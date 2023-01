¡Pensaron que estaba tomando fotos! Así fue la muerte de Camilo: saltó de puente en vía a Ibagué

Contenido Exclusivo

“Padres míos, por favor, perdónenme”, dice la dolorosa carta de despedida que dejó.

Un llamado de alerta recibieron los organismos de socorro de Cajamarca en la mañana del lunes, un joven con aparentes problemas de salud mental estaba en las barandas del puente. El muchacho se lanzó al vacío acabando con su humanidad, horas antes publicó un mensaje despidiéndose de sus seres queridos.

Un dispositivo de búsqueda conformado por líderes voluntarios de la Defensa Civil de Cajamarca, la Cruz Roja, Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional fue desplegado en el puente vehicular de la entrada de la población, luego de que la comunidad informó a las autoridades que un joven habría atentado contra su existencia.

Los organismos de socorro realizaron un barrido por la zona y encontraron el cuerpo sin vida de un ciudadano. Por su parte la Policía acordonó la estructura y soldados del Ejército Nacional apoyaron en la seguridad del sitio, debido a que una romería de personas llegó al puente tras conocer la fatal noticia.

Asimismo, unidades de criminalística se encargaron de realizar el levantamiento del cadáver que luego fue trasladado al Instituto Forense de Medicina Legal de Ibagué. No obstante, se conoció que uno de los ciudadanos que acudió al sitio habría manifestado que la víctima se trataba de un familiar; sin embargo, solo las autoridades verificarían quién era el fallecido. Minutos después se conoció que se trataba de un joven desaparecido en la capital Musical.

Se despidió antes de morir

Al conocerse la noticia, varias personas relacionaron el hecho con el caso de la desaparición de Camilo Andrés Melo Suárez, un joven de Ibagué, que era buscado por sus familiares luego de que publicó un mensaje de despedida en su perfil de Facebook. La familia no tenía rastro desde el domingo.

Pasadas las horas, habrían confirmado que Camilo Andrés Melo Suárez era el muchacho que saltó de la estructura de Cajamarca.

Organismos de socorro y Ejército ayudaron a sacar el cuerpo del joven.

Cabe mencionar que el ciudadano al parecer, al arribar al puente se acercó a las barandas con su celular en mano, algunos ciudadanos pensaron que se estaba tomando fotografías; sin embargo, militares al percatarse de la intención de saltar al vacío, trataron de persuadirlo sin tener respuesta positiva.

Melo Suárez era buscado por su familia desde el domingo cuando dejó una carta de despedida en redes sociales, algo que dejó en evidencia que no estaba bien y que aparentemente tenía problemas de salud mental.

La carta

"A todas las personas que estuvieron conmigo en algún momento, quiero decirles que muchas gracias, gracias por apoyarme en algún momento de la vida donde los necesite, espero que a todos les vaya súper bien en la vida, muchos éxitos y bendiciones a todos”.

“Siento no dar más, pido disculpas a mi familia por el dolor que les dejare; siento mucho en defraudarlos, por un momento pensé en que llegaría a ser grande y sacaría a mi familia adelante, al final termine agotado y con muy poco que dar. Solo quiero decir a mi familia que los amo como a nadie, siempre los ame, siempre estuve agradecido por la grandiosa crianza que me dieron, a mi hermanito quiero dejarle dicho que me los saque a todos adelante por favor, haga lo que yo no pude hacer hermanito mío, haga lo que a mí me quedó grande”, manifestó.

Y agregó, “Padres míos, por favor, perdónenme, su mayor orgullo acaba de defraudarlos, intente darlo todo pero no pude, créanme que hice mi mayor esfuerzo, pero no pude, solo tengan en cuenta que los ame como a nadie, recuérdenme con alegría, recuérdenme por la felicidad que yo brindaba, recuérdenme por mis canciones, por mis locuras, por mi forma de molestar, recuérdenme con algo bonito, no sufran por favor, es una decisión difícil para mí, porque nunca quise dejarlos solos, pero créanme que no puedo más, sigan siendo esas personas de bien, sigan siendo lo más bello, sigan adelante y saquen a mi hermanito a lo alto, espero que él les pueda sacar de todo lo difícil, entrego todo a él, entrego mi fe en el de sacarlos a ustedes adelante, los amo mis padres hermosos”, puntualizó.

“Espero encontrarme con mi tío, que sea lo que Dios quiera, muchas, pero muchas bendiciones a todos. La vida es muy bonita, pero hay tropiezos muy horribles, espero todos ustedes superen esos tropiezos, valoren cada detalle de cada persona, valoren cada pequeño momento. Mis amigos fueron muy importantes para mí, me ayudaron a seguir el buen camino, cada quien disfruto una experiencia juntos, ya ahora cada quien está en lo suyo y eso está bien, la idea es salir adelantes”, finalizó Camilo.

Tiene una mano amiga

Recuerde que si usted, algún familiar, conocido o amigo tiene problemas psicológicos puede llamar a las líneas de atención 123, y al Whatsapp 313 238 6266, donde personal de la Secretaría de Salud Municipal le brindará ayuda. Por su parte, la cartera de salud departamental tiene habilitado el número de celular 318 607 2341 para lo pertinente.

Casos como depresión, ansiedad, preocupación entre otros problemas de salud mental son atendidos por personal capacitado. Usted no está solo.

Datos

- 19 años de edad, tenía Camilo Andrés Melo Suárez.

- 8 de la mañana fue la hora en que alertaron el hecho a las autoridades.

