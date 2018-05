“Las organizaciones deben ser tan humanas como los que trabajan en ellas”

24 Mayo 2018 - 3:01am

Durante 15 años el argentino Eduardo P. Braun viajó por el mundo hablando con líderes de management de renombre internacional y entrevistando a personajes que tienen esa misma condición, como el papa Francisco, Bill Clinton, Tony Blair o Richard Branson, entre otros.

Braun, quien está de paso por Colombia con su libro ‘Las personas primero: chief emotions officers’, habló con Colprensa sobre lo que significa el liderazgo en nuestro tiempo a través de enseñanzas y consejos de grandes líderes mundiales.

- ¿Qué lo llevó a hacer este libro?

Durante 15 o 20 años estuve recorriendo el mundo y en algún momento dado quise compartir todo eso que había aprendido, explotar esa pasión, y para poder darle forma me tuve que sentar, me tomó varios años, a veces me preguntan cuánto tiempo llevó hacer el libro, yo digo 20 años: 15 para tener algo que decir y 5 para escribir y al hacerlo fui descubriendo cosas, porque encontré que había gran coincidencia de mensajes en los grandes líderes.

- ¿Cuál es la mirada de los líderes sobre el mundo?

Yo creo que todos tienen la convicción y la consciencia de que no se logra nada sin equipo y, por lo tanto, para la mayor parte de ellos las personas están primero. Richard Branson me dijo en algún momento que hay que tener un interés genuino por la gente. Por su parte, Clinton me señaló que desde chicos nos enseñaron a tener un interés obsesivo en la gente; y Jack Welch, el gran CEO de General Electric, dijo que tienes que fomentar el gen de la generosidad porque liderazgo es todo sobre ellos, tu equipo, los demás.

- ¿Qué beneficio aporta esto a la sociedad?

Si tomamos una visión más académica, hace 150 años con la revolución industrial, vieron el poder que se tenía de hacer producción en escala, grandes fábricas, obreros que martillaban y ese salto increíble de productividad no necesitó del individuo, solamente de un brazo que golpeaba un remache.

En los últimos 50 años el desarrollo de la ciencia de gestión pasó de solo procesos a estrategia a Marketing, pero todavía el ser humano estaba ausente, en los últimos 20 o 30 años los estudiosos de administración empezaron a darse cuenta que habían resultados extraordinarios de gente líder que se había apoyado extraordinariamente en las personas, entonces esto es un cambio paulatino de generación en generación. Sin embargo, todavía las organizaciones se enfocan solamente en las tareas o los procesos y nos ven como un cerebro autoportante que tiene que pegar a unas teclas y dar enter.

- ¿Qué lleva a que las organizaciones no lo implementen?

Son cambios tectónicos donde las personas que hoy están a cargo de las organizaciones, la generación de los 50, han sido educados con otros paradigmas de muchas variables duras, donde se creía que el liderazgo era solo alinear a la gente para que hagan lo que tengan que hacer.

Hoy ha habido dos cambios importantes: primero, hace 100 años se hacía un plan estratégico a 10 años y no cambiaba mucho, la estabilidad de las cosas hacía que ejecutar fuera más importante, en estos momentos eso ya no existe, porque hay una volatilidad en los negocios que obliga a centrarse en las personas.

El segundo cambio que creo importante tiene que ver con la sociedad, los millenials esperan otra cosa del trabajo, ya no se vive para una promesa de trabajo de por vida, porque ninguna compañía lo garantiza, pero más importante aún, ningún joven querría esa promesa, ahora se quiere es desarrollar, crecer y luego marcharse, eso implica que se debe estar más enfocado en las personas y pasiones, aún no nos acostumbramos al cambio generacional

- En ese cambio generacional su libro señala que toma partida la inteligencia emocional. ¿Cómo se da eso?

Uno de los mensajes de estos líderes es la necesidad de encender el corazón de la gente y por eso la importancia de ciertas emociones. Sin embargo, para poder gestionar eso primero yo tengo que conocer mis propias emociones, es decir, propósitos, sueños, pasiones, y después contagiarlos, o al revés.

La inteligencia emocional tiene que ver con una capacidad de no fragilizarse frente a acontecimientos, sino más bien ir logrando una seguridad genuina en sí mismo, que no está centrada en el ego o la soberbia sino en la persona y el individuo, pero nos cuesta capacitar en ello.

- En ese sentido, ¿cómo ve a Colombia en materia de liderazgo?

Hace unos años notaba una actitud muy jerárquica dentro de la empresa colombiana y eso todavía es un paso previo, uno de los roles de un buen líder es empoderar. Las personas tienen que delegar y en ese sentido faltan nuevos y más pasos, pero al mismo tiempo veo un gran apetito de la audiencia y eso significa que lo están viviendo, pero tienen que exteriorizarlo.

Tengo la sensación de que hay un camino que se está recorriendo y una empatía de que se va a ir acelerando.

- En estos momentos Colombia se prepara para elecciones presidenciales. ¿Qué tanta influencia tiene el liderazgo en los candidatos?

Tomo tres roles de un líder que son: establecer un propósito (sueño), cuidar genuinamente y sinceramente de las personas, crear conexión y confianza entre la gente que lidera y los liderados. Yo invitaría a toda la gente a que se pregunte con esas tres características cómo estamos leyendo a nuestros candidatos, y ahí vamos a ver quién está superior en términos de liderazgo, porque todos lo somos, solo que nos falta es aprender a desarrollarlo genuinamente.

- Esto se puede interpretar como la falta de escuchar a las emociones en lo laboral...

Sí, no se está escuchando la parte emocional y ¿por qué no se hace?, primero a los jefes les da pavor, da miedo empoderar, abrir y preguntar ¿cómo estás? Y lastimosamente nos cerramos a ello.

-Y qué se puede aprender para cambiar eso...

Yo creo que hay dos niveles en la implementación de cambios: el primero y fundamental que es que esto solo depende de nosotros, vos sos dueño de tu metro cuadrado y de la actitud que reflejas.

Lo segundo es saber cómo están las personas de nuestro ambiente, hay una invitación a conectar con el equipo de trabajo y eso solidifica y fomenta la creación de un equipo.

- En su libro hay apartados sobre la cultura, ¿cómo se mezcla esto con el liderazgo?

Nosotros podemos decir que el liderazgo es a nivel individual y la cultura es el efecto común de lo que hacemos todos. Son más las veces que las personas tienen que elegir la organización que los representa y haga sobresalir tu cultura, pero, aun así, si estas en una que no te gusta puedes empezar a cambiar eso y después la gente se va pegando porque se sienten desarrollados, eso no quiere decir que sean menos exigentes.

- ¿Qué quiere conseguir con este libro?

Un sueño mío al compartir esto es que las organizaciones sean tan humanas como la gente que trabaja en ellas, que no sean bloques de cemento con líneas de organigramas, que sean humanas, llenas de gente con pasiones y sueños, construyendo un mundo mejor

- ¿Cuál es el primer paso para ello?

Detenerse, conectarse con uno mismo, preguntarse cuál es mi pasión y sueño, y a partir de allí el segundo paso sería generar conexión con las personas de nuestro al rededor.

- Un mensaje a los lectores...

Que ese cambio de ser mejores líderes cada día es un gran camino, que construye un mundo mejor pero que se arranca hoy.