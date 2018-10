Mujeres, vejez y habitantes: Lo que conoce del censo 2018

8 Oct 2018 - 3:01am

Mientras en 1964 el país estaba constituido por grandes familias que habitaban principalmente las zonas rurales, hoy en día estas no superan los tres integrantes por hogar y además se observa un ritmo mucho más rápido de envejecimiento.

Hace 54 años el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), tras independizarse del Ministerio de Hacienda, reportó en su primer censo poblacional una mayor afluencia de colombianos en las zonas rurales del país, algo que cambió con los avances tecnológicos y el conflicto armado interno, que volvieron a las grandes urbes en un refugio para vivir.

En 2005, la fotografía de Colombia tomada por el Dane evolucionó y las huellas de ese conflicto, que data de más de 50 años, quedó marcado en lo que sería el futuro del país. Ahora, trece años después, la entidad vuelve a contar la población de una forma más incluyente con el Censo Poblacional y de Vivienda 2018, que hasta el momento deja unos resultados distintos.

Poco a poco se vienen conociendo algunas curiosidades del conteo, como que no son los 50 millones de colombianos que apoyaban a la selección Colombia en el Mundial, que cada vez hay más viejos que jóvenes y que las mujeres siguen siendo mayoría en el país. Por eso, COLPRENSA habló con analistas sobre el impacto que tienen estos resultados preliminares en Colombia.

Mujeres a la cabeza

Uno de los datos que deja el Censo hasta el momento es el aumentó del índice de mujeres por hombre. Los resultados preliminares, que se hacen con una cobertura del 96,7 %, dan cuenta que en Colombia el 51,4 % de la población pertenece a este género, mientras que el 48,6% son hombres.

“En relación con la distribución por sexo de la población en el país históricamente, desde la información del censo de 1964, siempre la participación de las mujeres ha sido superior a los hombres. Siempre hemos tenido una ventaja de uno o dos puntos porcentuales por parte de las mujeres. Sin embargo, año la brecha aumentó y se llegó a tres puntos superiores”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en diálogo con Colprensa.

Oviedo detalló que en la parte occidental del país, es decir, Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá hay más de 105 mujeres por 100 hombres; mientras que en el oriente del país, es decir, Amazonas, Casanare, Sucre y Cesar, se ha observado una tendencia diferentes donde hay 95 mujeres por cada 100 hombres.

“Esto demuestra que la mujer cada vez más está participando dentro de las actividades productivas importantes del país. Es decir, años anteriores no era tan marcada la participación de las femeninas en el mercado laboral como lo es ahora”, agregó el director del Dane.

Según el funcionario, esto también denota una reducción en el tamaño de los hogares colombianos, ya que en 2005 el promedio era de cuatro personas por hogar y ahora pasó a ser de 3 personas. “En algunas cabeceras municipales, de gran extensión como Bogotá y el Valle del Cauca, estamos encontrando incluso menos de tres personas por hogar”, puntualizó Oviedo.

Para la experta en Demografía, Nubia Ruiz, esta situación también se debe a factores de mortalidad masculina como consecuencia del conflicto armado que ha vivido el país, dando como resultado un aumento de madres solteras y viudas. Sin embargo, la experta resaltó que esto trae consigo una debilidad y es que al haber más mujeres en el campo laboral el pago a la mano de obra femenina se puede reducir.

“Las mujeres siempre hemos trabajado de manera significativa, pero el tema es que nunca se ha reconocido esa participación. La vinculación laboral de las mujeres en el espacio formal e informal es muy fuerte, por la necesidad de atender una familia. Esto significa trabajar más, pero también tiene un concepto de sobrexplotación de la mano de obra femenina, porque hay que trabajar en cualquier cosa y a como dé lugar, así el pago no sea el mejor”, analizó Ruiz.

Aumenta la vejez

En conjunto con el aumento de la población femenina y la reducción de los miembros por hogar, el Dane ha venido alertando desde 2005 sobre un ritmo rápido de envejecimiento de la población colombiana, algo que se empieza evidenciar este año. Los preliminares dan cuenta que hay 40,4 personas que superan los 60 años por cada 100 personas menores de 15 años, lo que traería consecuencias económicas, sociales y psicológicas.

El fenómeno, según el decano de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, Gustavo Quintero, obligará al Gobierno nacional a tomar medidas para diseñar una política pública que afronte los retos en materia pensional, aseguramiento en salud y productividad, entre otros, en donde se deberá evaluar principalmente aspectos como el cuidado y bienestar de los adultos mayores.

Quintero resaltó que este fenómeno no es nuevo en Colombia, sin embargo, sostuvo que el aumento en la vejez se debe ver como una oportunidad y no como un problema, ya que permite hacer adecuaciones en diferentes aspectos para responder a una realidad tangible desde hace una década.

