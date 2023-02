Este es el duro relato de la mujer robada por barrista del Deportes Tolima

En diálogo con un medio local, Norma (como se identificó la víctima), le contó a la ciudadanía cómo vivió el terrible momento en el que un joven la arrastra y le roba sus pertenencias una calle de Ibagué.

La víctima se encontraba parada con su hijo a la orilla de la calle mientras que varios grupos de jóvenes, pasaban por el lado. Sin embargo, en el último grupo, uno de sus integrantes, quien portaba la camiseta del equipo del Deportes Tolima se devolvió hacia donde estaba Norma con su niño.

Según se pudo establecer, el delincuente traía en su boca un tarro de bóxer y en la mano una navaja, la cual usó para intimidar a la mujer y así despejarla de un canguro que portaba la víctima con una suma de $600.000 que acaba de retirar de un cajero.

Según contó Norma, ese dinero estaba destinado para comprarle los útiles escolares a su hijo. Pero, el desadaptado joven le robó su quincena y la dejó aporreada y de brazos cruzados.

“Recogí a mi hijo, retiré lo de mi quincena y nos disponíamos a ir a comprarle los útiles escolares pues iniciaría las clases este 2 de febrero. Estábamos dialogando de lo que le compraría cuando el niño me dijo, mami ahí vienen varios hinchas, lo tomé fuerte, sin pensar que este muchacho me cogiera y me arrastrara para llevarse el canguro con el dinero y mis documentos”, señaló Norma.

También la mujer aprovechó la oportunidad para expresar su descontento con la comunidad que vio todo le hecho y no ayudó. Ya que el niño también pidió auxilio de manera desesperada y nadie lo socorrió.

“Quedé muy triste con lo que sucedió, al igual al ver el video, se evidencia la impotencia de mi hijo como gritaba y pedía auxilio, pero nadie lo hizo, concluyó la víctima.

No se ha identificado al ladrón

Según versiones que han rondado por internet, luego de ver el video que se ha difundido donde se percibe todo el ataque, ha surgido un posible señalado. No obstante, el señalado que reside en la urbanización Villa del Sol, NO es el responsable. Por ahora, las autoridades buscan al sujeto y se ha pedido respeto hacia el joven que está siendo acusado de forma injusta.

DATO: Norma ya se puso en la tarea de denunciar este despreciable hecho del que fueron víctimas ella y su pequeño hijo.

VIDEO:

🚨Robo a una madre de familia en #Ibagué quedó registrado en #vídeo. Un presunto miembro de la hinchada del #DeportesTolima arrastra a la mujer por la carretera para quitarle sus pertenencias.😞 pic.twitter.com/ZjqdcUR9a3 — Q'HUBO IBAGUÉ (@QHUBOTOLIMA) February 2, 2023

