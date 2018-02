¿Clientelismo, favorecimientos y corrupción en el Igac?

11 Feb 2018 - 3:01am

El convenio de la actualización catastral se ha convertido en el ‘talón de Aquiles’ tanto del Gobierno municipal como del Igac, a tal punto de quedar desprestigiada la imagen de ambas instituciones ante la opinión pública.

Las denuncias realizadas por algunos medios de comunicación sobre la burocratización del Igac y la intervención esta semana del CTI de la Fiscalía generaron un manto de duda sobre la idoneidad de esta entidad.

Señalamientos de corrupción, acusaciones de negligencia, aparente tráfico de influencias y politiquería, son los elementos que quedan arraigados dentro del entorno que gira alrededor de la actualización del catastro, procedimiento del orden nacional con ejecución de recursos locales.

Convenio

En mayo de 2017, se firmó un convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre la Alcaldía de Ibagué y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para efectuar la actualización catastral de la ciudad en sectores urbanos y rurales, este tuvo una proyección presupuestal de nueve mil 500 millones de pesos. Una vez firmado el convenio se procedió a la contratación del personal para efectuar dicha tarea.

En septiembre iniciaron las quejas y reclamaciones por parte de los contratistas, situación que fue conocida por el Concejo municipal a tal punto de debatirlo dentro de las instalaciones del cabildo en octubre de 2017, una sesión que fue promovida por el hoy presidente de la corporación William Rosas, en esa oportunidad se denunció la improvisación en el proceso y falta de profesionalismo del personal que iba a hacer la labor.

Después de haber hecho la actualización catastral en solo el 50% del total urbano de la ciudad, el pasado 23 de enero se habilitó por la Administración el recibo del impuesto predial para los ibaguereños, inmediatamente las personas conocieron el documento evidenciaron unos excesivos costos que llegaron a superar hasta el 100%, esta situación no se hizo esperar e inició un proceso de quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.

Al estar en un contexto electoral como el actual, donde se elige el próximo Congreso de la República, aparentemente algunos sectores políticos adoptaron como suya esta problemática e incentivó a la ciudadanía para que hiciera evidente la queja popular creando el colectivo ‘No al predialazo en Ibagué’.

El colectivo hizo visible presuntas irregularidades en la contratación del instituto para la actualización catastral, dentro de estas, resaltó un posible caso de tráfico de influencias donde el hijo del representante Ángel María Gaitán, Mateo Gaitán, habría favorecido a Mauricio Jaramillo, jefe político del hoy aspirante a la reelección en el Congreso, para que no le subiera el impuesto predial; además de la vinculación de aparentes cuotas políticas de Gaitán y Camilo Delgado en el Instituto.

Sobre este señalamiento EL NUEVO DÍA buscó al dirigente político liberal y su hijo para conocer de primera mano sus reacciones sobre estas acusaciones, igualmente al director del Igac para saber si hubo o no favorecimientos políticos, nepotismo o clientelismo dentro de la institución.

Ángel María Gaitán

Dentro del allanamiento hecho por la Fiscalía el pasado 6 de febrero al Instituto Geográfico Agustín Codazzi encontró la vinculación laboral de dos sobrinos del Representante chaparraluno y un contrato con Mateo Gaitán, hijo de Ángel María. Igualmente, se denunció al organismo de control que cerca de 20 personas serían cuotas políticas de Gaitán.

END: ¿Frente a los señalamientos de un caso de corrupción que vincula a su hijo, qué tiene que decir Ángel María Gaitán?

Ángel María Gaitán: “Frente a estos hechos desafortunados hay intereses políticos, esto se convirtió más en la participación de algunos periodistas en todo el proceso electoral que se avecina, y claro por la amistad y por la cercanía que ha existido con Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tomó la decisión de hacer la actualización catastral que se debe realizar por ley cada cinco años, quieran vincular a Ángel María Gaitán con que mi familia y mis hijos trabajan para algunos intereses personales.

“Es absolutamente falsa esa acusación, porque hoy no tengo un hijo trabajando en el Igac, uno de mis hijos trabajó hasta el año pasado, quien es ingeniero civil. Él presentó su hoja de vida en el momento y fue seleccionada, pero quien debe hablar si fue de forma irregular su vinculación y su desempeño laboral es el director del Igac, si fue mal funcionario o si se prestó para hacerle favores personales a alguien como lo están diciendo”, aseguró.

Agregó: “Yo sé quien es mi hijo, sé cuál es la formación que ha tenido en mi hogar, y por eso se equivocan al decir que mis hijos están trabajando allá. Mateo presentó la hoja de vida y reunió requisitos y como cualquier ciudadano de Colombia tiene la oportunidad de trabajar. Quienes han querido hacer este tipo de comentarios que de forma muy rastrera y poco seria, tendrán que pagar”.

END:¿ Quién le quiere hacer daño a usted y su familia?

