¿Qué pasa con los trámites en la Secretaría de Movilidad? Denuncian demoras

Mientras se denuncia un aparente retraso en la entrega de trámites de movilidad, el secretario indicó que continúan en el trabajo de modernizar la cartera.





Una vez más las quejas por la operación y retrasos en la realización de trámites en la Secretaría de Movilidad municipal quedó expuesta por varios ciudadanos, quienes calificaron como desafortunado lo que ocurre en la cartera por el represamiento de alrededor de 3.500 trámites desde el 2022, y retrasos en la expedición de un promedio de 1.500 licencias de conducción.

La denuncia la hizo un grupo de gestores de tránsito, conocidos popularmente como “tramitadores”, quienes reseñan que desde noviembre están esperando que se agenden varios procesos, que por una ausencia de personal se han retrasado.

“La situación en la Secretaría de Tránsito de Ibagué desafortunadamente no es la mejor, está en un momento muy difícil, en crisis, debido a la ausencia de personal, la Secretaría de Tránsito de Ibagué tiene un represamiento aproximadamente de unos 3.500 o 4.000 trámites (...) esos trámites no se han podido realizar debido a que la Secretaría no nos ha agendado. Resulta que se vencieron los contratos el año pasado, a mediados de diciembre y no han vuelto a contratar, entonces es mucho represamiento”, dijo Rafael Sierra.

Sierra, quien dijo ser un vocero de varios de los afectados, sostuvo que quienes intenten agendar una cita en la cartera por el portal digital ‘Moviliza’ van a encontrar que la agenda está hasta marzo. Asimismo, aseveró que sus palabras no van en contra de la Secretaría de Movilidad, sino a favor de la ciudadanía que se ve afectada por la aparente cantidad de procesos en espera.

Asimismo, indicó que es un llamado para que se mejoren las condiciones, se cambien equipos y se entreguen suministros, pues según dice, en ocasiones, con recursos de funcionarios y de ellos como gestores de tránsito se aporta para la compra de papel.

Aseguró que por los contratiempos en la operación de la cartera, los ciudadanos siguen acudiendo a realizar sus diligencias en las secretarías de Tránsito de los municipios vecinos.

“Esto es una locura, ya la gente no quiere saber nada de los vehículos de Ibagué; quien quiere un vehículo nuevo lo matrícula en Mariquita, Ricaurte, Girardot que eso en el mismo día se desocupan, mientras que acá, hay que esperar entre tres o cuatro meses para una cita”, apostilló.

El gestor de tránsito incluso señaló que existen demoras en los embargos de vehículos y respuestas a los derechos de petición, “usted le puede ganar a tránsito de Ibagué cualquier tutela porque no contestan derechos de petición, incluso cuando se pide una corrección”, dijo.

En el mismo sentido, Rubén Darío Calderón, representante de la veeduría Veemovil, indicó que “el panorama (en la Secretaría de Movilidad) es muy desalentador porque la Administración municipal a vox populi, siempre habla que la Secretaría de Movilidad es moderna, pero eso no se compadece con la realidad.

“Hay casi 3 mil trámites que están en manos de los grupos de gestores, de quienes trabajan con este tipo de actividades, que no han sido atendidos a causa del desorden en esa Secretaría, debido a que no tienen el personal suficiente y adecuado para atender la demanda de trámites; segundo, tienen unos agendamientos para trámites que en este momento van en marzo y ni siquiera se ha terminado la primera semana de febrero, esto hace que se sigan represando más y más los trámites”, sostuvo Calderón.

El veedor indicó que no es cierto que la Secretaría esté realizando todo tipo de trámites y servicios y que es una situación que no debería de ocurrir con la segunda cartera que más recauda dinero de los ibaguereños.

Asimismo, acotó que no hay una estrategia para brindar solución al tema.

Modernizando la cartera

Frente al tema, el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, indicó que desde el cierre del 2022 y comienzo de este año se vienen realizando las actividades propias de atención al público en la cartera.

En cuentas de Rodríguez, en enero se logró la realización de 3.400 trámites y si bien advirtió que es una cifra inferior con años anteriores, esta reducción se debería a una reducción en la capacidad operativa, “debido a la falta de personal de apoyo que habitualmente en enero no tiene las entidades del estado, estamos realizando dos actividades para realizar el ajuste a las agendas”, señaló.

El secretario reconoció que las citas en este momento están previstas para marzo, y que por eso están depurando las agendas asignadas, pues advirtió que hay una fuerte congestión, pero que muchas de las personas que toman la cita no están acudiendo a la Secretaría.

Asimismo, dijo que están en el proceso de vinculación del personal de apoyo que la otra semana ya podría estar en las instalaciones de la entidad.

Frente a un aparente represamiento de los trámites acotó, “existen personas que habitualmente trabajan realizando trámites en nombre de otras personas; gestores, tramitadores, mandatarios y alegan que tienen un gran volumen de trámites por presentar a la Secretaría, nosotros tenemos una metodología de trabajo donde se agendan dichos trámites para estas personas, hemos venido entregando a partir de la capacidad operativa los cupos, la agenda para que presenten los trámites, pero no nos consta que hay un volumen alto de diligencias sin gestionar”, acotó.

Rodríguez sostuvo que trabajan en la modernización de la cartera y un reflejo de ello serían las instalaciones.

