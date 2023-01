Revelan la identidad del joven asesinado a bala en bar del Tolima: era vendedor de maní

Le dispararon de forma indiscriminada mientras estaba con un amigo.

Sentado en una mesa y tomando una cerveza en un bar en compañía de un hombre estaba un vendedor ambulante cuando fue atacado con arma de fuego. Los disparos causaron su muerte en el lugar de los hechos.

Sangre y balín

La muerte llegó hasta donde estaba William, un reconocido vendedor de maní y dulces en San Sebastián de Mariquita. La víctima departía con un conocido en el establecimiento nocturno de razón social El Bar, ubicado en la calle Séptima número 7-91 del barrio Villa Yolanda, hasta donde arribaron dos hombres para asesinarlo.

Uno de ellos sacó el revólver y disparó de manera indiscriminada. William cayó al suelo sin que pudieran auxiliarlo debido a que murió ante la gravedad de las lesiones. Una de las balas también alcanzó a la persona que acompañaba al hoy occiso.

De acuerdo con los testigos, el sobreviviente presentó una herida en una de sus extremidades superiores y lo trasladaron a la central de urgencias del Hospital San José donde recibió atención médica y está fuera de peligro.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver y acordonaron la escena del crimen, sin embargo, esto no impidió que algunos mariquiteños curiosos se acercaran al sitio para mirar quién fue la víctima fatal.

Aunque en el momento del levantamiento el ciudadano no portaba documentos que lo permitieran identificar, varias personas indicaron que era el vendedor de maní. Del mismo modo, en redes sociales hubo internautas que el muchacho era trabajador y no se metía con nadie. No obstante, los investigadores tienen la tarea de establecer los móviles del asesinato en la ‘capital frutera de Colombia’.

¿Qué dijo la Detol?

La Policía del Tolima informó que realizan todas las pesquisas para individualizar y capturar a los responsables del asesinato: “Adelantamos las labores investigativas y de actos urgentes con nuestro equipo de criminalística de la Policía Judicial con el fin de recaudar el elemento material probatorio como entrevistas y videos de cámaras de seguridad del sector”, refirió el mayor Juan Pablo Peña, comandante encargado del Distrito de Policía de Honda.

Peña también invitó a la ciudadanía a que suministre información que logre esclarecer el lamentable hecho a través de la línea de emergencia 123 o el número del cuadrante, garantizando absoluta reserva.

“De igual manera continuamos desplegando nuestras actividades de Policía con el fin de seguir dando resultados y generando capturas en todos los delitos y modalidades que se presentan en el norte del Tolima”, puntualizó el oficial.

Dato: Este es el cuarto homicidio en San Sebastián de Mariquita en lo corrido de este año.

Hora: 8 p.m. fue la hora aproximada en que sucedió el crimen.

