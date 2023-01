Circuló peligroso panfleto en las redes sociales de los tolimenses

A través de las redes sociales de Honda, el martes circuló un supuesto panfleto, con varios errores de ortografía, en el cual se amenaza a 18 personas por constantes extorsiones y abusos.

“Decidimos tomar cartas en el asunto y darle fin a los que alias ‘El Cofla’ y alias ‘Diego Pinta’ llaman organización. Estos señores no hacen parte de ninguna organización y debido a eso, todo aquel que sea colaborador, mandadero, razonero, serán declarados objetivos militares por parte de la verdadera razón. A continuación el listado de aquellos personajes que a partir de la fecha serán abatidos si no abandonan el pueblo”.

Se destaca que aparecen dos nombres y al frente (dado de baja), los de Dani y Ramsés, este último asesinado al mediodía del lunes.

Entre los nombres están: Diego Pinta a quien señalan de ‘cabecilla’; Diván el Gallinero; Chambote, ‘Motilón’, ‘Perica’, ‘Pedal’, Fabio Molina, Mauricio, ‘Pinocho’, Yaira, Juan Santos del Refugio, ‘Platanito’ Papá de Dany, Juan Camacho; Camilo López, alias ‘La Muerte’, Alexandra Gonzales y Yansel Patiño.

Asimismo, señalan a los tíos y sobrinos de Diego Pinta y aquellos que cocinan el Tussi. Por último, indica el mismo papel que todas las personas fueron declaradas ‘objetivo militar’ y no pararán hasta que no haya uno y no responden por inocentes que mueran.

