Pintamos todas las barandas sin dejar caer una sola gota… ¡Qué es eso! ¿Para cuándo una recuperación real?

Como ‘pañitos de agua tibia’ son intervenidos algunos de los mobiliarios publicos de las diferentes zonas de Ibagué.

Al parecer, la Administración municipal adelanta labores de pintado de las barandas de los diferentes puentes de la ciudad, pero no hubo adecuación del mobiliario.

En el puente del Éxito de la 80, donde se usaron los colores de la bandera de Ibagué, fue uno de los primeros en ser intervenidos, asimismo, se adecuan los pasamanos de la carrera Quinta con calle 19, entre otros puntos.

Caso particular, el de los barandales del viaducto del Sena, que a pesar de ser pincelados con el particular color amarillo, no se hizo la recuperación de las rejillas, no se cortó el césped que sobresale en medio de lo que quedan de los mobiliarios.

Además, varios de esos elementos, ya sea por deterioro o por el impacto de los vehículos que se han accidentado, requieren ser cambiados, adicionarles un trozo de metal o ser soldados, pero esta vez se pasó por alto y la reposición de la pintura no oculta el daño que tienen y la intervención que realmente requieren; lo que podría implicar una nueva inversión más adelante.

Algunos pobladores consideran que los barandales no son un capricho que se dispusieron porque sí, sino que en ese lugar, como en otros, ayudan al tránsito seguro de los peatones y hasta han servido de ‘muro de contención’, cuando hay accidentes vehiculares.

Esta redacción se comunicó con Infibagué y manifestaron que ellos no eran los encargados de la obra, desde Ibagué Limpia se dijo que solo habían intervenido el puente del Éxito de la 80. Una fuente indicó que ese trabajo lo hacen desde la Secretaría de Movilidad, pero por parte de ellos no hubo respuesta.

