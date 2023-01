“Aquellos que se autoproclaman ‘alternativos’ se dedicaban a consumir droga”, Linda Perdomo

Contenido Exclusivo

En días recientes, la cabildante Linda Perdomo publicó a través de sus redes sociales lo que parece una columna de opinión, la cual establece una serie de cuestionamientos al sector ‘alternativo’ de la ciudad.

En concreto, la concejal publicó:

“Desde finales de los años 90’s y durante la primera década de los años 2000, mientras aquellos que hoy se autoproclaman ‘alternativos’ se dedicaban a consumir droga en la UT, a hacer parte de estructuras urbanas delictivas, a tirar piedra, a quemar buses urbanos de pequeños empresarios, a vandalizar negocios locales, a extorsionar rectores y funcionarios de la UT, a participar en organizaciones armadas con presencia en el Tolima; a adoctrinar jóvenes, a delinquir, yo me dedicaba a trabajar incansablemente en diferentes organizaciones de la sociedad civil para ayudar a la gente, para recibir a los miles de desplazados que la violencia trajo a Ibagué y extender lazos de solidaridad.

Y agregó, “trabajé incansablemente en la recuperación de cientos de jóvenes destruidos por la droga. Estuve muy activa apoyando los procesos de participación política de jóvenes y mujeres”.

El pronunciamiento toma lugar en medio del panorama electoral del 2023, el cual trae a colación a cerca de 15 precandidatos a la Alcaldía municipal. Entre esos, aflora la candidatura del diputado Renzo García, quien pertenece al denominado sector alternativo y está a la espera del aval del partido Alianza Verde, misma colectividad que cobija a la concejal Perdomo.

“Por eso, ahora que resultan en Ibagué tantos autoproclamados ‘alternativos buenos’ que podrán engañar a muchos jóvenes incautos, con cantos de sirenas y promesas de ‘cambio’, atacandonos y queriendo distraer nuestro trabajo social y político. Solo me resta decir, que el tiempo, la vida, la justicia y la legalidad, siempre ponen a cada cual en su lugar”, puntualizó.

Y apostilló: “Ibagué sabe quién es quién. Y la ignominia que desde la ilegalidad han cometido algunos en contra de la gente buena de mi ciudad y del Tolima, no puede pasar de agache y sus delitos quedar impunes, arropándose con ‘la bandera alternativa’ y ahora haciéndose los locos para no responder ante la justicia por sus delito. Seguro muchos no conocen el pasado y la historia, pero muchos otros aún tenemos memoria (sic)”.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS

¡Vuelve el circo Hermanos Gasca a Ibagué, después de 8 años! Conozca cuándo y alístese

¡Estiwar hizo el ‘toxitour’ en el Tolima! Probó la lechona sin arroz, la avena cubana, el raspado, etc