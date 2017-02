Deterioro físico indicaría que 'Alfonso Cano' padecía una enfermedad grave

Hacia las 4:00 de la mañana y bajo rigurosas medidas de seguridad de la Policía, Ejército y el CTI de la Fiscalía, llegó el cuerpo del máximo jefe de las FARC, alias ´Alfonso Cano´, al Hospital Susana López de Popayán, para ser valorado por parte de médicos expertos.

5 Nov 2011 - 11:38am

Funcionarios de Medicina Legal entregaron el cuerpo, que fue registrado como Guillermo León Sáenz, al equipo médico del Hospital, quienes le practicaron 16 placas radiográficas en el cráneo, tórax, miembros superiores e inferiores, etc.



Según el gerente del Hospital, Óscar Ospina, quien habló en exclusiva con Colprensa, "se le detectaron diferentes fracturas en su cuerpo “fractura de fémur derecho y fractura en la mano izquierda"”, también confirmó que no tenía barba y “por su color y los cambios físicos parecía padecer alguna enfermedad, que no pudo ser determinada.



"“La apariencia era de un color verdoso, sin barba, sin gafas, parecía que tuviera alguna otra enfermedad crónica que los médicos no pudieron determinar"”, aseguró Ospina, quien agregó que en su abdomen tenía esquirlas y heridas leves.



Cano, quien vestía una chaqueta de color oscuro, fue valorado por aproximadamente una hora y media y hacia las 5:00 de la mañana su cuerpo fue retirado del Hospital Susana López, ubicado al sur de Popayán, y entregado al CTI de la Fiscalía, quienes lo trasladaron a Medicina Legal.



Luego del protocolo practicado en Popayán, bajo la custodia permanente del CTI de la Fiscalía y el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, el cuerpo de Guillermo León Sáenz, alias ´Alfonso Cano´, llegará al aeropuerto militar Catam, en Bogotá, hacia las 4 de la tarde de este sábado.



Posteriormente el cuerpo será entregado a Medicina Legal donde podrá será reclamado por su hermano el concejal de Bogotá por el movimiento Progresistas, Roberto Sáenz, quien fue reelegido en las pasadas elecciones.



El concejal Sáenz estuvo en Popayán para recibir el cuerpo de su hermano en Medicina Legal de esa ciudad, sin embargo, la entrega le fue negada y por esta razón lo recogerá en Bogotá.



Se espera que el trámite sea más ágil que como sucedió cuando el Ejército dio muerte a los líderes de las FARC, los alias ´El Mono Jojoy´ y ´Raúl Reyes´.