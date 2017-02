Contraloría y Fiscalía investigarán irregularidades en el ICBF

Problemas en sobrecostos, en la elección de los contratistas, en la ejecución de los contratos y una errónea celebración de los servicios deberán ser investigados por los entes de control.

16 Ago 2011 - 11:52pm

Después de la revisión de miles de folios relacionados con la celebración de contratos por parte del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, en los cuales se encontraron “serias irregularidades”, la procuradora delegada para la infancia y la adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, solicitó una investigación para determinar las causas y los responsables.



Entre las fallas más graves que se encontraron en 78 contratos y que constan en un informe de 354 páginas están: 11 de prestación de servicios, 15 de cooperación y aporte, 48 de aporte, uno de consultoría, uno de suministro, uno de interventoría y uno de concesión.



Hoyos aseguró que el caso se le dará trámite ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General, con el fin de que investiguen y sancionen las faltas en las que puedan estar incursos los funcionarios que participaron en la celebración de estos contratos.



Prestación

Se analizaron los contratos suscritos entre el ICBF y Luz Guerra, José Arias, Edmundo del Castillo, Gabriel del Castillo y Jorge Pino. La Procuraduría evidenció que posiblemente en ellos no se aplicaron en debida forma los principios de transparencia y selección objetiva, puesto que los informes presentados fueron muy genéricos, no se verificaron en debida forma los reportes de los contratistas, no se supervisó de manera diligente los contratos suscritos y por tanto no se justificaron las funciones de asesoría. Llama la atención que se esté contratando desde 2006 a los mismos comunicadores sociales y abogados.



Convenios

Son ocho convenios por valor de 300 mil millones de pesos, suscritos en diciembre de cada año; no se advirtió el principio de la reciprocidad entre las partes, no se valoró económicamente el aporte realizado por la OIM; algunos fueron adicionados con 58.6 por ciento y 244,8 ocho por ciento respecto del valor inicialmente pactado.



Caso Alma Máter

Se revisaron cuatro convenios en los que la Procuraduría advirtió que entre 2007 y 2011 el valor contratado fue cercano a 198 mil millones de pesos y se celebraron de manera sucesiva convenios con el mismo objeto en un lapso entre 90 y 150 días. En el valor de los servicios pactados entre el ICBF y Alma Máter se incluyó el costo de los servicios de apoyo profesional y técnico; no siempre se cuantificó económicamente el aporte en especie de la Red Alma Máter; la subcontratación realizada por la contratista pudo dar lugar a nómina paralela y a que terceros cumplieran funciones misionales sin la debida supervisión del Instituto.



Aporte

Fueron 48 convenios de cuatro programas: Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor; Alimentación Escolar; Atención Especial para apoyar el restablecimiento de los derechos de los niños y Programa de Vacaciones en el Extranjero. No se encontraron actas de inicio ni de terminación de los contratos, ni la justificación suficiente para suscribirlos. Tampoco las actas de terminación ni de liquidación de los contratos objeto de revisión.



Interventoría

El 27 de diciembre del mismo año el ICBF suscribió el contrato 980 con el consorcio Inter-ICBF-2007 por 12 mil millones de pesos para la interventoría. Los integrantes del consorcio son Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros / Consultores e Hidrotec Limitada Ingenieros Consultores.



De la revisión de la documentación relacionada, la Procuraduría Delegada pudo evidenciar que desde el proceso precontractual se presentaron irregularidades como la falta de rigor en el estudio de la capacidad financiera de los integrantes del consorcio, al pasar por alto el hecho de que la empresa denominada Hidrotec Limitada se encontraba embargada y en proceso de liquidación.



Antecedentes

La firma Ponce de León Asociados Ingenieros Consultores no había cancelado parafiscales al momento de la firma de contrato con el ICBF y no cancelaba los salarios. Esta firma registró la dirección del ICBF como su sede comercial en el RUT.



Se evidenció que para demostrar la experiencia requerida, Ponce de León se certificó a sí misma por intermedio de otra empresa que hace parte del denominado grupo Nule, experiencia que no aparece reportada en el RUP.



Bienestarina

Existen evidencias que demuestran que por la falta de control se encontraron lotes de bienestarina contaminados. El ICBF sólo optó por multar al contratista en forma tardía. Este contrato fue suscrito el 14 de diciembre de 2007 para una vigencia de 53 meses y tuvo una adición de cuatro mil millones de pesos.

Por su parte la representante del Partido Verde Ángela María Robledo criticó la gestión del ICBF en el control y entrega de la harina, pues argumentó que en distintas regiones del país se han encontrado casos en que el producto alimenticio ha sido destinado a engordar cerdos.