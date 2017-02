Exigencias van en contravía de derechos de colombianos: Santos

El paro transportador cumple hoy 39 días de paro y el presidente Santos ordenó redoblar la seguridad.

15 Jul 2016 - 5:01am

RESUMEN DE AGENCIAS

En la declaración más contundente que se le haya escuchado en los 38 días que completó ayer el paro camionero, el presidente Juan Manuel Santos anunció ayer una serie de medidas con las que -según señaló- se espera devolver a los colombianos sus derechos a la alimentación, la movilización y al trabajo.

“Es evidente que la forma y las exigencias en esta protesta van en contravía de los derechos de los colombianos a la seguridad alimentaria, a la libre circulación, a la tranquilidad y al trabajo”, aseveró Santos.

Este paro “afecta gravemente todo el aparato de producción nacional” y “es mi deber como jefe de Estado proteger siempre el interés general y los derechos de los colombianos frente a los intereses económicos de unos pocos”.

En el paquete de medidas que dispuso y que se aplican de forma inmediata están la inmovilización y la incautación de los vehículos que sean utilizados para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte.

De la misma manera dispuso cancelar la licencia a los conductores que participen en bloqueos; cancelar la licencia de operación a propietarios y empresas e imponer multas hasta por $480 millones, además de cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho.

Otra de las determinaciones está relacionada con la habilitación, temporalmente, de vehículos particulares para transportar carga. Y anunció además que se establecerá un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.

En cuanto al orden público, el Presidente dijo que la Fuerza Pública se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de mil 700 caravanas contra las agresiones y actos violentos.

Sobre la militarización de las carreteras manifestó: “He dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra Fuerza Pública en las carreteras. Son 50 mil hombres, quienes garantizarán la seguridad en las vías”, complementó.

Muerte de manifestante

Medicina Legal determinó que el manifestante Luis Orlando Sáenz falleció debido a un impacto a alta velocidad de una granada de gas lacrimógeno, descartando que la muerte se produjera por un arma artesanal.



El cuerpo de Sáenz, quien falleció el martes durante las protestas por el paro en Duitama, Boyacá, no presentaba otro tipo de lesiones o heridas que le pudieran causar la muerte, diferentes a la granada de gas lacrimógeno, según el dictamen entregado por el director de Medicina Legal, Carlos Valdés.



“Se practicó la necropsia médico-legal, determinando que las causas corresponden a un trauma craneoencefálico severo, producido por el impacto de un proyectil de alta velocidad lacrimógeno, es decir por un granada de gas lacrimógeno. No se encontró otra lesión adicional a esta”, explicó.



Valdés indicó que tras efectuar la necropsia al cuerpo, se descarta el uso de un arma artesanal o de explosivos, y por el momento, la entidad está determinando a qué velocidad se lanzó el proyectil, de gas lacrimogeno. El funcionario no confirmó que la granada fuera lanzada por el Esmad, y aclaró que la Fiscalía deberá esclarecer el hecho.