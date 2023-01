¡No quieren esperar más! Niños bloquean importante vía en Ibagué: exigen entrega de su colegio

La pesadilla continúa para padres de familia y estudiantes del colegio la Institución Educativa Sagrada Familia, pues hoy, 23 de enero, varios colegios de la ciudad abrieron sus puertas para empezar el año escolar y éste aún sigue en obras.

Empezó el 2023 y la época escolar y aún hay colegios en Ibagué que están inhabilitados para empezar como se debe el año educativo.

Cabe recordar que para este año se habría predestinado que al menos dos de las 16 instituciones educativas que se encuentran pendientes serían entregadas a la comunidad. Sin embargo, parece que el panorama no cambia, miles de estudiantes una vez más comenzaron el año escolar sin salones de clase.

Ya lo habían dicho los padres de familia ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Escolar (Ffie), cuando mencionaron que toda la comunidad educativa estaba en la “miseria escolar” ante los constantes retrasos e incumplimientos con la entrega de las obras.

Puede leer: [Informe especial] El drama de volver a clases sin aulas: muchos colegios siguen en ‘obra negra’

Por tal razón, este lunes 23 de enero, los estudiantes de la Institución La Sagrada Familia madrugaron como era habitual antes de pandemia, para ir a estudiar. Sin embargo, cuando llegaron con sus uniformes y la disposición de estudiar de manera presencial, se encontraron de nuevo con las puertas cerradas.

Acto seguido, decidieron bloquear de nuevo la Cra 5ta, tanto carril subiendo como bajando como acto de protesta y rechazo por el incumplimiento de la tan anhelada entrega.

Según una familiar, de uno de los estudiantes, ya no soportan más la virtualidad. Desde antes de pandemia los niños están viendo sus clases mediadas por las TIC, pero indicó que ya es necesario que los niños entren a clases de la manera adecuada. "Mi hermano lleva desde sexto grado viendo las clases de manera virtual, pero era por la pandemia, sin embargo, desde el año pasado otros estudiantes de otros colegios ya empezaron a ir normalmente a los planteles educativos".

Según la comunidad, desde el año pasado Ffie viene anunciando la entrega de la obra, pero hasta el momento no han habido resultados, "la semana pasada citaron a los padres de familia y les dijeron que aún no se puede entregar el colegio y que la constructora no ha hecho entrega oficial de la obra y que por eso seguirán los estudiantes en virtualidad al menos seis meses más".

Luego del decepcionante anuncio padres y estudiantes realizaron un plantón a las afueras de la Institución sobre Cra. 5, donde la comunidad educativa alegó que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE y la Alcaldía no han respondido con lo que prometieron.

Según lo expresado por un padre de familia, quien dijo pertenecía al consejo directivo de la Institución, menciona que, “hace poco dijeron que no se podía empezar clases el 23, que más o menos hasta marzo porque no hay ni planta eléctrica, no hay pupitres, no está la dotación para los profesores para que ellos puedan desarrollar las clases, no los hay”.

Por el momento, se conoce que agentes de tránsito hacen presencia desde el sector de Multicentro para desviar el flujo vehicular, al igual que desde el Éxito de la 80.

Al momento de esta publicación no se conoce si las partes se encontrarán de nuevo, para dar solución a este problema que viene afectando a miles de estudiantes de la Capital Musical.

Cabe recordar que hace pocos días las partes se reunieron en una mesa técnica para dialogar frente a la problemática. Evidentemente, loa ánimos no son los mejores, pues ya la comunidad está desesperada con este problema:

