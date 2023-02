Joven casi salta del puente de La Variante, la salvaron, y luego la trataron pésimo en USI del Ricaurte: denuncia ciudadana

A la jovencita, en medio de un delicado episodio de salud mental, la habrían dejado esperando una hora. Hicieron escándalo en urgencias para que la atendieran.

Con preocupación e indignación, la usuaria de Facebook Luz Capacho Martínez, denunció el pésimo trato que sufrió una joven que llegó hasta el puente de La Variante dispuesta a saltar, fue rescatada pero, a la hora de ser atendida por profesionales, sufrió un trato que dejó mucho que desear.

“Muchos nos preguntamos qué es lo que sucede con la salud mental del Tolima, pues esto es lo que sucede”, inició relatando la usuaria.

Los hechos

El pasado miércoles 1 de febrero, una jovencita arribó a la estructura ubicada en la variante Ibagué – Cajamarca, con la intención de acabar con su vida saltando desde el puente, una escena que se ha repetido decenas de veces en la ciudad, para tristeza de todos.

De inmediato, ciudadanos contactaron a las autoridades quienes hicieron arribo para ayudar a la ciudadana, ofreciéndole consuelo hasta que lograron hacerla desistir. En estos casos, las ambulancias prestan su servicio para trasladar al paciente a la USI del barrio Ricaurte, designada para el tratamiento de estos episodios debido a su cercanía gracias a la vía de la variante.

“Esta joven hace un par de horas intentó lanzarse del puente de la variante, que por la gracia de Dios y el apoyo de la policía, bomberos y personas que laboran al rededor no lo hizo, pero indignante lo que sucedió después, en donde se llevó al centro hospitalario del RICAUTE (lugar en donde la Alcaldía designó atender este tipo de casos)”, narró la denunciante.

Al parecer, cuando llegó al centro hospitalario, no recibió el trato de urgencia ni tratamiento mental que requería, pues la dejaron esperando una hora y ni siquiera le dieron consulta con psicólogo. “Tuvo que esperar casi 1 hora para ser atendida por un médico general de nombre Mariluz Murillo, quien no tuvo tacto ni la mejor atención para esta paciente, simplemente le iba a dar salida, no fue atendida por psicología ni tuvo atención inmediata por los profesionales de la salud mental”, expresó Capacho.

Del mismo modo, señaló que tuvo que hacer escándalo y pelear para que un profesional en salud mental la atendiera y, cuando por fin lo lograron, no la llevaron a un consultorio, sino que la expusieron en pleno pasillo, sitio en el cual no podía expresar libremente sus sentimientos. “Tuve que hacer escándalo para que le dieran prioridad y hay si la psicóloga la atendiera y como pueden evidenciar ni siquiera en un consultorio donde la paciente pudiera hablar de su situación sino en una sala de espera (la cual consideró no es un lugar donde una persona con esta crisis pueda expresar sus emociones libremente)”, agregó la denunciante.

La mujer finalizó reflexionando sobre el trabajo que realiza la policía, que viene siendo en vano si no se les da un trato integral a los pacientes de forma posterior.

La respuesta de la Secretaría de Salud

Esta redacción se contacto con la secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, quien indicó que apenas se supo la denuncia, se trasladaron hasta la USI del Ricaurte para iniciar con las investigaciones en torno al caso.

“Como autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud tan pronto conoce de esta denuncia, hace presencia como tal en la institución pidiendo todos los soportes necesarios para hacer la trazabilidad del caso, hora de ingreso, historia clínica y demás para hacer el análisis”, explicó la funcionaria.

Manifestó que, desde la secretaría, están prestos a hacer la vigilancia en las instituciones por la salud mental de los ciudadanos.