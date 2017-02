â€œEl diÃ¡logo sincero es la salida al conflictoâ€, dirigentes electos

“El diálogo sincero es la salida al conflicto”, dirigentes electos

Luis H. Rodríguez y Luis Carlos Delgado Peñón afirmaron que las acciones sociales y el diálogo llevarán al país a la paz. Así mismo, los ibaguereños felicitaron al Gobierno e indicaron que las FARC están debilitadas.

5 Nov 2011 - 11:31pm

Horas después de haber sido abatido Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, líder guerrillero de las FARC, EL NUEVO DÍA habló con los dirigentes electos a la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima con el fin de conocer sus opiniones sobre lo que significa para el país este hecho histórico.



Luis H. Rodríguez, nuevo alcalde de la ciudad, resaltó el trabajo ejecutado por el ­gobierno de Juan Manuel Santos.



“Es una muestra de que el Gobierno nacional sigue en pie, es luchar frente al crimen, frente a las organizaciones por fuera de la legalidad. Es una muestra de que el Ejército sigue pensando en el país, en la búsqueda de la paz; una muestra de que la guerra es inútil y que es mejor buscar el diálogo y el entendimiento; que es mejor buscar la paz a través de la inversión social y la reconciliación”.



Igualmente, Rodríguez refirió que “es una invitación a los grupos al margen de la ley, a los guerrilleros, a los paramilitares y a la mafia de que el país quiere un desar­rollo social al tiempo que el de la infraestructura”.



Por último, señaló: “Quiero felicitar al Ejército colombiano; nos siguen dando la confianza y la seguridad de que protegen este país; esperemos entonces que las FARC reaccionen y se sienten a dialogar con el Estado, pero un diálogo sincero, abierto y que el Gobierno nacional emprenda una política seria también frente a estos grupos que han venido desmovilizándose para que no termine la violencia de la selva en las ciudades”.



Y puntualizó que “hay que trabajar mucho por la seguridad ciudadana, este es un tema que el Gobierno nacional debe estar emprendiendo, porque creemos que la guer­rilla está totalmente debilitada, pero que ha ­venido fortaleciéndose en las ­ciudades”.



“El conflicto es absurdo”

Por su parte, desde Venadillo, Luis Carlos Delgado Peñón sostuvo que el suceso “indudablemente ratifica lo absurdo del conflicto; esta lucha armada de más de 70 años sólo ha dejado desesperanza, destrucción y muerte al pueblo colombiano.



“Por eso llegó el momento de que le pongamos el punto final a lo absurdo, que busquemos, como en efecto lo ha predicado el doctor Juan Manuel Santos, presidente de los colombianos, diálogos pero sometidos a que generen confianza y para ello es indispensable que la guer­rilla, la insurgencia, demuestre esa voluntad a través de la libertad de todos los colombianos que tienen secuestrados”, acotó.



El Gobernador electo del Tolima afirmó además que el fallecimiento del máximo cabecilla de las FARC se convierte en el “punto de partida para buscar el verdadero diálogo que nos llevará a la paz anhelada, paz con justicia social, paz que defenderá a todos los colombianos para una patria en convivencia, en armonía y en tolerancia.



“Por eso es importante que entendamos todos los colombianos de bien que ha llegado el momento de entender hacia dónde debemos llevar esta patria, yo creo que la insurgencia por fin va a pensar que esa fuerza armada y esa lucha armada que hoy tiene el pueblo colombiano no va a llegar a otro destino que a lo que nos ha llevado en 70 años”, expresó.



Delgado Peñón finalizó su pronunciamiento invitando a todos los colombianos ‘de bien’, a “que le apostemos todos a la verdad”.



Y reiteró que “la paz con justicia social ha sido mi lema siempre en la vida y lo ratifico ahora, como ­Gobernador electo de los tolimenses”.



Por último, manifestó que “quiero abrazarme con la paz y entender que el Tolima va a construir caminos de paz a través de las grandes soluciones sociales que hemos proyectado para este Departamento; vamos, de la mano del doctor Juan Manuel Santos, a reencontrarnos con esa paz anhelada de todo el pueblo colombiano”.



Algunas de las reacciones de los ibaguereños y de nuestros lectores sobre las consecuencias de la operación 'Odiseo' para el país, otros celebraron el resultado.



