Uribe ya no va con la Corte única

La situación jurídica en que se encuentra el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático y el apoyo irrestricto que siempre le ha demostrado la senadora Paloma Valencia, hicieron que se tomara como un padrinazgo la presencia del primero, el pasado martes, en el lanzamiento que la segunda hizo de su proyecto de reforma a la justicia.

El resurgimiento de una nueva forma de inmunidad parlamentaria, la corte única y otros detalles apuntaban hacia la idea de favorecer al expresidente en la situación que hoy vive frente a la Corte Suprema, y aunque en un primer momento Uribe pareció afín a su senadora, tal respaldo inicial terminó pocas horas después cuando el jefe del CD se quedó del lado de la propuesta del Gobierno.

Así, no solo se distanciaba de la idea de que se había asociado con Valencia para intentar una evasiva a la justicia que lo investiga, sino que dejó en claro que continúa firme junto al presidente Iván Duque, cosa de la que varios sectores de opinión comenzaban a dudar.

Además, los expertos confirmaron que la propuesta de Paloma Valencia carecía en varios puntos, no solo del suficiente piso jurídico y constitucional, sino de la fuerza política que la sacara adelante.

Sustituye la Constitución

José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, considera que “el proyecto del Centro Democrático no puede ser tramitado por el Congreso de la República mediante acto legislativo porque sustituye la Constitución y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sentada desde el año 2003, ésta tiene una esencia y no puede ser afectada y sustituida, sino por un procedimiento que haga las cosas como se hicieron en el pasado, es decir, por medio de una Asamblea Constituyente”.

La creación de una sola corte, tal como la propuesta anunciada por la senadora Valencia “implicaría todo un cambio transcendental en la Constitución que, además, rompería el actual equilibro entre las ramas y el poder público, porque no solamente es el hecho de que se cree una sola corte y resulten suprimidas todas las otras, sino la circunstancia de prever una injerencia del ejecutivo en la rama judicial”, precisó el expresidente de la Corte Constitucional.

En este mismo sentido, Diego Hernández, docente de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, considera que se deben analizar varios aspectos y “uno de ellos es que hay una discusión en términos de país político sobre las dos propuestas, una presentada por el presidente Duque y la otra por el partido Centro Democrático.

En cuanto a la propuesta de la senadora Valencia, el docente de la UIS considera que tiene dos objeciones, la primera es la falta de practicidad y la segunda falta de oportunidad.

“La propuesta de unificar las cortes es poco práctica en un país en el que la congestión judicial es enorme y en el que los casos, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso administrativa, se demoran hasta 10 años en resolverse, pues que le traspase esa competencia a un solo tribunal para que en segunda instancia resuelva todos los asuntos, no solo de la competencia del contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria y de las demás jurisdicciones, como de la disciplinaria, pues resultaría imposible que los casos se resuelvan más rápido”, precisó Hernández.

El otro argumento para el docente de la UIS “tiene que ver con la unificación de la jurisprudencia, es decir, la capacidad de las cortes de evitar choque de trenes. Entonces, la oportunidad para evitar el choque de trenes no es esta propuesta, porque eso ya lo resolvió la misma Corte Constitucional con la jurisprudencia al establecer que sus precedentes son vinculantes por encima de los precedentes del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia”.

Volver a la inmunidad

Otro de los puntos claves en el Proyecto de Reforma dado a conocer por la senadora Valencia es volver a la inmunidad parlamentaria lo que, según los analistas consultados, sería un retroceso y una reforma contra el mismo Estado.

De acuerdo con el exmagistrado de la Corte Constitucional “preocupa que para adoptar medida de aseguramiento contra algún miembro del Congreso se prevea que la Cámara respectiva deba autorizarlo, eso es regresar al sistema anterior que, como sabemos muy bien, implicaba una inmunidad que se confundió con impunidad porque la cámara no levantaba la inmunidad del congresista y las jueces no podían proceder con las medidas de aseguramiento respecto a ellos; es inconveniente y no contribuye a solucionar los graves problemas que tiene la administración de justicia en el país. Debe pensarse en el sentido de que debería dársele a todos estos proyectos que sean acordes a los propósitos que tuvo en cuenta el constituyente en el 91, sobre todo buscando la mayor efectividad de la administración de justicia”.

Del mismo sentir es el docente de la UIS al considerar que existe una “objeción de regresividad, es decir, el modelo constitucional de 1991 se distingue en términos políticos del modelo de 1886 en el carácter no representativo, sino participativo de la democracia y eso quiere decir que en el modelo del 86 la democracia giraba en torno a los representantes del pueblo, por eso el congreso tenía unas facultades específicas, entre esas la inmunidad parlamentaria, pero en un contexto democrático de participación ciudadana resulta bastante llamativo que el mismo Congreso pretenda blindarse”.

De acuerdo con Hernández, “la reforma cuando pretende devolver a la inmunidad parlamentaria ataca uno de los principios del estado social de derecho diseñados en la constitución del 91 y es que los mismos electores puedan hacerle control a la actuación de los representantes y senadores a través de los jueces, específicamente, de la Corte Suprema de Justicia”.

Pesos y contrapesos

Con la propuesta de Reforma a la Justicia “se está tratando de limitar las actuaciones de la CSJ como parte de la rama judicial frente a las actuaciones de la rama legislativa y eso significa un retroceso en la posibilidad de controlar la actuación de los congresistas, eso implica que se está atacando uno de los principios de la democracia participativa y pluralista en donde los ciudadanos pueden, a través de los jueces de la Corte Suprema, controlar las actuaciones de los congresistas”, puntualizó Hernández.

Lo que trinaron

El presidente del Congreso Ernesto Macías Tovar dijo “Tal como lo propuso el presidente Iván Duque en campaña, la idea de una sola Corte debe ser tema de discusión en el trámite de la reforma a la Justicia, pero finalmente apoyaremos con decisión la propuesta del Gobierno”.

El senador Álvaro Uribe escribió “apoyaremos la Reforma a la Justicia del Gobierno, entendemos que no saldrá la magnífica idea de la Senadora Valencia para que haya una sola Corte, pero seguiremos proponiendo la reflexión pública porque los partidos no se pueden agotar”.

Dato

Según Valencia, todos los países democráticos tienen un procedimiento de eliminación del fuero que pasa por el Congreso de la República.

Frase

"Desde Nueva York Iván Duque manifestó que el gobierno presentó una reforma al igual que otros partidos y calificó como “respetable” lo planteado por la senadora Valencia", Iván Duque, presidente de Colombia .