Regreso a clases sin colegios en Ibagué

Aproximadamente ocho instituciones educativas de jornada única no tienen la infraestructura adecuada para que se impartan clases, pues después de varios años el Ffie no ha culminado la construcción de los colegios y miles de niños y jóvenes no podrán iniciar clases presenciales la próxima semana.







A pocos días de iniciar un nuevo año escolar, padres de familia, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Técnica La Sagrada Familia, hicieron un plantón para exigir la pronta culminación del colegio. De acuerdo al malestar expresado por los manifestantes que bloquearon los dos carriles de la carrera Quinta con calle 69, en lo corrido de la semana, se les anunció que no se puede retomar a la formación presencial porque faltan conexiones eléctricas, pupitres, y demás dotación para que los profesores impartan las clases. Así pues, marzo fue el mes tentativo que les dio el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, para tener completamente en funcionamiento la institución, sin embargo, la comunidad educativa no les cree porque revisaron la planta física y esta aún tiene áreas a media obra, que al final podría afectar la integridad de cualquiera de los que estén en el campus. Como integrante del plantel educativo, el docente Javier aseveró que el Ffie de manera reiterativa les ha incumplido con las fechas de entrega. Primeramente, les había dicho que en agosto del 2022, después pasó a octubre, de ahí a diciembre y ya se volvió a postergar. Y es que la preocupación no es para menos, ya que con la esperanza de que este sería un año diferente, en el 2022 se habilitaron cupos para más estudiantes, por lo que más de 2 mil serían los afectados. “El secretario de Educación, Juan Manuel Rodríguez, explicó que el Ffie y el Ministerio de Educación Nacional son los responsables, pero ya los padres de familia están cansados, las instituciones educativas están en las circunstancias que están porque pensamos que ha faltado como mayor gobernabilidad, una presencia del Alcalde más fuerte” acotó el docente Javier. La virtualidad ya no es opción Tanto educadores como educandos sienten que las clases virtuales no garantizan la calidad educativa requerida, especialmente para quienes están en bachillerato y deben prepararse para las Pruebas Saber, al igual que proyectarse para un futuro profesional. “Las estadísticas a nivel nacional mostraron cómo los resultados de las Pruebas Saber se fueron al ‘piso’. El año pasado hicimos un trabajo tanto virtual como semi presencial y todavía sigue el resultado bajo, entonces creemos que la virtualidad no ayuda en el mejoramiento de la calidad de la educación, necesitamos volver a la presencialidad para subir el nivel académico”, indicó Javier. Frente a lo complejo que se volvió la formación para básica primaria y secundaria en la ciudad, padres de familia y docentes han llegado a la conclusión que por falta de planificación del Gobierno Nacional y Local, porque no se analizó cuál sería el espacio alterno que tendrían los estudiantes para recibir sus clases. Por ello, bibliotecas públicas, casas alquiladas, bodegas, salones comunales, han intentado ser los reemplazos de las aulas, pero sin garantía educativa. Una de las alternativas que toma fuerza es que los estudiantes reciban clases en otros colegios, en la jornada contraria en la que lo harían los anfitriones de la institución, no obstante un estudiante comentó que la opción no era viable porque eso aumentaría los gastos de transporte de muchos, y se podrían exponer a situaciones de inseguridad. Mientras padres de familia y docentes manifestaban su inconformismo, un grupo de obreros adelantaba labores dentro de la Institución. Secretaría de educación El secretario de Educación de Ibagué, Juan Manuel Rodríguez, quien atendió al llamado de la comunidad educativa, dio un balance de la situación de los colegios de jornada única que están en la misma situación o en una peor a I.E. La Sagrada Familia como de los restantes que están en la misma o peor condiciona pocos días del regreso a clases. “Se había pactado la entrega de La Sagrada Familia y la Institución Educativa San José para diciembre, las dos están atrasadas; estamos atentos a otras instituciones que quedaron de ser entregadas en el primer trimestre, como la Normal Superior, la Santa Teresa y la Darío Echeandía que presentan situaciones que nos harían pensar que tampoco van a ser entregadas en este caso” manifestó Rodríguez. Asimismo, el funcionario relató que el José Joaquín Flórez sede Arboleda Campestre, el Jorge Eliecer Gaitán y el Joaquín París también tienen inconvenientes en su avance, por lo que hizo un llamado efusivo al Ffie y al Ministerio de Educación Nacional para que los ayuden con la situación que genera cientos de inconvenientes. Reunión Conforme a lo expresado por el concejal Miguel Bermúdez, quien ha sido uno de los que se ha apersonado del problema de las infraestructuras educativas de jornada única, indicó que: “En conversaciones con el Ministerio de Educación, hoy se realizará una mesa extraordinaria con representantes del Ffie y del Ministerio de Educación para que entreguen detalles de las obras que tienen incumplimiento por parte de los contratistas. “Por nuestra parte continuaremos en la coordinación de la marcha que vamos a realizar a la ciudad de Bogotá, llevaremos la voz de protesta por el fracaso del Ffie en Ibagué” puntualizó Bermúdez. DATO Padres de familia hicieron un llamado a toda la comunidad educativa para que se sumen a las voces de protesta y el lunes 23 retornen a las calles a exigir soluciones. Más noticias Una Ibagué sombría: ¿qué pasa con el alumbrado público de la ciudad? ¡Tremendo allanamiento en cárcel de Ibagué! ¡Tremendo allanamiento en cárcel de Ibagué! Tenían todo un botín guardado en las celdas ¡Grito de auxilio de los habitantes de este barrio en Ibagué! Caminan entre aguas nauseabundas

Redacción Ibagué