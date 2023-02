Aunque está presa por homicidio, mujer gana millones con Only Fans

Alias "Camilita", una joven de 22 años que actualmente se encuentra privada de su libertad señalada de asesinato, cobró notoriedad en los últimos días al conocerse que tiene una cuenta en Only Fans con la cual gana millones.

La joven está detenida desde hace más de dos años por haber asesinado a un hombre en un prostíbulo. Desde hace unos meses comenzó a comercializar fotografías y videos eróticos a través de su perfil de Facebook.

Puede leer: Quiere ganar dinero en internet? Tres formas de hacerlo.

Luego de una investigación, se supo que la mujer cobraba $74.000 pesos por video y $100.000 pesos por videollamadas, recibiendo los pagos por transferencia.

La situación cobró especial notoriedad en Cacheuta, Argentina, lugar en donde vive, porque según las normas de allí todas estas actividades están prohibidas para las personas privadas de la libertad.

Hasta el momento no se sabe a qué sanción será sometida la mujer, sin embargo, se espera que no pueda seguir rompiendo las reglas de su detención, por lo que no podrá continuar vendiendo el contenido para adultos mientras esté en prisión.