AMG: “Hay un hecho claro aquí en Ibagué y es que el Alcalde no tiene la mejor relación con algunos periodistas, esa situación es porque es un alcalde que no se deja arrodillar por aquellos que están acostumbrados a que los mandatarios tengan que acceder a sus chantajes; totalmente distinto a la función propia que tiene que desempeñar un buen periodista.

“Además hay algunos que tienen intereses políticos y que quieren sacar provecho de este proceso electoral y miran la cercanía que hemos tenido los liberales con Guillermo Alfonso, entonces quienes hoy no simpatizamos con estos periodistas quieren tomar partido, algunos porque están a favor de ciertos candidatos y yo no soy de los afectos de ellos, por eso quieren jugar con nuestra dignidad”, acotó Gaitán.

END: ¿Va a tomar medidas legales ante las acusaciones?

AMG: Estamos recolectando todas las pruebas y que sigan diciendo todo lo que están diciendo, que sigan argumentando todo tipo de falacias, que sigan jugando con la honra y la dignidad de las personas. Yo no vengo a defender los intereses de nadie en particular, por eso adelantaré las medidas penales pertinentes.

“Tengo mi conciencia absolutamente tranquila de lo que hoy está pasando y no formo parte de ningún cartel”, sostuvo.

END: La Fiscalía tiene una denuncia de clientelismo en su contra donde aparentemente 20 personas son cuotas suyas en el Igac, ¿Qué decir ante eso?

AMG: “En esta cacería de brujas en la que andan algunos medios se han inventado una cantidad de nombres que aparentemente son cuotas mías, por eso, esta pregunta se hace necesaria para el director del Igac, quien sabe como se adelantan los procesos al interior de la institución. Yo no contrato a nadie, ni contraté a mis sobrinos, supongo que ellos cumplieron algunos requisitos y por eso trabajan allá, pero yo no he llevado una sola hoja de vida al Igac o llamé al director de la institución para que nombrara alguno, es falso”, aportó.

END: ¿Pero refirió personas en el proceso de contratación?

AMG: “Para nada, lo que pasa es que la gente cuando hubo la convocatoria pública me llamó a preguntar, yo le dije a muchas personas que se presentaran a la convocatoria y obviamente se presentaron muchos amigos, pero nunca lleve una hoja de vida al Igac”, concluyó

Mateo Felipe Gaitán

Mateo Gaitán, hijo del representante, ha sido señalado como uno de los partícipes de un aparente caso de corrupción para el favorecimiento de un predio de propiedad de Mauricio Jaramillo, EL NUEVO DÍA charló con el joven.

END: ¿Cuál fue su vinculación, sus funciones en el Igac y qué opina de los señalamientos en su contra?

MG: “Desde el 2015 yo trabajé en el Igac como contratista digitalizador de proyectos de conservación catastral, jamás he tenido un contrato en el que diga que soy digitalizador de procesos de actualización catastral de Ibagué. Dentro de mis funciones está editar, corregir o dibujar predios nuevos de todos los 47 municipios del Tolima, jamás toco un predio en específico sin autorización de un coordinador”, sostuvo.

END: ¿Va a tomar medidas con los responsables de las denuncias?

MG: “Ya instauré las respectivas denuncias con estos medios que me señalaron de corrupción y que dañan mi buen nombre, esperaremos qué pasa”, afirmó.

Mauricio Mora, director Igac

END: ¿Cómo se hizo la contratación para el proceso de actualización catastral?

MM: “Nosotros tenemos una resolución que establece los perfiles de cada uno de los trabajadores o contratistas que ingresan al instituto, esto no es un tema caprichoso como lo han tratado de presentar, y pertenece a unos estándares técnicos que establece el Agustín Codazzi a nivel nacional, el personal que se contrató cumple con esos perfiles, aportó.

END: ¿Se hicieron las respectivas capacitaciones para el personal contratado en la actualización catastral?

MM: Existen pruebas de que se hicieron las capacitaciones al personal que ingresó, estas las hizo el Centro de Investigación y Formación (Ciap) que pertenece al instituto, este se encarga de formar específicamente a reconocedores, entonces sí se hicieron los cursos.

“Al proceso llegaron 300 personas, pero en últimas se graduaron alrededor de 60 personas, de las cuales la mayoría se fue para otros municipios a trabajar. Hay que recordar que no solo se presentaron personas de Ibagué y el Tolima, sino de otros departamentos a efectuar dicho curso ya que ese no sale frecuentemente y ni siquiera nosotros tenemos injerencia en la capacitación”, destacó.

END: ¿Hay cuotas políticas al interior del Igac, en especial del representante Ángel María Gaitán?

MM: “Las hojas de vida se reciben de distintas maneras, una es desde el gobierno central, Bogotá nos envía hojas de vida debidamente estudiadas, lógicamente estas deben estar soportadas en los perfiles establecidos, quien tenga el perfil ingresa, independientemente de quien sea familiar.

También recibimos hojas de vida por los correos institucionales, muchas personas vienen y radican su hoja de vida o se inscribe en la página web. Yo no podría asegurar que aquí hay cuotas políticas porque desde que llegué no se ha presentado esta situación”, concluyó.