Para el experto, el bono demográfico, es decir, la lógica según la cual los jóvenes deben ser el motor del desarrollo, se está perdiendo; situación que se evidencia en el censo de este año, ya que actualmente la edad promedio de los colombianos es de 31 años, mientras que en 1985 era de 20 años.

¿Golpe pensional?

Gustavo Quintero aseguró que el aumento de la población mayor de 60 años y la disminución de la natalidad golpea principalmente a la economía, al sistema pensional y a la salud, ya que estos sectores se basan en la productividad, que en los últimos cinco años ha evidenciado una caída desde el 3,2 % al -0,24 % en 2017.



“La presión pensional va a ser inminente cuando veamos los resultados totales del Censo. La carga fiscal del programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), va a ser mucho más alta cuando identifiquemos que tenemos una proporción de población adulta mayor mucho más alta de la esperada”, detalló Quintero.



Con esta postura coincidió el economista Alfonso Miranda, quien explicó que se requiere pensar con cabeza fría lo que se va a hacer con la economía del envejecimiento, ya que se requerirá no solo un cambio estructural en el sistema pensional, sino también en la estructura del cuidado del adulto mayor.



“Es todo un conglomerado de estrategias lo que se necesita si no queremos pagar el precio de una población envejecida sin calidad de vida”, agregó el economista.



Para Miranda, es una alerta para el Estado que la población envejezca, porque empieza a significar una “carga” en la economía, que de paso conlleva a una congestión en el sistema pensional, menos campo laboral para la población joven y mayores cuidados en los servicios médicos.



“Para todo el mundo el envejecimiento de la población es un problema, porque es una carga pensional tremenda, la gente dura mucho más tiempo necesitando los recursos de los fondos de pensiones, lo que genera un gasto absurdo. Peor aún, el Estado colombiano no cuenta con las garantías para mantener a la población mayor que viene en aumento y sino se controla se perderá la productividad y habrá un déficit financiero y social”, agregó el economista.



Miranda señaló que el fenómeno, que está ligado a la curva en descenso de natalidad por parte de la población joven, también evidencia que la estabilidad económica conlleva a que cada vez la población joven quiera tener menos hijos, porque ven esa acción como una “carga o un gasto innecesario” que no aporta beneficios.



Con este argumento presentado por el economista coincidió el psicólogo Leonardo Ajá, quien analiza este fenómeno desde el punto de vista monetario, mostrando que la estructura de la familia en el país empieza a evidenciar cada vez más signos de “contracción familiar”, dando como resultado que se pierda el relevo generacional.



“En una época se dio que nuestros abuelos tenían 14 hijos, pero a medida que pasa el tiempo vemos que ha ido bajando y más aun con la nueva generación. Colombia no estaba preparado para que la juventud prefiera tener un perro o gato en vez de un hijo, como razón de beneficio para su economía”, explico Ajá, quien además señaló que la tendencia se manifiesta en la cultura y los cambios sociales que se afrontan.





MENOS DE 50 MILLONES

El otro punto destacado es que a diferencia de lo que se había pensado, no es cierto que la población colombiana llegue a los 50 millones, sino que se quedará entre 45 y 48 millones.



El director del Dane señaló que el pronóstico de 2005 fue “muy elevado” para la realidad que se está viviendo. De acuerdo con los datos preliminares, ese total de población censada, en su mayoría (77,5 %), vive en ‘cabeceras municipales’; un 15,3 % está en ‘rural dispersos’, mientras que el 7,2 % restante se encuentra en ‘centros poblados’.



“En este punto de la fotografía social de Colombia se debe tener presente que el conflicto armado llevó a que mucha población se reacomodara y se asentara en las ciudades, dejando el campo solo. Ahora, con el nuevo panorama que estamos viviendo, se espera que la gente vuelva a la zona rural”, agregó Oviedo.



Sin embargo, la experta en demografía Nubia Ruiz, manifestó que no será sencillo que la población regrese al campo si no hay garantías en educación, salud, y demás.



“Si uno se fija la mayoría de la población que está en el campo es adulta mayor, los jóvenes no están ahí porque no han sido enseñados para apropiarse de ese lugar. Además, ven que no hay garantías en el sustento de su vida. El retorno es una situación muy complicada, porque la tierra que se dejó no es la misma, la gente que regresa tampoco, porque hay toda una serie de impactos en el tejido social que todos debemos reconstruir”, puntualizó Ruiz.



Como dato adicional, el Dane reveló que del total de espacios habitacionales que hay en Colombia, el 62,5 % corresponde a casas, el 32,3 % a apartamentos, el 4,1 % a cuartos o habitaciones, el 0,9 % a la vivienda tradicional indígena y un 0,1 % a la tradicional étnica.



Se espera que los resultados definitivos se conozcan el próximo 30 de octubre.