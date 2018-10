Las noticias más leídas 18 de octubre de 2018

18 Oct 2018 - 4:16pm

1.-Tras cuatro meses de ser entregado, el nuevo Perales entra en operación



El 15 de junio del presente año, el entonces presidente Juan Manuel Santos estuvo en el Tolima para inaugurar, en medio de un ambiente de fiesta y algarabía, el nuevo aeropuerto Perales de Ibagué; sin embargo, solo hasta hoy, poco más de cuatro meses de la presencia del exmandatario en la Capital Musical, el renovado terminal aéreo entra en operación.



2.-Robo en tienda de mascotas en el centro de Ibagué



El robo ocurrió el martes sobre las 4:40 de la tarde, cuando el propietario y su ayudante estaban atendiendo a unos clientes, y mientras ellos estaban ocupados, el hombre iba corriendo de a poco el acuario, hasta que lo tuvo listo para llevárselo.



3.-Encontraron anciano muerto en El Totumo



El hombre que respondía en vida al nombre de José Elí Arias, de 85 años, fue encontrado atado de manos y pies.



4.-Posible caso de abuso sexual en Mariquita



En el hecho estaría comprometido un formador de fútbol, quien en video quedó registrado como al parecer accedía sexualmente a dos niños en la piscina de una vivienda del municipio.



5.-Nada que ‘despegan’ obras de Jornada Única en Ibagué



Crece el escepticismo en el Concejo con respecto a la ejecución y entrega de las obras de Jornada Única, que contemplan la ampliación y construcción de 26 instituciones educativas y que deben ser culminadas casi en su totalidad en diciembre de 2019.



6.-Universidad del Tolima no clasificó en el Ranking U-Sapiens de las mejores universidades en investigación



Sin embargo, los resultados del ranking no fueron los más alentadores para las Instituciones de Educación Superior de la ‘Tierra Firme’, puesto que no hacen parte del grupo de 73 IES que clasificaron en el U-Sapiens 2018.



