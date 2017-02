Fue asesinado el soldado William Domínguez, exsecuestrado de las FARC

Las hipótesis señalan que el móvil del crimen fue al parecer un ajuste de cuentas producto de una riña callejera.

3 Sep 2011 - 9:10pm

Fue asesinado en Bogotá el soldado profesional Wil­liam Domínguez Castro, recordado por cantar ‘Cómo nos cambia la vida’ frente al entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, cuando fue liberado de forma unilateral en el 2009 tras pasar dos años en poder de las FARC.



Los hechos sucedieron en el barrio Bachué, en el Occidente de Bogotá, hacia las 9:30 de la noche del pasado viernes. El soldado Domínguez recibió dos disparos y una herida con arma blanca, en un hecho que ya está en investigación por la Policía Metropolitana de Bogotá. Se descarta un atraco; las autoridades estiman que se trataría de un ajuste de cuentas por motivos personales.



La madre del soldado Domínguez, Ana Elvia Castro, reclamó justicia por la muerte de su hijo. “Yo sólo espero que las autoridades investiguen quién asesinó a mi hijo. Esto no puede quedar impune, porque él era buen hijo, buen hermano y un hombre muy especial con nosotros y su familia”, afirmó en declaraciones radiales.



Con voz entrecortada, la mujer recordó a su hijo como un ser maravilloso y descartó los rumores que decían que estaba viviendo en las calles y señaló que estaba dedicado a su hija de cinco meses y a su novia.



“Me avisaron y me fui rápido para el Hospital de Negativa; cuando llegué ya había fallecido”, dijo Castro, quien pidió a la cantante Adriana Bottina que interprete la canción que lo hizo famoso.



Igualmente la mujer indicó que su hijo tenía una vida tranquila, que no tenía enemigos y que el viernes a las 2:00 de la tarde tuvo la última comunicación con su hijo. “Las cosas de mi Dios. Me llamó en la tarde y me dijo que me cuidara mucho, porque yo estaba haciendo una diligencia en el Centro”, señaló.



El padre del soldado, Campo Ignacio Domínguez, pidió a las autoridades no dejar en la impunidad el crimen de su hijo. “William estaba con el hermano. Se pusieron a reclamar y también le dieron a él... No sé qué haya ocurrido. Según comentan, mi hijo se la pasaba en la casa. Voy a la funeraria, pero pido que las autoridades me colaboren”, dijo.



Sí tenía problemas mentales



Como informó Colprensa en abril, el soldado Domínguez estaba en tratamiento psiquiátrico y psicológico luego de su liberación y, en su momento, llegó a estar internado en el hospital de la Inmaculada en Bogotá.



El comandante del Batal­lón de Sanidad del Ejército, coronel Javier Ortiz, aseguró en ese momento que a Domínguez se le había diagnosticado un trastorno mental secundario, a pesar de que en un principio había retomado sus labores en el Ejército nacional.



“Él está con terapia para poderlo recuperar y medicación para manejar los síntomas. La idea es lograr recuperarlo totalmente porque al afección psicológica sí fue bien delicada”, señaló Ortiz en ese momento, cuando fue denunciado que el soldado Domínguez se subía a los buses a cantar y pedir dinero.



El tratamiento de Domínguez se hacía en parte fuera de las unidades militares porque, al parecer, sentía mucha ansiedad cuando estaba en ellas. El Ejército informó que debido a esos problemas psicológicos había recibido pensión por invalidez el pasado 20 de junio.



En un comunicado de prensa, el Comando del Ejército condenó el asesinato del soldado Domínguez de quien dijo tuvo tratamiento médico y psicológico en el Hospital Militar de Bogotá.



“Posteriormente, luego de adelantar la junta médica obligatoria que le determinó una disminución laboral del 80 por ciento para efectuar tareas relacionadas con la actividad militar, se le otorgó la pensión por invalidez, pasando al retiro del servicio activo mediante orden administrativa de personal del 20 de junio del presente año”, señaló el comunicado.