“La paz se va a lograr con o sin Uribe, pero prefiero mil veces que sea con él”: Santos

madrid, afp

14 Mar 2016 - 5:01am

El gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc quieren alcanzar un acuerdo de paz “cuanto antes”, dijo el presidente, Juan Manuel Santos, en una entrevista que publicó ayer el diario El País de España, después de que ambas partes parecen haber desistido de la fecha tope del 23 de marzo.

“Yo creo que las dos partes queremos terminar lo antes posible para empezar a implementar”, dijo Santos, quien añadió: “no quiero dar fechas porque siempre se le devuelven a uno con gran fuerza”.

El jefe del Estado insiste en que “estamos haciendo un gran esfuerzo de lado y lado para terminar el 23”, pero reiteró sus declaraciones del miércoles afirmando que “por cumplir con la fecha no vamos a hacer un mal acuerdo”.

En la entrevista, el periodista Javier Lafuente le preguntó a Santos sobre las diferencias con el expresidente y senador Álvaro Uribe en cuanto al acuerdo de paz, a lo cual respondió “la paz se va a lograr con o sin Uribe, pero prefiero mil veces que sea con él. Que sea una paz de todos. Eso lo que hace es enriquecer el proceso y despejar mucho más el futuro de este país. Ojalá que lo que ha sucedido esta semana se repita. No he hecho otra cosa diferente a invitarlo a este proceso, porque él quiso hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. No entiendo por qué antes era bueno y ahora es malo”.