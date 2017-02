MuriÃ³ el terror de las Farc, â€˜Alfonso Canoâ€™

Murió el terror de las Farc, ‘Alfonso Cano’

El más radical del grupo guerrillero fue abatido en el norte del Cauca, en medio de continuos bombardeos y persecución por efectivos del Ejército.

5 Nov 2011 - 5:36am

El 4 de noviembre de 2011 pasará a la memoria de los colombianos, y seguramente del mundo entero, como el día en que los rumores sobre la muerte del máximo cabecilla de las Farc se hicieron realidad.



A las 8:30 de la mañana tropas de la Fuerza Aérea, Armada, Policía y el Ejército Nacional iniciaron el bombardeo en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca en donde se presumía se hallaba el líder guerrillero junto con su anillo de seguridad.



Los rumores



El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó que después del bombardeo cerca de 800 efectivos fueron desplegados en la zona, pues se encontraron las gafas, botas y otras pertenencias del cabecilla guerrillero.



Por ello, durante todo el día continuaron los operativos en el sector conocido como el ‘Chirriadero’.



Cerca del medio día las salas de redacción de distintos medios intentaban confirmar los rumores que daban cuenta de la captura de Édgar López, alias ‘Pacho Chino’ reconocido integrante del Comando Conjunto Central de las Farc, y uno de los hombres más cercanos de alias ‘Sargento Pascuas’, jefe del Frente Sexto de esa guerrilla.



Las manecillas del reloj no alcanzaron a ubicarse sobre la 1:00 de la tarde cuando se filtró un rumor acerca de que el máximo jefe de las Farc, Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, estaba gravemente herido.



Esta no era la primera oportunidad en que un rumor en ese sentido se escuchaba. El ingrediente adicional en esta oportunidad y que parecía darle peso a la versión era precisamente el que ‘Pacho Chino’ rondara también en el ambiente.



Los rumores iban y venían, en menos de una hora un tercer aspecto se sumó a lo que cada vez iba cogiendo más peso, pero que nadie se atrevía a confirmar.



Se trataba de las versiones que daban cuenta de la muerte en combate de alias ‘Patricia’ la compañera sentimental del máximo jefe guerrillero.



Nada estaba confirmado, pero los rumores no cesaban.



“Mindefensa no confirma identidades de guerrilleros abatidos y capturados en el Cauca”.



Este titular se había convertido en la última media hora (sobre las 1:30 p.m.) en el lugar común de la prensa nacional, eso sí sin desmentir los duros combates que se cumplieron en zona rural del Cauca y en la que participaron miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.



Pasadas las 3:00 de la tarde en los pasillos del Ministerio de Defensa, en el Centro Administrativo Nacional, CAN, en Bogotá, ya se había dado por descartada la muerte de ‘Cano’, inclusive se desestimó que alias ‘Pacho Chino’ estuviera entre las capturas. Pero no todo cuadraba, pues se mantenía el rumor acerca de la muerte de la compañera sentimental de ‘Cano’.



“Lo único cierto en el momento es que en esa zona hubo capturas y guerrilleros abatidos y que estamos en el proceso de verificación de identidades, pero por ahora no es posible confirmar de quiénes se trata”, dijo una fuente del Ministerio.

Una fuente adicional, contactada en el sitio de las operaciones, aseguró que hasta la 1:00 de la tarde se habían cotejado las huellas de dos guerrilleros abatidos y que ninguno de ellos era ‘Pacho Chino’ o ‘Alfonso Cano’.



Las noticias



Llegaron las noticias

Pasadas las 7:00 de la noche el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó que los operativos contra las Farc y de los que tanto se habló a lo largo del día dieron como resultado la captura de alias ‘el indio Efraín’, uno de los integrantes del círculo de seguridad que rodeaba a ‘Alfonso Cano’.



Pero ese no era el único resultado de las operaciones, pues en ellas murió alias ‘El Zorro’, radista de la organización ilegal y quien llevaba más de 14 años haciendo parte de las Farc, y en particular de la estructura de ‘Cano’.

Tres guerrilleros más fueron capturados y con ellos fueron incautados siete computadores, 39 memorias USB, 14 discos duros y una ametralladora calibre 50, junto con otro material de guerra.



Ciento 54 millones de pesos, así como dólares, euros y otras monedas extranjeras que eran usadas por el grupo, fueron decomisados.



A pesar del bajo perfil que la noticia tenía para ese entonces, seguía en el aire el nombre de ‘Cano’ sin que se pudiera concretar la ‘chiva’.



Cuando parecía que el día terminaba y que los rumores acerca de la muerte de algunos guerrilleros sería cosa de rutina, se pudo establecer que a las 9:20 de la noche los especialistas que se encargaban de cotejar las huellas dactilares de uno de los cuerpos sin vida, dio luz verde a la tan rumorada muerte del máximo cabecilla de las Farc.



‘Alfonso Cano’ sí había sido abatido en el sitio conocido como ‘El Chirriadero’.