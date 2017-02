â€œEs el momento de perseverarâ€, presidente Santos

“Es el momento de perseverar”, presidente Santos

El Jefe de Estado sostuvo que los ataques continuarán en las zonas en las que los subversivos lleven a cabo acciones en contra de la población y las FF.MM.

5 Nov 2011 - 11:59pm

Al saludar a todos los soldados, oficiales y hasta a los perros que participaron en el operativo con el que se dio muerte al jefe máximo de las FARC, alias ‘Alfonso Cano’, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que “es el momento de perseverar”, y pidió no bajar la guardia porque los combates continúan.



También aseguró que en un golpe en la zona de La Macarena, en el Meta, fue abatido el jefe del frente 43 de las FARC, alias ‘Tomás’, junto con otros siete guerrilleros.



El mensaje a las Fuerzas Militares

El Presidente de la República felicitó a las tropas diciendo que “nuestros héroes de la patria han dado al país una noticia que cambiará el país”, dado que “esta es una operación que todos recordarán”. También aseguró que los comandantes de las Fuerzas Militares han tenido mucha suerte, pero aclaró que esa suerte es un “95 por ciento coraje, valentía, perseverancia y disciplina”.



Santos también dijo que este es el más importante golpe que se ha dado a las FARC, por la importancia de ‘Cano’ entre el Secretariado. Agregó que aunque aún no se sabe qué vayan a decidir los integrantes de esa guerrilla, aseguró que “ningún cabecilla de las FARC estará seguro en rincón alguno del territorio nacional”.



El presidente Santos resaltó la labor de la inteligencia del Ejército, diciendo que “estas operaciones requieren de mucha inteligencia”; reconoció que sin casi un año de trabajo en este sentido no se hubiera podido llevar a cabo la operación. También explicó que parte de esa inteligencia consistió en que ésta se mantuvo con total discreción, para evitar filtraciones. No obstante reconoció que con tanta gente participando en la operación era imposible evitar que se filtrara, por lo que hubo muchos rumores desde la mañana.



Sin embargo, sólo eran rumores, dado que no había confirmación oficial sobre el tema. “Sólo publicamos la noticia cuando el CTI confirmó la identidad de ‘Cano’”, dijo el Presidente, mientras felicitaba a Eleazar González, el agente del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía que cotejó personalmente las huellas de Guillermo Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’.



El Presidente también agradeció el coraje, la paciencia y valentía al pueblo caucano, que ha tenido que soportar en medio de los combates.



También resaltó que la población del Cauca está entendiendo que la colaboración con la Fuerza Pública es lo que más conviene, dado que ésta está dedicada a la defensa y protección de los Derechos Humanos. Explicó que los ataques terroristas de las FARC contra la población civil del Cauca “son muestra de desespero” y aseguró que cada vez va a haber más presencia de las autoridades.



LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE DEFENSA

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que todos los frentes de las FARC están penetrados por la inteligencia del Ejército, lo cual les permite tener una buena información para llegar a operaciones exitosas como lo fue ‘Odiseo’.

También dijo que las Fuerzas Militares están analizando la entrega de una recompensa, pero aclaró que “esta operación se hizo con base en la inteligencia militar”. También reconoció que durante las operaciones hubo un militar que resultó herido, pero que ya está siendo tratado en la ciudad de Popayán.



Concluyó su discurso diciendo que en el Ministerio de Defensa “estamos orgullosos de los soldados y policías, que son gente especial y maravillosa que viene del pueblo ­colombiano”.



RETALIACIÓN EN JAMBALÓ POR MUERTE DE ‘CANO’

Un policía muerto y otro herido fue el resultado de un ataque de las FARC al municipio de Jambaló, en el Noreste del departamento de Cauca. Estos ataques son, al parecer, retaliación de parte del grupo subversivo por la caída de su máximo líder, Guillermo León Sáenz.



En la mañana del sábado, a las 8:30, los habitantes de Jambaló fueron despertados por un fuerte estallido. Un cilindro bomba estalló contra la infraestructura del puesto de Policía de ese municipio, dejando como saldo un policía muerto.



Mientras los agentes del puesto se protegían de las explosiones y las ráfagas de fusil, tomaban posiciones para responder al ataque. Fueron casi dos horas de constante asedio antes de recibir refuerzos de parte del Ejército nacional.