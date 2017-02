Corte Suprema anulÃ³ llamado a juicio contra el exministro Sabas Pretelt

Corte Suprema anuló llamado a juicio contra el exministro Sabas Pretelt

En manos de la fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, quedó el proceso que se adelanta contra el exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega por la llamada ‘Yidispolítica’.

16 Ago 2011 - 11:46pm

La decisión la adoptó la Corte luego que la Sala Penal confirmara una decisión del pasado 29 de julio en la que se declaraba nulo el escrito de acusación contra el exfuncionario, por estimar que ante el fuero del que gozaba Pretelt de la Vega debía ser presentado por el titular de la Fiscalía y no por el Vicefiscal.



En el año 2009 cuando el fiscal General Mario Iguarán se declaró impedido para acusar a Pretelt con el argumento de haber sido su subalterno, el expediente llegó al despacho del entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago. Pero cuando este último asumió como Fiscal General (e), el caso pasó a manos del entonces vicefiscal Fernando Pareja.



En este sentido la Corte reafirmó ayer la decisión que rechazaba el proceder, al responder una apelación de la Fiscalía. Al respecto, el Alto Tribunal consideró que Pareja no podía llevar el proceso, ya que Mendoza no se encontraba impedido. Por esta razón ahora el proceso deberá pasar a manos de la actual Fiscal General, quien podrá analizar las pruebas presentadas en el mismo y decidir si llama a juicio al exfuncionario por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho.



ANTENCEDENTES

Sabas Pretelt fue señalado en 2008 por la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina como la persona que le ofreció dádivas para que favoreciera la aprobación del proyecto que en 2006 buscaba un nuevo periodo presidencial para Álvaro Uribe Vélez.

Sobre la decisión de la Corte, recientemente adoptada, Pretelt se mostró satisfecho por no estar actualmente acusado por el “famoso caso de la ‘Yidispolítica’” y señaló que presentará a la fiscal Morales las pruebas que dice tener en su favor y que el exvicefiscal Pareja no habría tenido en cuenta. “No estoy en juicio ni acusado por la Fiscalía. Tengo una gran cantidad de pruebas contundentes que al fiscal Pareja no le parecían no teniendo la facultad para acusarme. Creo en Vivianne Morales y estoy en manos de ella”, dijo el exministro, que calificó el proceso en su contra como un “suplicio”.