periodistas que lucharon por los derechos de los ibaguereños en las décadas de 1970 y hasta 1990 son poco reconocidos y sufren por el desempleo y la enfermedad. Quedaron desamparados sin al menos un subsidio o una pensión.

Aquellos periodistas de antaño, los que informaron a nuestros padres y abuelos, ahora algunos sobreviven de la caridad, pues como en ese entonces la mayoría de noticieros o programas eran arrendados, no tuvieron oportunidades para cotizar una pensión.

Nombres como Orlando Matoma Flórez, Hernán Gonzalo de La Calle Caicedo, Miguel Ospina Tafur y Alfonso Torres Benavidez, ya son ajenos a las nuevas generaciones, y algunos de ellos enfrentan situaciones adversas de la vida.

Fue la mejor voz

Orlando Matoma, quien fue una de las voces representativas del Departamento, hoy sufre por el desempleo y la salud, pues un infarto le generó una trombosis y por ende perdió la movilidad parcial de su boca y sus movimientos son algo limitados.

Este periodista inició en 1971 con Econoticias, luego pasó a Colmundo donde luego de cinco años fue contratado en el noticiero La Voz del Centro en Espinal. Estuvo un tiempo en Ondas de Ibagué, Caracol y retornó a Ecos del Combeima donde de a poco se fue diluyendo su voz.

También fue locutor, animador en las fiestas del folclor y en manifestaciones políticas de las que cuenta que una de sus grandes emociones fue haber sido narrador deportivo en Radio Cacique, emisora de la cadena Caracol, y que funcionó donde quedaba el Cinema Metropol.

Matoma apenas puede hablar, su voz ya es irreconocible y bastante ronca, pero su memoria sigue intacta y recuerda sus épocas de éxito como el hombre obligado a contratar para cuñas radiales, presentaciones y noticieros.

Rememora que aunque en ese tiempo no contaban con la tecnología de ahora, pues antes era todo rústico y las grabadoras eran grandes y de casette, luchaban para sacar un producto agradable para los oyentes.

“Me siento bien de haber sido la voz oficial de Ibagué, a los que llegaron les enseñé, pero la hipertensión me afectó y eso ocasionó todo. Hace cinco años salí de los medios, y ahora vendo pautas.

“Lamentablemente ahora no soy reconocido por lo que fui, los colegas como pueden me ayudan ya que en lo oficial no hay nada”, puntualizó Matoma.

Finalmente, este ibaguereño nacido el 12 de diciembre de 1953 en el barrio La Francia, dijo que le gustó bastante su rol como narrador deportivo y en los momentos en que el Deportes Tolima ocupó los últimos lugares de la tabla, incentivó a la gente para que acompañara al equipo al estadio.

Problemas de salud

Otra recordada voz fue la de Hernán Gonzalo de La Calle Caicedo, quien afronta graves problemas renales y debe ir cada tres días a que le practiquen una diálisis.

La vida de este hombre de 60 años siempre ha sido un milagro, pues nació el día en que murieron sus padres en un accidente de tránsito entre Armenia e Ibagué. En la carretera murió su padre y su madre después del trabajo de parto. Fue criado por María de la Cruz Tamayo, la enfermera que lo recibió en este mundo.

Tras estudiar en el colegio San Luis Gonzaga, se graduó como Comunicador en el Colegio Superior de Telecomunicaciones; en Bogotá trabajó en Radio Cordillera, Melodía y Santa Fe, y también laboró en emisoras de Antioquia y Quindío.

En Ibagué, trabajó para la cadena Super y condujo de 9 a 11 de la noche el programa de música popular ‘El Club del Despecho’, eran los inicios de Darío Gómez y con esta música se tomaba una que otra copa de aguardiente, de ahí llegó su apodo, ‘Aguardientico’.

Dirigió grandes voces

El abogado Armando Monroy Castro, director desde hace 20 años de la cadena Super, recuerda a otros periodistas de la época, a quienes dirigió para que los ciudadanos escucharan la información que se producía en la ‘Tierra Firme’.

“Estaban Orlando Matoma, José Levin Rodríguez, Jorge Eliécer Barbosa Ospina (Q.E.P.D.), José Salcedo, Leonardo Olivares y otros que eran de Ecos del Combeima de la cadena Super. El trabajo de ellos era muy profesional pese a ser todo rústico; hoy me preocupa que con tanta tecnología se escuchan muchos errores en la radio”.

Monroy Castro recuerda que a las 3 de la madrugada llegaban los periodistas para dejar todo listo para la emisión de las 7 de la mañana, pero ahora estas personas quedaron en el olvido y sin trabajo, pues con las nuevas concesiones, las grandes emisoras trajeron su propio personal, añadido al recorte de trabajadores.

Una lucha por la dignidad

Desde hace 28 años existe en Ibagué la Asociación Tolimense de Periodistas, presidida por el periodista Jorge Eliécer Barahona, quien además lidera las denuncias contra el proyecto Portal de San Gabriel, que iba a ser una solución de vivienda para los comunicadores y quedó a manos de privados.

“En la actualidad y mientras se soluciona lo del Portal de San Gabriel, estamos trabajando para ayudar a cuatro periodistas que están muy necesitados, ellos son Alfonso Torres, quien trabajó durante 35 años en Ondas de Ibagué, dio su vida al periodismo, pero como trabajaba en un programa independiente, la pensión se le embolató.

“También tenemos a Miguel Ospina, quien pasa serias dificultades; Hernán Gonzalo de La Calle, quien estuvo más de tres décadas laborando en emisoras como La Voz del Tolima, así como ayudar a Orlando Matoma Flórez”.

Otra fundación que intenta ayudar a sus colegas en desgracia, y que en la actualidad viene apoyando la parte social en Ibagué, es la ‘Fundación Periodistas Sociales’, liderada por el periodista Fernando González ‘Chalez’ y el locutor Javier Pérez.

Cuenta ‘Chalez’, que la motivación de poder ayudar a las personas es lo que lo lleva a conseguir recursos para los ibaguereños necesitados, pues ha creado espacios con un grupo de nueve mujeres cabeza de familia artesanas, quienes con sus conocimientos en manualidades, pintura, danzas y marroquinería, visitan sectores vulnerables para llevar ayudas.

Junto con esta labor social, el equipo busca poder apoyar a los comunicadores que por razones ajenas ya no cuentan con un empleo y quedaron desamparados y a merced del interés de algunos colegas.