Brutal accidente esta madrugada en Ibagué, joven se salvó de milagro

En la avenida Guabinal, se presentó un aparatoso accidente sobre la media noche que involucró una camioneta de placas GWT-442 que quedó destrozada de la parte de adelante y sobre el separador de la vía.

Por suerte el conductor afectado resultó ileso ante el brutal choque, al parecer el causante del accidente se dio a la fuga, puesto que solo había un vehículo afectado.

En información suministrada por El Irreverente, el joven conductor, identificado como Bryan Felipe Murcia Montoya menciona que, “yo venía bajando cuando sentí que me chocaron por detrás, a lo que me chocaron yo perdí el control, el carro empezó a girar y de ahí no me acuerdo más, solo sentí el estruendo del carro" y agrega "quedé en el asiento del copiloto y ya después las personas me bajaron De la otra persona que me accidentó no sé nada la verdad, no se que se hizo”

El joven fue auxiliado por vecinos del lugar y trasladado a un centro asistencial. Las autoridades determinarán las causas del accidente y la identidad de la persona que provocó el siniestro.

