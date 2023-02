“Profundamente triste” Falcao se mostró devastado por terremoto en Turquía: envió emotivo mensaje

El delantero Radamel Falcao García se solidarizó con las víctimas del terremoto de 7.8 de magnitud en el sureste de Turquía que devastó una zona considerable.

Cabe recordar que el colombiano jugó en ese país por tres temporadas con Galatasaray entre 2019 y 2021. Recibió mucho cariño de los aficionados y este lunes envió un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el presidente Recep Tayyip Erdogan se trata "del peor desastre que ha vivido el país en el último siglo, después del terremoto de 1939 en Erzincan".

Erdogan ha manifestado que hasta el momento 2.470 personas han sido rescatadas, al tiempo que ha confirmado que más de 2.800 edificios se han derrumbado. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) ha apuntado que se han registrado más de 78 réplicas, incluida una de magnitud 7,6 en la escala abierta de Richter.

El delantero de la Selección Colombia expresó estar “profundamente triste” por el “terrible terremoto en el sur de Turquía y el norte de Siria”. “Mis oraciones y mis pensamientos están con las familias en duelo. Mi corazón con todos los socorristas en este momento”, añadió en su mensaje.

Deeply saddened news after the terrible earthquake in southern Turkey and northern Syria. My pray and thoughts are with bereaved families. My hearth with all rescuers right now.