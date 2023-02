Lesionado y con el taxi dañado: motociclistas le dieron hasta con el casco a conductor

Contenido Exclusivo

Con lesiones en rostro y cabeza y con el vehículo bastante dañado, terminó la jornada laboral de un taxista ibaguereño.

En grupos de WhatsApp, el gremio amarillo compartió un video en el que se observa como cuatro hombres, dos de ellos con casco en mano, agreden al conductor de servicio público. En la imagen se ve que los motociclistas le pegan bastantes veces en la cabeza al taxista con el casco.

Esta redacción conoció que el taxista afectado fue Fabio Ernesto Ortiz. De acuerdo con la versión del hombre, el altercado inició cuando dos hombres que se movilizaban en moto le arrancaron un retrovisor con el vehículo de dos ruedas.

El taxista persiguió a los muchachos hasta el barrio Jardín, donde más personas se unieron a la gresca. Al parecer, el choque entre el taxi y la moto ocurrió frente a la discoteca Container.

Aunque unas personas indicaron que el conductor del amarillo amenazó al motociclista y al acompañante con un arma y por eso los ciudadanos arremetieron contra él y el carro, esta versión no fue confirmada ni descartada por las autoridades.

Mientras tanto, una persona allegada al taxista indicó: “No estuve en el lugar de los hechos, pero en el video no se ve ningún arma. Si hubiera estado armado, los motociclistas hubieran llamado a la Policía y no se hubieran enfrentado a golpes. Él trató de defenderse, pero no tenía armas”.

El gremio ‘amarillo’ cuestionó la reacción de los policías que atendieron el caso, puesto que supuestamente no defendieron al taxista. Por su parte, un grupo de conductores emprendieron una campaña para recolectar dinero y colaborarle al compañero para el arreglo del carro.

De manera extraoficial, se conoció que los uniformados de la Metib instauraron unos comparendos, pero al cierre de esta edición no había pronunciamiento oficial de lo que exactamente sucedió.

DATO: 5 Millones aproximados cuesta el arreglo del taxi. El gremio hace una campaña para ayudar al compañero.

