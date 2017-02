¿Se usaron compañías en Panamá para pagos al Eln?

La hipótesis la plantea el diario alemán Süddeutsche Zeitung, quien obtuvo la filtración de los datos de la firma Mossack Fonseca.

7 Abr 2016 - 5:01am

REDACCIÓN NACIONAL

En momentos en los que el mundo se sacude por el escándalo derivado de la publicación de los ‘papeles de Panamá’, una gigantesca investigación periodística en la que han quedado al descubierto que cientos de personas de distintos países habrían creado y utilizado empresas en Panamá para evadir impuestos y lavar activos, entre otros ilícitos, han pasado casi desapercibidos los señalamientos de que algunas compañías y cuentas también habrían podido ser utilizadas para el pago de rescates de secuestrados de diversos grupos terroristas, entre ellos la guerrilla del Eln.

La hipótesis la plantea el diario alemán Süddeutsche Zeitung, quien obtuvo la filtración de los datos de la firma Mossack Fonseca en la que aparecen la lista de sus clientes que habrían utilizado empresas fachada en Panamá para llevar a cabo distintos ilícitos.

El rastro de Mauss

En el artículo titulado ‘El fantasma’, los periodistas Gianna Niewel, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer revelan que el exespía alemán Werner Mauss, bajo la identidad falsa de Claus Möller o Noel Möller, habría constituido al menos 12 empresas fachada, durante 35 años, para fines aún no conocidos. No obstante, el artículo plantea que tales empresas podrían haber sido utilizadas para mover dinero de rescates de secuestrados. Según traducción hecha por la revista Semana de apartes del artículo “Una conjetura obvia sería que Mauss usó estas firmas y cuentas anónimas para cobrar las provisiones de sus negocios secretos sin atraer atención... A unos guerrilleros colombianos no se les puede hacer un giro en el orden de las siete cifras de cualquier banco. Una firma en Panamá con una cuenta en Las Bahamas habría sido ideal para este fin en los años 80 y 90”. En estas décadas, Mauss trabajó con el gobierno Alemán y fue enviado a Colombia para negociar la liberación de alemanes secuestrados por el Eln. Incluso en los noventa participó en acercamientos entre el gobierno de Ernesto Samper y la guerrilla para adelantar diálogos de paz.

MAUSS Y EL ELN

Werner Mauss, que en la actualidad tiene 76 años, estuvo más de una década realizando operaciones en Colombia, como enviado por el Gobierno de su país para negociar liberaciones de connacionales secuestrados por el Eln.



Mauss habría iniciado misiones en Colombia en 1983. El espía se habría acercado a la guerrilla y se habría ganado su confianza, de esta manera habría logrado la liberación de rehenes alemanes, como lo hizo con tres ingenieros que prestaban sus servicios para la empresa Cementos Rioclaro.



El alemán fue capturado en 1996 por el Gaula de la Policía, cuando realizaba una operación de liberación de la alemana Brigitte Schoene secuestrada por el Eln.



Según un artículo El Tiempo, las autoridades descubrieron en aquella época que el espía habría colaborado con la guerrilla, para pedir dinero por el rescate de los secuestrados, los cuales el Eln luego le entregaba a Mauss para que los reuniera con sus familias y el espía después consignaba la plata en cuentas internacionales.