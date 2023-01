Bloqueos en vía de Ibagué: padres de familia protestan este miércoles, exigen respuestas

A menos de una semana del inicio del calendario escolar previsto que arranque el 23 de enero, padres de familia de la Institución Educativa Sagrada Familia realizaron un plantón para exigir la entrega del colegio que está en remodelación desde el año 2021.

El plantón se realiza a las afueras de la Institución sobre cra. 5, donde la comunidad educativa alega que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE y la Alcaldía no responden por la situación que está viviendo.

Según lo expresado por un padre de familia, quien dijo pertenecía al consejo directivo de la Institución, menciona que, “hace poco dijeron que no se podía empezar clases el 23, que más o menos hasta marzo porque no hay ni planta eléctrica, no hay pupitres, no está la dotación para los profesores para que ellos puedan desarrollar las clases, no los hay”

Lea también: Así concluyó mesa técnica de transparencia en el ‘FedeLleras’

Además, “vino el señor secretario de Educación en compañía de otros funcionarios, y dijeron que ellos no tenían la culpa, que la culpa era del FFIE, porque no les daban el fondo”.

El padre de familia también expresó su preocupación por el lugar donde van a recibir los estudiantes clases, pues en la institución en la que estaban estudiando el año pasado ya no tiene cupo para los más de mil estudiantes de la Sagrada Familia.

Y agregó que en las actuales condiciones el colegio “no es seguro, ni apto para el manejo de los estudiantes, ni para los docentes, ni para los directivos”.

La comunidad educativa exige una solución para que sus hijos no se queden sin poder retomar las clases este año.

MÁS NOTICIAS:

En su último año de gobierno: Hurtado le apuesta a remodelar los parques de Ibagué

Artista tolimense tuvo que endeudarse para representar el departamento en el extranjero: esta es su historia

Una Ibagué sombría: ¿qué pasa con el alumbrado público de la ciudad?