Basuras ‘por doquier’ desmejoran la imagen del centro: Malos olores y contenedores en mal estado

Luego del ‘estrambótico’ inicio del 2023 frente al malestar por los horarios de recolección de basuras, se ha vuelto común encontrar basura en las intersecciones de las avenidas, en las esquinas y hasta en puntos donde anteriormente habían dispuestos contenedores.



En el ecosistema urbano del centro de la ciudad, se ha vuelto común encontrar basuras en las diferentes calles, esquinas, intersecciones de vías principales e, incluso, bolsas y costales con desperdicios en donde antiguamente habían dispuestos contenedores para tal menester.

La problemática no es de hoy y tiene sus ‘aristas’. Por una parte, las diversas precipitaciones de las últimas semanas, han hecho proclive que las basuras que han estado dispuestas en las calles sean arrastradas por el cauce del agua que deriva de las lluvias.

Algunos contenedores dispuestos por Ibagué Limpia e Interaseo, aparentemente no dan abasto con los desperdicios.

Por otra parte, los inconvenientes con la recolección de basura por parte de los camiones de Interaseo, aunado al deterioro constante, ausencia y retiro de algunos contenedores de basura, han hecho proclive la agudización de la problemática.

Aunque los contenedores no eran bien usados por la ciudadanía, aún se disponen bolsas de basura en el lugar en donde estaban dispuestos.

Además, hay concordancia con que la falta de cultura ciudadana también incide en la proliferación de desperdicios en las calles.

Desde mediados del 2022, el malestar por la disposición de las basuras ha permeado diferentes comunas de la ciudad. Uno de sus puntos más críticos, la plaza de La 21, fue sujeto de críticas con anterioridad por el entonces presidente del Concejo, Eduard Alonso Toro.

Según fuentes ciudadanas, el contenedor que estaba ubicado de la calle 10 con carrera Tercera, era constantemente frecuentado por habitantes de calle y recicladores.

“Hay que hacerle un llamado vehemente a Interaseo, pero también al supervisor Ibagué Limpia, ¿si están haciendo un trabajo constante de verificación? Porque hay quejas reiterativas y eso nos lleva a concluir que se está fallando en algo y se debe entrar a corregir, porque bien caro que llega el recibo y no se están cumpliendo con las funciones”, apuntó.

Y añadió: “Las plazas necesitan una atención especial, un plan de choque con el tema de basuras y con el tema de las campañas de cultura ciudadana, yo no las he visto, parece que se gastan la plata en campañas innecesarias y que no tienen efecto, son frágiles, básicas, que no tienen impacto y es como por cumplir un requisito. Por ejemplo, en la plaza de la 21 su aspecto es negativo con todo ese reguero, debería ser un centro cultural y familiar, pero con lo que se ve lo que se hace es que la gente no vaya”.

Hasta desperdicios médicos se encuentran en las intersecciones de las avenidas principales.

¿Problema de largo aliento?

En un recorrido realizado por EL NUEVO DÍA, se pudo constatar que a la fecha, las debilidades con las basuras se hacen presente en varios sectores del centro de la ciudad.

Por una parte, algunos contenedores que estaban dispuestos en las calles meses atrás, fueron removidos durante las últimas semanas. Estas fueron sustituto de las canecas solares que fueron instaladas durante la Administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, las cuales fueron removidas durante el 2021 paulatinamente.

Basuras en donde anteriormente había un contenedor en la calle 15.

Tal es el caso de los contenedores que estaban dispuestos en la calle 10 con carrera Tercera, en el terraplén del Parque Centenario, en la calle 15 entre carreras Quinta y Sexta; y justo al frente de la I.E. Boyacá en la calle 20 con carrera Quinta.

A su vez, las basuras en las intersecciones de las calles se hacen presentes desde la calle 20 hasta la calle 10, por toda la carrera Quinta, hecho que aprovechan algunos habitantes en condición de calle y recicladores quienes dejan el ‘reguero’ de basuras a lo largo de la avenida.

Al lado de un paradero de buses, y justo al frente de un plantel educativo, las basuras se acumulan en donde anteriormente había un contenedor de basura.

Adicionalmente, una parte considerable de las canastas anaranjadas de basura se encuentran en mal estado. Es recurrente ver que la composición de su metal se encuentra doblado o directamente comido por el oxidado.

Para más ‘inri’, las dificultades en la plaza de La 21 continúan presentes, toda vez que entre sus calles prolifera, en ‘vastas’ proporciones, diferentes residuos que van desde frutas y hortalizas hasta carnes en proceso de descomposición, hecho que también aprovechan los rebuscadores y animales carroñeros.

También hay basuras en cercanías al puente de la calle 19.

Planteamientos de la Administración

Durante las últimas semanas, varias críticas le han caído a la Administración municipal por el horario de recolección de basuras. A través de su cuenta de Twitter, Ibagué Limpia informó que concertó mesas de diálogo junto a la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Jessica Salcedo; el gerente de la entidad, Sebastián Perdomo; la empresa Ibal, y miembros de Interaseo.

“Sostuvimos reunión de seguimiento con el fin de hacerle una efectiva supervisión a la prestación del servicio de aseo en Ibagué. Se trazaron acciones para subsanar inconvenientes reportados por la comunidad”, publicó la entidad. Sin embargo, no especificaron cuáles fueron las acciones concertadas.

