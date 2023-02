La falta de agua en Ibagué no es un problema del pasado: retornaron las protestas a la calle

Contenido Exclusivo

El inconformismo ciudadano ante el irregular suministro del líquido vital, llevó a bloquear parte de la avenida Picaleña. El Ibal dijo que verifica la situación y recordó el uso racional.



Habitantes de la comuna Nueve iniciaron la semana bloqueando una de las principales vías de la ciudad por la ausencia e intermitencia del servicio de acueducto. Situación que se está propagando en otras zonas.

Con ramas, tejas, sillas, las banderas de Colombia, las arengas, “Queremos agua”, “que haga presencia el alcalde”, y la molestia de algunos por la dificultad para movilizarse, fueron los elementos insignias de la protesta que adelantaron ayer en horas de la tarde en la rotonda de la Casa de la Moneda.

Pues los pobladores están cansados de vivir preocupados y que sus labores diarias estén perjudicadas por no tener agua, o de recolectar la mayor cantidad posible del ‘chorrito’ que cae cuando llega.

“Todo este año no hemos tenido agua, nos engañan con una gótica y nos la quitan, siempre es engañándonos con un hilito de agua”, comentó una habitante de Los Tunjos.

Así que, no tenían pensado moverse hasta que la Administración les diera una solución definitiva, ya que dicen estar cansados de esperar el prometido acueducto alterno.

Dicha acción, se volvió una alerta para los habitantes de los conjuntos Pacande, Arboleda Campestre, entre otros, ya que la experiencia les ha demostrado que cuando esa zona empieza a tener problemas con el servicio, ellos con el paso de los días también se ven perjudicados.

“El alcalde quizá ha querido hacer las cosas bien, pero se le ha salido de las manos y a todos les están haciendo un daño porque siguen construyendo” puntualizó Ever Contreras.

Desvelados

Los habitantes de la comuna Nueve no son los únicos que denuncian estar perjudicados por la falta del líquido vital, en la carrera Segunda Sur con calle 20 del Arado, algunos pobladores expresaron que ya no duermen por esperar a que les habiliten el servicio en la madrugada.

“Anoche (ayer) a la 1:30 de la mañana nos colocaron el agua, aquí estoy sin dormir, porque si no recogía no podía despachar a los niños al colegio; aquí toca madrugar para realizar oficio y lavar la ropa porque en todo el día no hay agua”, acotó Delma Sánchez

Sumado a lo anterior, Hermes Varón dijo que desde hace 30 años tenían ese inconveniente del cual pensó que se iba a liberar hace unos dos meses en el momento que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, sobre la avenida principal del barrio realizó una intervención en la tubería de acueducto.

“Nosotros dependemos del tanque de Cerro Gordo, y en el día le abren la llave a otro barrio y en la noche a nosotros, pensamos que con el arreglo nos íbamos a beneficiar, pero ‘tiraron’ el tubo, por otro lado, y no conectaron a los de este lado” puntualizó Varón.

Frente a la denuncia, el Presidente de la Junta de Acción Comunal, relató que se gestiona la reconexión de las viviendas que no se incluyeron en la nueva red de acueducto, por lo que en las próximas semanas se debe volver a romper el pavimento para incluir a esas familias. Mientras tanto, el clamor silencioso por el agua está presente.

Respuesta del Ibal

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Ibal ante las constantes quejas por la intermitencia del agua, emitió un comunicado dando “un parte de tranquilidad a la ciudadanía” e indicando que se activaron los protocolos de emergencia.

De acuerdo con Harold Rodríguez Sánchez, director Operativo de la entidad, se hizo presencia en los barrios Picaleña, Portal de Los Tunjos, Las Américas, y otros más, como en el distrito hidráulico número Siete, para adelantar la inspección de suministro.

“Estamos buscando las alternativas operativas para mejorar el servicio, teniendo en cuenta que hemos tenido dificultades por los bajos niveles que en las horas nocturnas hemos logrado recuperar”, dijo el directivo.

Añadió que desde que se conocieron las dificultades se han hecho las regulaciones del suministro para llegar a las zonas afectadas, incluso con apoyos de los carrotanques.

Para finalizar, el funcionario hizo un llamado a las comunidades para que racionalicen el agua, porque las causas de las bajas presiones también obedecen a otros trabajos operativos que se cumplen de modernización en la planta de tratamiento de agua potable número Uno.

Datos

- Según el reporte del Ibal, los barrios afectados con el suministro de agua eran los de la comuna Nueve: Los Tunjos 1 y 2; San Martín Picaleña; Rincón de las Américas; Portal de los Tunjos; Las Américas; Milagro de Dios; Villa Prado; Villas de Gualará; Floresta y el corregimiento Aparco.

- Desde marzo del 2022 los habitantes de las comunas Siete, Ocho y Nueve han bloqueado las calles como vía de hecho ante la ausencia e intermitencia del servicio de agua que la Administración dice solucionar, pero los baldes vacíos siguen presentes.

