Acueductos comunitarios: peligra el suministro de agua en nueve sectores de Ibagué

Los administradores argumentan que, a falta de la transferencia de los recursos, solamente podrán operar por 15 días más.



Administradores de los acueductos comunitarios de la ciudad empiezan a vaticinar que, en caso de que la alcaldía no gire los recursos correspondientes al subsidio a la tarifa que por ley les corresponde, se verán obligados a realizar un cese de operaciones, los cuales repercutirán, directamente, en el suministro de agua potable en varias zonas del municipio.

Según explicó Camilo Mahecha, ingeniero de la planta Aquaricaurte, existe un problema generalizado en varios acueductos que existen en Ibagué, puesto que a la fecha, no ha sido posible el pago de los subsidios que permiten la operación, administración e intervención de estos.

“Es de común conocimiento que este tipo de empresas comunitarias, no son sostenibles desde el punto de vista del recaudo, puesto que lo que se recolecta es muy poco de cara a todos los gastos que se deben asumir”, explicó.

De acuerdo con Mahecha, el subsidio nace de un aporte que el Estado hace a través del Sistema General de Participaciones, para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico, razón por la cual le envía a los municipios unos recursos, que desde allí deberán ser trasladados a estos prestadores del servicio.

A pesar de ello, conforme a un balance entregado por Humberto Leal, presidente de Acuamiramar, hay casos en los que el pago pendiente corresponde a varios meses, situación que, en sus palabras, está poniendo en ‘jaque’ las finanzas de estos acueductos.

“En este momento estamos respondiendo con los recursos que tenemos, pero realmente muchos de estos son escasos, motivo por el cual varios han tenido que solicitar ayuda a través del Ibal para suministrar el agua por medio de carrotanques”.

“No obstante, en algunos casos, la entidad nos ha cerrado las puertas con esta solución, debido a que no tienen perímetro hidrosanitario en lugares como la comuna 13. Entonces el municipio no paga, y adicionalmente la empresa oficial de acueducto no nos ayuda con las herramientas para mitigar esta emergencia”, comentó Leal.

Por si fuera poco, el panorama se vuelve incluso más adverso, si se tiene en cuenta que, en el marco de esta temporada de lluvias, estos acueductos requieren de recursos para atender continuas peripecias que surgen en el proceso de captación de la estructura hidráulica.

“Hay que sumar la oleada invernal que estamos pasando, la cual nos está dejando fuera de operación y está generando altos costos, ya sea en maquinaria y/o tubería. Esto nos perjudica bastante porque las fuentes hidráulicas se ven afectadas por el material de arrastre produciendo que las bocatomas se tapen”.

“Adicionalmente, cuando pasa material de arrastre, lo que también termina sucediendo es que se taponan las tuberías de aducción, afectaciones que nos obliga, en algunos casos, a reemplazar las redes para continuar con la operación que nos exige la Superintendencia de Servicios”, agregó.

Motivos

De acuerdo con el presidente de Acuamiramar, la razón por la cual esta situación se terminó precipitando, estaría relacionada con una presunta “acumulación de cuentas de cobro, por este concepto y muchos otros, por lo que se cree que no les dieron los tiempos a los de la Secretaría de Hacienda para pagar. El problema es que la alcaldía está empezando los procesos de contratación, por lo que se dilatan este tipo de operaciones”, aseveró Leal.

Sin embargo, explicación completamente diferente tiene la recién posesionada secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Jessica Salcedo Perdomo, quien aseguró a esta redacción que todo se debe a que las cuentas de cobro, no fueron presentadas a tiempo.

“Nosotros tenemos unas fechas para recibir las cuentas de cobro y lo que hacemos es tramitarlas, de acuerdo con la fecha en que estas van llegando. Pero, el año pasado las cuentas de los acueductos comunitarios empezaron a llegar de forma extemporánea, por lo que no se les pudo hacer el correspondiente trámite”, comentó la funcionaria.

Adicionalmente, según comunicó Salcedo, solamente nueve acueductos están pendientes, algunos de los cuales tienen cuentas de cuatro, tres y dos meses. “Lo que nosotros hicimos fue avanzar en las que primero fueron radicadas. Sin embargo, el resto ya están para el pago en los próximos días”, agregó.

Por último, la funcionaria aseguró que hay circunstancias en las que algunos acueductos están cobrando por un servicio que no están proporcionando, situación que atañe a dos casos muy concretos que, cuando llegué el momento, serán atendidos.

Calidad del agua

Si bien las condiciones de potabilización han sido tema de discusión durante mucho tiempo, es casi seguro que, producto de la falta de recursos, hacer el correspondiente tratamiento para garantizar la calidad del agua es mucho más complejo, tal y como nos explicó uno de los operarios.

De momento, las obras del Acueducto Complementario, que pretenden solucionar los problemas de agua potable en los acueductos comunitarios, siguen avanzando, tal y como lo confirmó Érika Palma, gerente del Ibal, en los sectores de Coello-Cocora, Morrochusco y Bocatoma Cocora.

Sin embargo, en lo que respecta a la fase del proyecto que buscaba la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) en Boquerón, son más las dudas que las certezas, por cuenta de aparentes irregularidades del oferente, el cual no habría cumplido con las exigencias técnicas.

