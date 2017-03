Incidente en Conejo es culpa de Farc, no de FF.MM., dice Santos

RESUMEN DE AGENCIAS

21 Feb 2016 - 5:01am

El presidente Juan Manuel Santos señaló que las Fuerzas Armadas no son las responsables del hecho del proselitismo armado que las Farc llevó a cabo el jueves pasado en Conejo, La Guajira.

Durante la ceremonia de posesión del general Jorge Hernando Nieto como director General de la Policía, indicó que algunos han querido señalar a las Fuerzas Armadas como responsables de la visita armada de la guerrilla, cuando no es así.

“Las Fuerzas Armadas no son responsables de lo sucedido en Conejo, Guajira. Las responsables son las Farc. No podemos, como algunos han querido, señalar a nuestras Fuerzas Armadas como las responsables de esa situación. No. Le están disparando al que no es”, indicó.

El Presidente enfatizó en que es aceptable la crítica y la diferencia, “pero no le disparen a nuestras Fuerzas Armadas. No las critiquen por cosas que no son de su responsabilidad”.

“Los que cometieron el error, los culpables de esa situación fueron las Farc, quienes violaron unas reglas y unos protocolos y, del lado de la institucionalidad es el poder político, pero no es ni podrá ser nuestra Fuerza Pública”, puntualizó el jefe del Estado colombiano.

Por el caso Palomino

Santos solicitó a los organismos de control rapidez al investigar los señalamientos que se han hecho sobre el exdirector de la Policía, general Rodolfo Palomino.

“Aprovecho para solicitarle a los organismos de control que resuelvan prontamente esas imputaciones, porque cuanto más duren ponen un manto de duda sobre un campesino que se volvió director de la Policía y contra la Institución”, dijo.

La petición del mandatario se hizo además para que no queden en la ciudadanía incertidumbres sobre los organismos de control, en el sentido de que estarían trabajando con “interés político”.

“Es también para quitar ese manto de duda sobre una creciente versión y preocupación de muchos colombianos, que hay organismos de control que no están actuando con la Constitución y las leyes en la mano, sino que están actuando con agenda política; y eso sería muy grave, porque es un golpe muy bajo a la institucionalidad del país”, aseveró.

GUERRILLEROS DEL ELN ABATIDOS

El presidente Juan Manuel Santos reportó ayer un golpe contra el ELN en Arauca. Se trata de al menos seis guerrilleros y uno capturado, todo producto de una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía.



La acción se hizo con inteligencia integrada entre el Ejército y la Policía, lo que permitió ubicar a los señalados guerrilleros en zona rural de la vereda Potreritos, en Puerto Rondón, Arauca.



Los guerrilleros muertos y el capturado, herido, además de un menor de edad pertenecen a la compañía ‘Capitán Pomares’ de la estructura Héroes y Mártires.



Tras dar a conocer esta información el presidente Santos le advirtió a la guerrilla que, “vuelvo a repetirle. Si se quiere subir a ese tren, si quiere iniciar algún tipo de conversación pública, tiene que liberar a los secuestrados que tiene”, dijo en referencia al civil Ramón Cabrales y el cabo Jair de Jesús Villar.