El profesor Miguel Ángel Beltrán recuperó su libertad

Por determinación de la Corte Suprema de Justicia, el profesor de Sociología de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán, recuperó en la noche del jueves su libertad.

2 Sep 2016 - 11:33am

Así lo afirmó su defensa, al indicar que Beltrán quedó en libertad pasadas las 10 de la noche del jueves, por determinación de la Corte, sentencia que sería leída de manera oficial el próximo jueves.

No obstante, los allegados a Beltrán dieron a conocer un video en donde Beltrán anuncia que ha sido notificado de la libertad.

Beltrán había sido condenado a una pena de 8 años y 4 meses de prisión por ser supuestamente alias ‘Jaime Cienfuegos’, persona que se comunicaba con Luis Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, así como con alias ‘Tania’ y alias ‘Sandra’, en documentación que - se alegaba- había sido encontrada en una USB hallada por las autoridades en el momento de la captura de Beltrán.

La defensa de Beltrán alegó ante la Corte Suprema de Justicia que la prueba de la USB no tenía validez porque se trataba de documentos que no podrían ser interpretados sin la existencia de los computadores hallados a Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes’, los cuales no pueden ser usados como prueba según lo indicó la Corte Suprema en el pasado.

“En la USB había siete archivos en una cosa que se llama clúster no asignado, que son rastros de documentos que alguna vez estuvieron en la USB. De allí sacan unos fragmentos, hay una parte de un mensaje del partido comunista mexicano y el español lamentando la muerte de ‘Raúl Reyes’, hay unos apartes o fragmentos de unos documentos Word en los que aparentemente se dirige a unas personas que se llaman Tania, que los investigadores del Estado dicen que corresponden a miembros de las FARC a partir de la evidencia 31 (los computadores de Reyes). Y los archivos del computadores de Reyes no existen para el mundo jurídico”, señaló en su momento la defensa.

El abogado de Beltrán aseguraba que este fue condenado con prueba ilegal e indicó que “su pena condena el pensamiento diferente, la forma de expresar la divergencia política e ideológica. En un país que quiere ir rumbo a la paz condenar la divergencia política es exclusión y un mensaje negativo”.