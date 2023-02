A mujer la declararon muerta, la llevaron a la funeraria y ahí descubrieron que aún respiraba

El incidente fue con una mujer de 82 años, que había sido declarada muerta en un hogar geriátrico, en New York, quien fue hallada viva después de varias horas en la funeraria.

No se conoce la condición médica de la mujer, pues no las autoridades no han brindado mayores detalles de su condición.

“El sheriff del condado de Suffolk, dijo que se había registrado su deceso este sábado, un poco después de las 11 de la mañana, luego al ser trasladada a la casa funeraria se dieron cuenta de que estaba respirando”, contó el medio estadounidense CNN.

Las autoridades del lugar están investigando las causas de este incidente, al que se refirieron como “una situación terrible”.

MÁS NOTICIAS:

Chile arrestó a 10 personas por la ola de incendios: autoridades elevan a 24 el balance de muertos

¡Emergencia! Sismos dejan 62 casas colapsadas y 719 inhabitables en frontera salvadoreña

Terremotos en Turquía y Siria: se ha conseguido sacar de los escombros con vida a unas 2.400 personas