Rechazan solicitud de aclaración de fallo que prohibió minería en zona de páramo

La Corte Constitucional rechazó una solicitud de aclaración que el Gobierno Nacional había presentado respecto de la sentencia que prohibió la minería en zonas de páramos en el país.

22 Mar 2016 - 12:22pm

La petición la presentó el exministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, el 11 de febrero pasado, alegando que se debían precisar algunas de las expresiones que estaban contenidas en el comunicado oficial de la Corte sobre la sentencia C-035 de 2016.



La Corte rechazó la petición señalando que el fallo completo fue publicado el 16 de febrero pasado y que es sobre este documento final sobre el cual el Ministerio, si así lo desea, debe interponer las aclaraciones.



En dicha determinación la Corte tumbó una disposición del Plan de Desarrollo 2014-2018 que permitía actividades de exploración y explotación de recursos no renovables si se trataba de contratos y licencias ambientales otorgadas antes del 9 de febrero de 2010 y, para minería, con anterioridad al 16 de junio de 2011.



Con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, la Sala Plena también tumbó dos apartes del artículo 50 que indicaban que cuando había inclusión de un predio en los PINE, éste ya no era objeto de restitución y por tanto la Unidad de Tierras tenía la obligación de compensar a las víctimas con un predio de similares condiciones.



La Corte avaló que es la Autoridad Minera Nacional la que determina cuáles son las Áreas de Reserva Estratégica, pero en el entendido de que para dicho fin se debe hacer un proceso de concertación previo con las autoridades locales de los municipios en donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte su facultad de reglamentar los usos del suelo.



Además, si la autoridad definió algunas áreas antes de este fallo se deberá concertar con las autoridades locales antes del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera. Y, la autoridad y el Ministerio de Minas tendrán que garantizar que en cada caso la definición y las áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial.