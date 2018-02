“Esperamos seguir avanzando a buen ritmo en la infraestructura del país”

10 Feb 2018 - 3:01am

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que los proyectos pertenecientes al programa de Cuarta Generación (4G) Puerta de Hierro-Palmar de Varela, Carreto-Cruz del Viso y Bucaramanga-Pamplona acreditaron su capacidad de financiación para realizar las obras, beneficiando a varios departamentos del país.

“Con estos compromisos se confirma la confianza en la Revolución de la Infraestructura. Continuamos por buen camino, los proyectos de 4G siguen su marcha consiguiendo los recursos necesarios para hacer las grandes obras que se merece y necesita el país”, manifestó Dimitri Zaninovich, presidente de la ANI.

De acuerdo con la entidad, el proyecto Puerta de Hierro-Cruz del Viso, perteneciente a la Segunda Ola del programa 4G, acreditó su capacidad de financiación por un monto de 238 mil millones de pesos, mientras que el proyecto de Tercera Ola Bucaramanga-Pamplona logró el cierre financiero por 489.673 millones de pesos, ambos con certificaciones de BTG Pactual.

Asimismo, el proyecto del tercer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio concretó créditos por 1,6 billones de pesos con los bancos del Grupo Aval, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Fondo de Capital Privado FCP 4G Credicorp Capital - Sura Asset Management.

En entrevista con Colprensa, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, hizo un balance de los proyectos de cuarta generación en el país.

- ¿Cómo se ha venido dando este proceso de los cierres financieros para los proyectos 4G?

Tenemos un camino que se ha aclarado para los cierres financieros y se ha acelerado la financiación de los grandes proyectos de infraestructura en el país, después de un 2017 en donde tuvimos frenado el desarrollo de estas iniciativas. Este año lo que demuestra es que se aceleró y hay un buen ritmo en los cierres financieros de estos proyectos.

- Hablemos de los proyectos que presentaron el cierre financiero...

Esta semana presentó la capacidad de financiamiento el proyecto de Accesos Norte de Bogotá, que busca ampliar dos carriles adicionales en la entrada por la autopista Norte de la ciudad. También fue aprobada la capacidad de financiamiento el proyecto Bucaramanga-Pamplona, que tendrá 68 kilómetros de rehabilitación y 13 kilómetros de vía nueva.

Asimismo, acreditó la capacidad de financiación el proyecto Puerta de Hierro y Cruz del Viso, que tiene un gran impacto en los departamentos de la Costa Caribe como Sucre, Bolívar y Atlántico. Que tendrá una intervención de 196 kilómetros.

Finalmente, tuvimos la firma del contrato de crédito para el tercer tramo entre la vía Bogotá y Villavicencio por 1,6 billones de pesos.

- ¿Cuántos proyectos 4G se tienen consolidados en el país?

Hoy tienen cierre financiero 13 proyectos y han acreditado capacidad de financiación 27. Recordemos que primero se debe acreditar la capacidad de financiación y de los 30 proyectos totales estos 27 ya lo demostraron y se han firmado efectivamente un contrato de crédito con las 13 iniciativas.

- ¿Qué tanto han avanzado los otros proyectos que se están construyendo?

En el país tenemos 21 proyectos en construcción, el resto de las iniciativas que no han empezado ha sido porque están en tiempos contractuales, recordemos que en los 4G todos los proyectos tienen por lo menos un año de preconstrucción, es decir un año en donde no vamos a ver las obras porque el concesionario está dedicado a los diseños y a los cierres financieros o porque no han podido empezar por temas de comunidades.

En general, tenemos estos 21 proyectos que están avanzando en su construcción y esperamos que en este semestre otras iniciativas puedan arrancar para seguir avanzando a buen ritmo en materia de infraestructura en el país.

- ¿Cuántos proyectos esperan entregar este año?

Esperamos entregar varios de estos proyectos, pero recordemos que son iniciativas que tienen en su diseño cinco años en promedio de construcción, lo que quiere decir que desde su inicio no estaba programado que los entregáramos en este gobierno, por eso gran parte de las obras seguirán en el próximo gobierno, porque así estuvo contemplado y porque los grandes proyectos de infraestructura no se hacen en el corto plazo sino pensado a largo plazo.

En eso esperamos dejar listos el 40 % de estos proyectos y el restante continuarán en ejecución para que el siguiente gobierno los inaugure.

- ¿De cuánto ha sido la inversión para los proyectos 4G?

En total estamos hablando de una inversión de 60 billones de pesos en todos los proyectos de cuarta generación (4G) que se realizan en el país.

- ¿Qué beneficios traen estos proyectos para las regiones del país?

Uno de los beneficios ha sido los empleos que se han generando a lo largo y ancho del país, sobre todo en las zonas más apartadas en donde los proyectos 4G son la principal fuente de empleabilidad. El segundo aspecto es el crecimiento económico que ya están generando, el año pasado la inversión en infraestructura solo en proyectos de Alianza Público Privada (APP) fue de casi 7 billones de pesos y esto se traduce en el largo plazo en un gran aporte al PIB.

- ¿Qué beneficios ha traído la ley de infraestructura?

Esta ley es un hito de gran importancia para el país, porque toca varios temas en los que estábamos en mora, como los pliegos para reducir la corrupción y mejorar la transparencia en los procesos de contratación a nivel departamental, municipal e incluso de la Nación, entonces esto nos permite establecer una pluralidad de los oferentes.

Otro de los aspectos importantes es la mejora a la ley de APP, que permitirá mejorar e incrementar la ejecución de los diferentes proyectos, facilitando la gestión predial, los trámites arqueológicos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), licenciamiento ambiental y la financiación de los grandes proyectos porque establece reglas claras al sistema financiero.