La U pide al CNE autorizar consulta para acuerdos de paz

El partido de La U va a proponer una consulta popular para la refrendación de los acuerdos de La Habana, en caso de que el plebiscito no salga ‘a flote’.

9 Jun 2016 - 5:01am

RESUMEN DE AGENCIAS

El saliente copresidente de La U, Roy Barreras, dijo que el partido le pedirá al Consejo Nacional Electoral, CNE, y a la Registraduría Nacional fijar una fecha para realizar una consulta popular a los colombianos sobre los acuerdos de La Habana, lo que sería un mecanismo alternativo de refrendación al plebisicito que busca el Gobierno nacional.

“Estamos reservando fecha de consulta popular que debe ser solicitada con tres meses a las autoridades electorales”, dijo ayer Barreras.

El Senador no quiso aceptar que este sea un ‘plan B’ en caso de que se caiga el plebiscito, sino que lo ve como una forma en que se garantiza que serán los colombianos quienes tengan la palabra final sobre lo que convengan el Gobierno y la guerrilla de las Farc. “Habrá refrendación a los colombianos, que queremos sea en el plebiscito”, indicó.

“Cuando usted se sube a una lancha tiene que ponerse el chaleco salvavidas. Si la lancha no se hunde, pues no se utiliza el chaleco”, dijo al explicar que su propuesta no es un reemplazo del plebiscito, sino una alternativa para garantizar la refrendación de los acuerdos.

Barreras explicó que la figura de la consulta popular no tiene un umbral y que además otros partidos políticos se pueden sumar a apoyar la misma. Por esta razón, La U la está solicitando como una consulta abierta y no cerrada a sólo sus militantes.

APOYO AL PLEBISCITO

Ayer se oficializó la designación del senador Armando Benedetti como nuevo copresidente del Partido de La U, en reemplazo de Roy Barreras, quien se dedicará de lleno a acompañar la última etapa de la negociación con la guerrilla de las Farc.



Así se dispuso en la reunión de la dirección nacional de ese partido, en la que se acordó además empezar a organizar la asamblea nacional del partido, la cual sería en agosto, en la que se espera definir un presidente único pero que sea externo.



El nuevo copresidente señaló que en el corto plazo el compromiso fundamental es organizar la campaña para apoyar el plebiscito de la paz, “el partido es el dueño del plebiscito, siempre estuvimos pendiente”.